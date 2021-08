Bundespräsident Van der Bellen ruft zur Corona-Impfung auf

Wien - Gegen die Impfmüdigkeit ruft nun auch der Bundespräsident die Bevölkerung auf, sich gegen Corona immunisieren zu lassen: "Ich bitte Sie, nehmen Sie das Impfangebot wahr", appelliert Alexander Van der Bellen in einem Video, das am Sonntagabend auf Facebook veröffentlicht wurde. "Das ist ein kleiner Stich, dann hat sich's schon." Mit der Impfung schütze man nicht nur sich selbst, sondern alle, mit denen man in Kontakt sei.

Tausende Impfgegner demonstrieren in Griechenland

Athen - Tausende Impfverweigerer haben am Sonntagabend in Athen und in der nordgriechischen Hafenstadt Thessaloniki gegen die Corona-Impfpolitik der konservativen Regierung demonstriert. In Athen versammelten sich nach Schätzungen des Staatsfernsehens rund 3.000 Demonstranten. In Thessaloniki seien es mehr als 5.000 Menschen gewesen, berichteten örtliche Medien.

Hurrikan "Ida" in Louisiana auf Land getroffen

New Orleans (Louisiana) - Lebensgefährlich, katastrophal, ein Sturm und Überschwemmungen von historischem Ausmaß: Mit diesen Warnungen haben die Verantwortlichen eindringlich an die Anrainer der US-Golfküste appelliert, sich rechtzeitig in Sicherheit zu bringen. Hurrikan "Ida" traf am Sonntagmittag (Ortszeit) als "extrem gefährlicher" Wirbelsturm auf die Küste im Bundesstaat Louisiana, wie das Nationale Hurrikanzentrum (NHC) erklärte.

USA vor Abzug aus Kabul - Vergeltungsschlag gegen IS

Kabul - Unmittelbar vor dem Ende des US-Einsatzes in Kabul arbeiten die Alliierten fieberhaft an der Evakuierung weiterer Landsleute und gefährdeter Personen. Die USA flogen am Sonntag einen zweiten Vergeltungsschlag gegen die Extremistenorganisation Islamischer Staat. Unterdessen haben die militant-islamistischen Taliban mehreren Ländern versichert, dass ihre Staatsbürger und Ortskräfte aus dem Land ausreisen dürfen.

Reggae-Ikone Lee "Scratch" Perry mit 85 Jahren gestorben

Kingston - Der berühmte jamaikanische Musiker Lee "Scratch" Perry ist tot. Er starb am Sonntagmorgen (Ortszeit) mit 85 Jahren in einem Krankenhaus, wie das Büro von Jamaikas Premierminister Andrew Holness mitteilte. "Zweifellos hat Jamaika heute den Rhythmus und die Seele einer produktiven Musikikone verloren, die viele inspiriert hat. Lee "Scratch" Perry war wahrhaftig eine der wichtigsten und kreativsten Figuren, die Jamaika hervorgebracht hat", sagte Holness demnach.

"Lou Grant"-Darsteller Ed Asner mit 91 Jahren gestorben

New York - Der US-Schauspieler Ed Asner ist mit 91 Jahren gestorben. "Es tut uns leid, Ihnen mitteilen zu müssen, dass unser geliebter Patriarch heute Morgen friedlich verstorben ist. Worte können die Trauer, die wir empfinden, nicht ausdrücken", teilte seine Familie am Sonntag bei Twitter mit. Asner galt als vielseitiger Schauspieler, der in den 70er- und 80er-Jahren vor allem in der Rolle des Lou Grant und mit der gleichnamigen Show bekannt wurde.

"Triell" deutscher Kanzlerkandidaten ohne direkte Angriffe

Berlin - Vier Wochen vor der deutschen Bundestagswahl haben sich die drei Kanzlerkandidaten ein erstes Triell geliefert. Dabei gab es am Sonntagabend zunächst kaum persönliche Angriffe von Armin Laschet (CDU/CSU), Olaf Scholz (SPD) und Annalena Baerbock (Grüne). Die Frage der RTL-Moderatoren, was der oder die jeweils andere als Kanzler nicht könne, wollte keiner der Kandidaten beantworten. Das sei nicht der passende Stil in diesem Wahlkampf, sagten alle Drei unisono.

