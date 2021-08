Bundespräsident Van der Bellen ruft zur Corona-Impfung auf

Wien - Gegen die Impfmüdigkeit ruft nun auch der Bundespräsident die Bevölkerung auf, sich gegen Corona immunisieren zu lassen: "Ich bitte Sie, nehmen Sie das Impfangebot wahr", appelliert Alexander Van der Bellen in einem Video, das am Sonntagabend auf Facebook veröffentlicht wurde. "Das ist ein kleiner Stich, dann hat sich's schon." Mit der Impfung schütze man nicht nur sich selbst, sondern alle, mit denen man in Kontakt sei.

Vorarlberger Polizist erschoss bewaffneten Messer-Angreifer

Bregenz/Dornbirn - Ein Vorarlberger Polizist hat am Sonntag in Dornbirn einen mit einem Messer bewaffneten Mann erschossen. Der 39-Jährige habe die Beamten gegen 12.30 Uhr angegriffen, als diese wegen einer von den Nachbarn gemeldeten Lärmbelästigung einschreiten wollten. Daraufhin schoss einer der beiden Beamten auf den Mann, der trotz Reanimationsversuchen noch an Ort und Stelle verstarb, so die Vorarlberger Polizei.

Macron plädiert für UNO-Schutzzone in Kabul

New York/Paris - Frankreich und Großbritannien wollen sich am Montag bei den Vereinten Nationen für die Schaffung einer "sicheren Zone" in der afghanischen Hauptstadt Kabul einsetzen, um humanitäre Einsätze fortsetzen zu können. Das kündigte Frankreichs Präsident Emmanuel Macron in einem Interview mit der Sonntagszeitung "Journal du Dimanche" an. Die fünf ständigen Mitglieder des UN-Sicherheitsrats - Frankreich, Großbritannien, die USA, Russland und China - beraten am Montag über Afghanistan.

USA vor Abzug aus Kabul - Vergeltungsschlag gegen IS

Kabul - Unmittelbar vor dem Ende des US-Einsatzes in Kabul arbeiten die Alliierten fieberhaft an der Evakuierung weiterer Landsleute und gefährdeter Personen. Die USA flogen am Sonntag einen zweiten Vergeltungsschlag gegen die Extremistenorganisation Islamischer Staat. Unterdessen haben die militant-islamistischen Taliban mehreren Ländern versichert, dass ihre Staatsbürger und Ortskräfte aus dem Land ausreisen dürfen.

Schnellfähre kracht vor Ibiza auf Felsen - 25 Verletzte

Ibiza - Eine kurze Überfahrt auf dem Mittelmeer wird zum Höllentrip: Eine Schnellfähre der deutschen Reederei FRS mit 47 Menschen an Bord ist am späten Samstagabend vor Ibiza mit hoher Geschwindigkeit auf einen Felsen gekracht. 25 Menschen wurden verletzt, wie die Behörden der spanischen Region Balearen am Sonntag mitteilten. Die Unfallursache war am Sonntag noch unklar.

Hurrikan "Ida" in Louisiana auf Land getroffen

New Orleans (Louisiana) - Das Zentrum des gefährlichen Hurrikans "Ida" ist im US-Staat Louisiana auf Land getroffen. Der Wirbelsturm sei mit der Stärke vier von fünf aus dem Golf von Mexiko kommend südwestlich der Stadt New Orleans bei Port Fourchon auf die Küste getroffen, erklärte das Nationale Hurrikanzentrum (NHC) in Miami am Sonntag. Der Wirbelsturm habe beim Erreichen der Küste maximale Windgeschwindigkeiten von rund 240 Kilometern pro Stunde mit sich gebracht, so das NHC.

Drei Männer traten auf Radfahrerin in Salzburg ein

Salzburg/Anthering - Eine 25-jährige Radfahrerin ist in der Nacht auf Montag am Heimweg von Lehen nach Anthering von drei Männern attackiert und überfallen worden. Der Vorfall wurde erst am Wochenende bekannt, da die Frau aus Scham erst Tage später Anzeige erstattete. Wie die Polizei am Sonntag berichtete, verstellten die Männer ihr zuerst den Weg und versetzten ihr dann Faustschläge. Als sie zu Boden fiel, traten die drei Täter gegen Kopf und Beine der Frau.

Acht Menschen in Dresden von Hornissen gestochen

Dresden - Mehrere Spaziergänger im Dresdner Großen Garten sind am Sonntag in der Nähe eines Baumes von Hornissen gestochen worden. Eine Frau und zwei Männer brachen mit einem schweren allergischen Schock bewusstlos zusammen, wie die Feuerwehr mitteilte. Sie wurden unter Lebensgefahr ins Krankenhaus gebracht. Auch zwei weitere Frauen mit einer späteren allergischen Reaktion kamen nach notärztlicher Versorgung ins Krankenhaus, zudem ein vierjähriger Bub, eine Frau und ein Mann.

