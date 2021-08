Zwei Tote in Salzburg nach Familienstreit

Maishofen - In Maishofen (Pinzgau) ist am Sonntagabend offenbar im Zuge eines Familienstreits ein älteres Ehepaar getötet worden. Wie die Polizei berichtete, soll es in einem Einfamilienhaus zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 81-jährigen Pinzgauer, seiner 71-jährigen Frau und dem 51-jährigen Sohn gekommen sein. Dabei kamen die Eltern aus noch unbekannter Ursache ums Leben, die Frau vor Ort, der Mann verstarb am Weg ins Krankenhaus Zell am See. Der Sohn erlitt Schussverletzungen.

Mehrere Raketen auf Flughafen Kabul abgefeuert

Kabul - In der afghanischen Hauptstadt Kabul hat es einem Medienbericht zufolge einen Raketenangriff gegeben. Am Montagmorgen (Ortszeit) seien aus dem Norden der Stadt mehrere Raketen in Richtung Flughafen abgefeuert worden, schrieb der lokale Fernsehsender ToloNews mit Berufung auf Augenzeugen auf Twitter. Der Fernsehsender CNN berichtete unter Berufung auf US-Regierungsmitarbeiter, dass mindestens fünf Raketen in Richtung Flughafen abgefeuert worden seien.

SPÖ beruft wegen Afghanistan Rat für Außenpolitik ein

Kabul/Wien - Die SPÖ beruft wegen der Situation in Afghanistan am Montag den Außenpolitikrat ein. Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) soll am Nachmittag vor den Parlamentariern Stellung beziehen und erklären, welche Politik die Regierung in der Afghanistan-Krise verfolgen will. Die SPÖ fordert eine Fortsetzung der Evakuierung von Österreichern, Schutzzonen in den Nachbarländern, eine Afghanistan-Konferenz und die Aufnahme besonders bedrohter Personen.

Bisher ein Toter und schwere Schäden durch Hurrikan "Ida"

New Orleans (Louisiana) - Hurrikan "Ida" hat im US-Bundesstaat Louisiana erhebliche Schäden verursacht und mindestens ein Menschenleben gefordert. In der Gemeinde Prairieville sei eine Person von einem umstürzenden Baum tödlich verletzt worden, teilte das örtliche Sheriff-Büro am Sonntagabend mit. Zudem waren in dem Bundesstaat und im benachbarten Mississippi mehr als eine Millionen Kunden ohne Strom. Auf Fotos und Videos waren massive Überflutungen und Schäden durch den Hurrikan zu sehen.

Kammern zahlen mehr Parteienförderung als der Bund

Wien - Zusätzlich zur regulären Parteienförderung von Bund und Ländern schütten auch die Kammern Subventionen an ihre Fraktionen aus. Im Vorjahr waren das fast 33 Mio. Euro, wie parlamentarische Anfragen von NEOS-Mandatar Gerald Loacker ergeben haben. Das ist mehr als die Parteienförderung des Bundes. Der Großteil floss an die Fraktionen der Wirtschaftskammern. Diese haben dreimal so viel ausgezahlt wie die Arbeiterkammern. Die genaue Aufteilung auf die Parteien ist nicht bekannt.

Laschet, Scholz und Baerbock streiten beim Triell

Berlin - Vier Wochen vor der deutschen Bundestagswahl haben sich die drei Kanzlerkandidaten von CDU/CSU, SPD und Grünen einen ersten TV-Schlagabtausch geliefert. Beim Triell der Sender RTL und ntv diskutierten Armin Laschet, Olaf Scholz und Annalena Baerbock am Sonntagabend konträr über Fragen wie Außen- und Sicherheitspolitik, Corona-Strategie, Bekämpfung des Klimawandels oder Steuerpolitik. Neben Differenzen wurde auch Übereinstimmung in einigen Fragen deutlich.

Nordkorea nimmt laut IAEO Atomreaktor wieder in Betrieb

Wien - Nordkorea hat offenbar den Reaktor der Atomanlage in Yongbyon zur Herstellung von atomwaffentauglichem Material wieder in Betrieb genommen. "Seit Anfang Juli 2021 gibt es Anzeichen, einschließlich des Abflusses von Kühlwasser, die mit dem Betrieb des Reaktors in Einklang stehen", schrieb die UN-Atomaufsichtsbehörde IAEO in ihrem Jahresbericht am Sonntag über den Fünf-Megawatt-Reaktor. "Die jüngsten Anhaltspunkte sind zutiefst beunruhigend."

Corona-Rekord im Großraum Sydney

Sydney - Trotz eines seit mehr als zwei Monaten geltenden Lockdowns steigt im australischen Bundesstaat New South Wales die Zahl der Corona-Neuinfektionen weiter. Am Montag verzeichneten die Behörden in der Region innerhalb von 24 Stunden 1.290 neue Fälle - so viele wie noch nie seit Beginn der Pandemie. Fast 80 Prozent der Neuinfektionen seien im Westen und Süden der Metropole Sydney bestätigt worden, teilten die Behörden mit.

