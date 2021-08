US-Militäreinsatz in Afghanistan nach 20 Jahren beendet

Kabul/Washington/New York - Nach dem Abzug der letzten US-Truppen aus Afghanistan hat auch die US-Botschaft in Kabul ihren Betrieb eingestellt. Das Personal sei abgezogen, teilt die Vertretung auf ihrer Internetseite mit. US-Bürger in Afghanistan und ihre Familien werden demnach nunmehr von Doha in Katar aus unterstützt. Die radikal-islamischen Taliban beteuerten unterdessen, dass sie "gute" Beziehungen mit den USA wollten.

Kurz nimmt in Berlin Abschied von Merkel

Berlin/Wien - Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) ist am Dienstag zu Besuch bei Deutschlands Kanzlerin Angela Merkel in Berlin. Die CDU-Politikerin will nach der Bundestagswahl Ende September nach 16 Jahren ihr Amt aufgeben. Im Mittelpunkt dieses Abschiedstreffens wird wohl die aktuelle Lage in Afghanistan stehen. Weiters wird Kurz im Rahmen des CDU-Wirtschaftstages vom CDU-Wirtschaftsrat mit der "Gedenkmünze Ludwig Erhard in Gold" ausgezeichnet.

EU berät zu Migration und Terror aus Afghanistan

Kabul/Brüssel - Die Innenminister der EU-Staaten, darunter Ressortchef Karl Nehammer (ÖVP), kommen an diesem Dienstag (13.00 Uhr) in Brüssel zu einem Sondertreffen zu den Entwicklungen in Afghanistan zusammen. Thema der Beratungen sollen nach Angaben der derzeitigen slowenischen Ratspräsidentschaft unter anderem die möglichen Auswirkungen auf die Terrorgefahr und Migrationsbewegungen in Richtung Europa sein.

Inflation dürfte im August auf 3,1 Prozent gestiegen sein

Wien - Die Inflationsrate für August 2021 beträgt voraussichtlich 3,1 Prozent, nach 2,9 Prozent im Juli, zeigt die Schnellschätzung der Statistik Austria. Das ist der höchste Wert seit Dezember 2011, teilte Statistik Austria-Generaldirektor Tobias Thomas am Dienstag mit. "Die derzeit hohe Inflation ist insbesondere durch die niedrigen Energie- und Treibstoffpreise im vergangenen Sommer und den aktuellen Preisanstieg bei Flugreisen bedingt", so Thomas.

Österreichweit 510 Covid-19-Patienten in Spitälern

Wien - Die vierte Corona-Welle wirkt sich immer mehr auf die Zahl der belegten Krankenhausbetten aus. Am Dienstag benötigten bereits 510 Covid-19-Patienten eine Versorgung im Krankenhaus, 130 Personen davon lagen auf Intensivstationen. Insgesamt gab es binnen 24 Stunden ein Plus von 13 Prozent oder 57 Patienten im Vergleich zum Montag. Innen- und Gesundheitsministerium meldeten unterdessen 1.229 Neuinfektionen in den vergangenen 24 Stunden.

Vater in Tirol starb an Herzinfarkt, Sohn unter Mordverdacht

Wörgl - Der 52-Jährige, der am Samstag in Wörgl (Bezirk Kufstein) nach einer heftigen Auseinandersetzung mit seinem 29-jährigen Sohn vor seinem Haus zusammengebrochen war, ist laut Obduktion an einem Herzinfarkt gestorben. Dennoch bestehe dringender Mordverdacht, informierte Staatsanwaltschaftssprecher Hansjörg Mayr am Dienstag. Gegen den tatverdächtigen Sohn wurde die U-Haft verhängt. Der Beschuldigte habe auch heute keine Angaben gemacht, das Motiv war somit weiter unklar.

Waldbrände in Kalifornien bedrohen Ausflugsgebiet

South Lake Tahoe (Kalifornien) - Das gewöhnlich malerische Ausflugsgebiet Lake Tahoe im US-Staat Kalifornien wird von schnell um sich greifenden Waldbränden bedroht. Am Montag (Ortszeit) waren Zehntausende Menschen aufgefordert worden, den Südrand des Bergsees in der Sierra Nevada zu verlassen. Die Feuerwehr hatte die Räumung der vom "Caldor-Feuer" bedrohten Region als Vorsichtsmaßnahme angeordnet. Auf der Hauptverkehrsstraße im Bezirk El Dorado an der Grenze von Kalifornien und Nevada kam es zu Staus.

ÖPC-Handbiker holen bei Paralympics Gold, Silber und Bronze

Tokio - Die österreichischen Handbiker haben am Dienstag bei den Paralympics in Tokio einen kompletten Medaillensatz abgeräumt. Walter Ablinger holte wie 2012 in London Gold. Thomas Frühwirth sicherte sich fünf Jahre nach Platz zwei in Rio de Janeiro erneut Silber, Alexander Gritsch jubelte hinter seinem Teamkollegen über Bronze. Damit hält Österreich mittlerweile bei insgesamt sechs Medaillen.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red