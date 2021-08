ÖVP erteilt Rendi-Wagner bei Flüchtlingsaufnahme Absage

Wien/Kabul - Die ÖVP ist weiterhin gegen einen Aufnahme zusätzlicher Flüchtlinge aus Afghanistan. Kanzleramtsministerin Karoline Edtstadler erteilte der Forderung von SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner aus dem ORF-"Sommergespräch", besonders gefährdete Menschen nach Österreich zu holen, am Dienstag eine Absage: Nicht nur die Wiener SPÖ, auch die rote Bundespartei habe aus dem Jahr 2015 mit seiner Flüchtlingswelle "nichts" gelernt. Indes wurde vor dem Kanzleramt für die Aufnahme protestiert.

EU berät zu Migration und Terror aus Afghanistan

Kabul/Brüssel - Die Innenminister der EU-Staaten sind am Dienstag (13.00 Uhr) in Brüssel zu einem Sondertreffen zu den Entwicklungen in Afghanistan zusammengetroffen. Thema der Beratungen sollen nach Angaben der derzeitigen slowenischen Ratspräsidentschaft unter anderem die möglichen Auswirkungen auf die Terrorgefahr und Migrationsbewegungen in Richtung Europa sein. Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) bekräftigte vor dem Treffen, keine zusätzlichen Afghanen aufnehmen zu wollen.

Kurz absolvierte in Berlin Abschiedsbesuch bei Merkel

Berlin/Wien - Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) hat am Dienstag Deutschlands scheidender Kanzlerin Angela Merkel in Berlin einen Abschiedsbesuch abgestattet. Im Mittelpunkt der Gespräche standen vor allem die Evakuierungen aus Afghanistan sowie die Corona-Pandemie. Sowohl Kurz als auch Merkel betonten vor Journalisten, sie setzten auf humanitäre Hilfe, damit afghanische Flüchtlinge "in der Nähe ihrer Heimat" versorgt werden können, wie die Kanzlerin es formulierte.

Haushalte und Reisen heizen Corona-Infektionszahlen an

Wien - 82,8 Prozent aller Infektionen mit dem Coronavirus haben sich in Österreich zuletzt auf Haushalte oder Reisen zurückführen lassen. Wie die aktuelle Epidemiologische Covid-19-Abklärung der Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) zeigt, konnte im Zeitraum 15. bis 22. August von 8.088 aufgetretenen Fällen bei 72,8 Prozent die Infektionsquelle geklärt werden. Davon waren 43,8 Prozent Haushalten zuordenbar, 38,4 Prozent waren reiseassoziiert.

Massive Schäden und eine Million ohne Strom nach Sturm "Ida"

New Orleans (Louisiana) - Nach dem Durchzug von Hurrikan "Ida" haben Helfer im südlichen US-Bundesstaat Louisiana Hunderte Menschen aus überschwemmten Gebieten gerettet. Mehr als eine Million Haushalte waren aber weiter ohne Strom, wie örtliche Behörden mitteilten. Aus Louisiana und dem östlichen Bundesstaat Mississippi wurden bisher vier Todesfälle infolge des Sturms gemeldet. Angesichts der großen Schäden in Louisiana befürchteten die Behörden aber, dass die Opferzahl dort noch steigen könnte.

Räuber fesselte in Wien Mitarbeiter von Uhrmachergeschäft

Wien - Ein Uhrmachergeschäft in Wien-Landstraße ist Dienstagvormittag überfallen worden. Wie die Polizei bekannt gab, wurde bei dem Raub ein 51-jähriger Mitarbeiter gefesselt. Der Mann wurde dabei nicht verletzt. Die Polizei konnte eine Viertel Stunde nach dem Überfall verständigt werden. Von dem Täter fehlt jede Spur.

Afghanistan - Asselborn ruft zu Widerstand gegen Österreich auf

Kabul/Berlin/Luxemburg - In der Debatte um die Aufnahme von Flüchtlingen aus Afghanistan ruft Luxemburgs Außenminister Jean Asselborn zum Widerstand gegen den EU-Vorsitz Slowenien und Österreich auf. "Ich hoffe, dass es Widerstand gibt gegen Herrn Kurz aus Österreich und Herrn Jansa aus Slowenien, die sich beide klar und definitiv im Einklang mit Orban, Salvini und Le Pen befinden", sagte Asselborn der "Welt" (Dienstag). Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) wies die Kritik als "absurd" zurück.

