Weitere Länder-Stimmen für Ende der Gratis-Coronatests

St. Pölten/Wien - Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) hat sich am Mittwoch für ein Ende von gratis Corona-Tests ausgesprochen. Man sollte "andenken", diese kostenpflichtig zu machen, sagte Mikl-Leitner im ORF-NÖ-Interview. Auch von den ÖVP-Landeshauptleuten in Tirol und der Steiermark kamen ähnliche Wortmeldungen, während sich die SPÖ-regierten Bundesländer erneut eher skeptisch zeigten.

WHO listete neue Corona-Variante Mu

Genf - Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat eine neue Coronavirus-Variante als "Variante von Interesse" eingestuft. Es handelt sich um die Variante Mu, die zuerst im Jänner in Kolumbien identifiziert worden ist, wie die WHO am Mittwoch in ihrem wöchentlichen Corona-Bericht schrieb. Es gebe Anzeichen, dass die Antikörper bei Genesenen oder Geimpften möglicherweise gegen die Variante Mu noch weniger wirksam sind als gegen andere Virusvarianten. Dafür seien weitere Studien nötig.

Edelstahl-Partikel in verunreinigten Moderna-Dosen in Japan

Tokio - Bei den Verunreinigungen in Corona-Impfdosen von Moderna in Japan handelt es sich um Edelstahl-Partikel. Diese dürften kein Gesundheitsrisiko darstellen, erklärte das Gesundheitsministerium am Mittwoch. Zum jetzigen Zeitpunkt gebe es keine Hinweise darauf, dass zwei Todesfälle im Zusammenhang mit der betroffenen Charge stehe. Eine formelle Untersuchung zur Todesursache der beiden Männer müsse dies aber noch bestätigen. Gegenwärtig geht man von einem Zufall aus.

Ausgangssperre in New Orleans nach Hurrikan "Ida"

New Orleans (Louisiana) - Wegen der massiven Stromausfälle nach Hurrikan "Ida" im südlichen US-Bundesstaat Louisiana hat die Großstadt New Orleans vorübergehend eine nächtliche Ausgangssperre verhängt. Diese gelte ab sofort von 20.00 Uhr bis 06.00 Uhr, kündigte Bürgermeisterin Latoya Cantrell, am Dienstag (Ortszeit) an. Die Polizei begründete den Schritt mit der öffentlichen Sicherheit.

Dritte Streikrunde bei Deutscher Bahn hat begonnen

Berlin/Wien - Die dritte Streikrunde bei der Deutschen Bahn hat begonnen. Seit Mittwochnachmittag bestreikt die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) im laufenden Tarifkonflikt den Güterverkehr des Konzerns, wie die Gewerkschaft mitteilte. Fast gleichzeitig hat die Deutsche Bahn der Lokführergewerkschaft ein neues Angebot vorgelegt. Es beinhaltet eine Corona-Prämie von bis zu 600 Euro und eine Laufzeit des Tarifvertrags von 36 Monaten, wie aus Bahnkreisen verlautete.

Kocher will Arbeitsmarktreform bis Dezember diskutieren

Wien - Arbeitsminister Martin Kocher (ÖVP) will bis Dezember die anvisierte "Arbeitslosenversicherung Neu" diskutieren. Die Ausarbeitung der Gesetzesänderungen soll nächstes Jahr im ersten Quartal erfolgen, ein Inkrafttreten der Arbeitsmarktreform ist dann noch für 2022 oder dann 2023 geplant. "Das Ziel wäre ein Reformpaket, das gut austariert ist", sagte Kocher am Mittwoch bei einer Pressekonferenz. Eine Abschaffung der Notstandshilfe schloss der Arbeitsminister aus.

Tausende wollen Afghanistan auf dem Landweg verlassen

Kabul - Nach dem Ende der Luftbrücke aus Afghanistan wagen viele Menschen die Flucht auf dem Landweg. Am Übergang Islam Qala an der Grenze zum Iran drängten sich Tausende, teilten Augenzeugen am Mittwoch mit. An einem Grenzübergang zu Pakistan unweit des Khyber-Passes wartet laut einen pakistanischen Behördenvertreter eine große Zahl von Menschen darauf, dass die Tore geöffnet werden. Die militant-islamistischen Taliban ließen mit einer Regierungsbildung indes weiter auf sich warten.

Vertrauter von Ex-Wirecard-Vorstand Marsalek festgenommen

München - Ein Vertrauter des untergetauchten ehemaligen Wirecard-Vorstands Jan Marsalek ist laut einem Bericht der "Süddeutschen Zeitung" in Singapur festgenommen worden. Der 46-jährige Brite Henry S. sitze dort nun "bis auf weiteres" im Gefängnis, berichtete die Zeitung am Mittwoch. Er werde wegen Beihilfe zur Veruntreuung von Wirecard-Vermögen gesucht. Der Geschäftsmann soll Marsalek demnach geholfen haben, hohe Millionenbeträge beiseitezuschaffen.

