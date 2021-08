IS feuerte mehrere Raketen auf Flughafen Kabul ab

Kabul - Kurz vor dem Ende der Luftbrücke zur Evakuierung Schutzbedürftiger aus Afghanistan ist der Flughafen Kabul nach US-Angaben erneut unter Beschuss geraten. Bis zu fünf Raketen wurden laut US-Regierungsangaben Montagfrüh auf den Airport abgefeuert. Sie seien aber von einem Raketenabwehrsystem abgefangen worden. Der IS erklärte via Telegram-App, für den Raketenangriff verantwortlich zu sein. Die Soldaten des Kalifats hätten demnach sechs Katjuscha-Raketen abgefeuert.

Taliban: Nehmen straffällige Afghanen aus Österreich zurück

Kabul/Wien - Taliban-Sprecher Zabihullah Mujahid hat die Rücknahme nicht asylberechtigter und möglicherweise straffälliger Afghanen aus Österreich und Deutschland zugesichert. Im Interview mit der "Kronen Zeitung" (Montagabend online) bejahte er eine entsprechende Frage. "Ja. Sie würden einem Gericht vorgestellt werden. Das Gericht muss entscheiden, wie es mit ihnen weitergeht", sagte Mujahid. 1996 bis 2001 regierten die Taliban in Afghanistan mit extrem strikter Auslegung der Scharia.

WHO und Unicef gegen neue Schulschließungen wegen Corona

Kopenhagen - Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) und das UN-Kinderhilfswerk Unicef haben sich vehement gegen weitere Schulschließungen in der Europa-Region ausgesprochen. Kinder hätten in den vergangenen 20 Monaten "massiv gelitten", sagte WHO-Europa-Direktor Hans Kluge am Montag bei einer Pressekonferenz in Kopenhagen. Zugleich warnte er vor einem starken Anstieg der Corona-Infektionen. Allein bis 1. Dezember werde in der Europa-Region mit 236.000 Todesfällen durch Covid-19 gerechnet.

Weiterer Lokführer-Streik in Deutschland geplant

Berlin - Die deutsche Lokführergewerkschaft GDL verschärft ihren Arbeitskampf und will über fünf Tage und das Wochenende den deutschen Eisenbahnverkehr bestreiken. Der Nah- und Fernverkehr soll von Donnerstagfrüh um 02.00 Uhr bis Dienstagfrüh um 02.00 Uhr lahmgelegt werden, kündigte GDL-Chef Claus Weselsky. Im Güterverkehr beginne der Ausstand schon am Mittwochnachmittag. "Klare Botschaft, klare Kante."

Frankreich spendet zehn Mio. Corona-Impfdosen für Afrika

Genf - Frankreich hat für afrikanische Länder weitere zehn Millionen Corona-Impfdosen bereitgestellt. Sie sollen über das internationale Impfprogramm Covax verteilt werden, wie die Impfallianz Gavi, die Covax organisiert, am Montag in Genf mitteilte. Für den afrikanischen Kontinent ist das ein erheblicher Fortschritt: Covax hat bisher erst 55 Millionen Dosen an afrikanische Länder verteilen können. Insgesamt hat Covax weltweit 224 Millionen Impfdosen an 139 Länder geliefert.

CDU/CSU lobt Laschet nach TV-Triell trotz schlechter Umfrage

Berlin/Kabul - In Deutschland fordert die Union ihren Kanzlerkandidaten Armin Laschet nach dem ersten TV-Triell im Bundestagswahlkampf auf, den kämpferischen Kurs gegen die Rivalen von SPD und Grünen beizubehalten. Der CDU-Vizevorsitzende Jens Spahn mahnte zu einem Strategiewechsel, um die Unterschiede zu anderen Parteien deutlich zu machen. Laschet und CSU-Chef Markus Söder zeigten sich zufrieden mit dem TV-Auftritt, bei dem Laschet in einer Forsa-Umfrage jedoch am schlechtesten abschnitt.

Wiener Börse tendiert knapp höher, ATX plus 0,04 Prozent

Wien - Die Wiener Börse hat am Montag mit uneinheitlicher Richtung geschlossen. Einerseits verlor der heimische Leitindex ATX 0,06 Prozent auf 3.607,40 Punkte. Andererseits legte der breiter gefasste ATX Prime um hauchdünne 0,01 Prozent auf 1.828,42 Punkte zu. Satte Kursgewinne von 4,3 Prozent verbuchten dabei die Aktien der Strabag. Der Baukonzern wird am morgigen Dienstag seine Halbjahreszahlen vorlegen.

