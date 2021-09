EU-Außenminister beraten über Umgang mit Chinas Machtstreben

Kranj (Krainburg) - Die Außenminister der EU-Staaten beenden an diesem Freitag mit Beratungen über den Umgang mit China ein zweitägiges Treffen in Slowenien. Hintergrund der Gespräche sind vor allem Pekings Bemühungen, sich mit massiven Investitionen Macht und Einfluss in anderen Weltregionen zu sichern. Zudem ist die EU weiter besorgt über die militärische Aufrüstung der Volksrepublik und das Vorgehen gegen die Demokratiebewegung in Hongkong.

ABBA-Comeback nach 40 Jahren

Wien - ABBA sind zurück. Nach 40 Jahren bringt die legendäre schwedische Popgruppe ("Dancing Queen") eine neues Album heraus. "Voyage" soll am 5. November erscheinen. Das kündigte die Band am Donnerstag bei einer weltweit übertragenen Pressekonferenz an. Zugleich wird es Konzerte in London geben - mit den Musikern als Avatare.

Deutsches Gericht bestätigte Lokführerstreik

Berlin/Frankfurt am Main - Der Streik der Lokführer bei der Deutschen Bahn kann vorerst weitergehen. Das Arbeitsgericht Frankfurt lehnte am Donnerstagabend eine Einstweilige Verfügung ab, mit der die Deutsche Bahn den Arbeitskampf stoppen wollte. Die Bahn will gegen das Urteil Berufung einlegen.

Tote in New York nach Rekordunwetter durch Sturm "Ida"

New Orleans (Louisiana)/New York - Ein Rekordunwetter nach Hurrikan "Ida" hat in der Millionenmetropole New York Überschwemmungen von nicht gekannten Ausmaßen und Chaos ausgelöst. In den Bundesstaaten New York und New Jersey im Nordosten der USA starben US-Präsident Joe Biden zufolge mindestens elf Menschen, als Keller und Autos vollliefen und Straßen zu reißenden Flüssen wurden. Bürgermeister Bill de Blasio rief am späten Mittwochabend (Ortszeit) den Notstand aus.

Gemeldete antisemitische Vorfälle mehr als verdoppelt

Wien - Die Zahl der gemeldeten antisemitischen Übergriffe hat sich im Vergleich zum vergangenen Jahr mehr als verdoppelt. Das zeigt die Bilanz der in der Israelitischen Kultusgemeinde Wien (IKG) eingerichteten Meldestelle des ersten Halbjahres. Demnach wurden von Jänner bis Juni 562 Vorfälle jeglicher Art registriert, im Vergleichszeitraum 2020 waren es 257. Die Hintergründe waren zu einem großen Teil Corona-Pandemie und Nahostkonflikt.

Corona-Ampel mit vier orangen Ländern - Österreich noch gelb

Wien - Die aktuelle Ampelschaltung am Donnerstag endet wie vergangene Woche damit, dass drei Bundesländer schlechter gestuft worden sind. Österreich bleibt insgesamt noch unverändert bei mittlerem Risiko (gelb). Nach Wien in der vergangenen Woche wurden jedoch auch Oberösterreich, Salzburg und Vorarlberg mit hohem Risiko bewertet (orange).

Zwei tödliche Alpinunfälle in Tirol

Neustift im Stubaital/Ellmau - Am Donnerstag haben sich in Tirol zwei tödliche Alpinunfälle ereignet. Ein 72-jähriger Kletterer rutschte in Ellmau (Bezirk Kufstein) aus und fiel rund 60 Meter durch felsdurchsetztes Gelände. Eine 68-jährige Frau aus Deutschland stürzte in Neustift im Stubaital (Bezirk Innsbruck-Land) ebenfalls ab und erlitt tödliche Verletzungen, berichtete die Polizei.

Weite Teile Spaniens von schweren Unwettern erfasst

Madrid - Schwere Unwetter haben weite Teile Spaniens am Donnerstag unter Wasser gesetzt: Flüsse traten über die Ufer, Straßen wurden in reißende Ströme verwandelt, es gab Stromausfälle und unzählige Überschwemmungen, wie Medien unter Berufung auf Rettungsdienste und Regionalbehörden berichteten. Auf Mallorca ertranken zwei Urlauberinnen aus Deutschland. Weitere Todesopfer aufgrund der Unwetter wurden zunächst nicht gemeldet.

