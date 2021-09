Mann attackierte Ehefrau in Villach: Schwer verletzt

Villach - Ein 40-jähriger Mann soll Freitagfrüh in der gemeinsamen Wohnung in Villach auf seine 36-jährige Ehefrau eingestochen haben. Wie die Polizei mitteilte, wurden beide schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. Der genaue Tathergang war vorerst unklar, das Landeskriminalamt hat den Fall übernommen, die Spurensicherung war am Vormittag am Tatort.

Japans Premier Suga wirft das Handtuch

Tokio - Japans Ministerpräsident Yoshihide Suga wirft nach monatelanger Kritik an seinem Umgang mit der Corona-Pandemie und nach nur einem Jahr im Amt das Handtuch. Suga erklärte am Freitag überraschend, dass er bei der Ende dieses Monats geplanten Neuwahl des Parteivorsitzes seiner Liberaldemokratischen Partei (LDP) nicht kandidieren werde. Dies dürfte zugleich auch das Ende seiner Amtszeit als Regierungschef des Landes bedeuten.

Unwetter fordern 45 Todesopfer in den USA

New York - US-Präsident Joe Biden besucht am Freitag das vom verheerenden Hurrikan "Ida" getroffene Katastrophengebiet im Süden der Vereinigten Staaten. Biden reist dafür nach New Orleans im Bundesstaat Louisiana. "Ida" hatte zunächst im Süden der USA Verwüstung angerichtet. Dann schwächte sich der Sturm über Land ab und zog nach Nordosten, wo es in mehreren Bundesstaaten zu heftigen Regenfällen und schweren Überflutungen kam. Mindestens 45 Menschen kamen ums Leben.

Terror-Attacke in neuseeländischem Supermarkt

Auckland - In einem Supermarkt in einem Vorort der neuseeländischen Stadt Auckland hat ein Mann mehrere Menschen verletzt. Bei dem Messerangriff handelt es sich nach Angaben der Behörden um eine Terrorattacke. Verantwortlich sei ein "gewalttätiger Extremist", sagte Ministerpräsidentin Jacinda Ardern am Freitag bei einer Pressekonferenz. Einsatzkräften zufolge wurden im Einkaufszentrum LynnMall sechs Menschen verletzt, vier davon schwer.

Bahnstreik in Deutschland geht weiter

Berlin - Nach der Niederlage der Deutschen Bahn vor dem Arbeitsgericht in Frankfurt geht der Streik der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) weiter. Die geplante Fortsetzung der Arbeitsniederlegung bestätigte die GDL am Freitag in der Früh. Die Deutsche Bahn hatte am Donnerstag angekündigt, gegen das Urteil vorgehen zu wollen. Die ÖBB sind im Güter- und Personenverkehr mitbetroffen.

Regeln für Schulabmeldungen sollen verschärft werden

Wien - Mit der Corona-Pandemie ist die Zahl der Schulabmeldungen gestiegen, das Bildungsministerium will deshalb die Regeln für häuslichen Unterricht verschärfen: Zusätzlich zur Externistenprüfung am Jahresende soll künftig schon nach dem ersten Semester der Lernstand der Kinder erhoben werden und Eltern sollen nicht mehr entscheiden können, wo die Externistenprüfung stattfindet. Außerdem sollen den Eltern in Aufklärungsgesprächen die Konsequenzen der Abmeldung verdeutlicht werden.

Tausende Afghanen warten in Europa auf Reise in USA

Kabul/Berlin/Washington - Rund 17.000 Afghanen warten in Deutschland auf US-Stützpunkten auf ihre Weiterreise in die USA. Auf dem US-Drehkreuz Ramstein in Rheinland-Pfalz werden derzeit 12.000 Menschen überprüft, sagte der Kommandant der US-Streitkräfte in Europa, General Tod Wolters, am Donnerstag im Pentagon. Weitere 5.000 hielten sich in der US-Militäranlage Rhine Ordnance Barracks in Kaiserslautern auf. Rund 4.300 Afghanen befänden sich auf weiteren Drehkreuzen in Italien und Spanien.

WKÖ-Kopf: Wasserstoff-Nutzung fördern, nicht behindern

Wien - Als Speicher für erneuerbare Energien "kann Wasserstoff zum echten Gamechanger für die Klimawende werden", sagt WKÖ-Generalsekretär Karlheinz Kopf. Dafür dürfe es aber vor allem in der Anfangsphase möglichst wenige einschränkende Rahmenbedingungen für die Herstellung von Wasserstoff aus Grünstrom geben und ohne Förderungen werde es auch nicht gehen, sagt Kopf und verweist auf eine Analyse des Energieinstituts der Wirtschaft (EIW).

