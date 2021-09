Unwetter fordern Dutzende Todesopfer in den USA

New York - Die Aufräumarbeiten nach den verheerenden Unwettern mit Dutzenden Toten infolge von Hurrikan "Ida" gehen in mehreren US-Bundesstaaten weiter. Vielerorts stehen Häuser, Straßen und Bahnstrecken noch unter Wasser, wie US-Medien in der Nacht zum Freitag (Ortszeit) berichteten. Hunderttausende Einwohner seien noch ohne Strom. Die Schäden gingen in die Milliarden. Präsident Joe Biden will im Laufes des Tages das Katastrophengebiet im Süden des Landes besuchen.

Fast jede zwanzigste Kassenarzt-Stelle unbesetzt

Wien - In Österreich waren Stand Ende 2019 rund 4,6 Prozent aller Planstellen für Kassenärzte unbesetzt, insgesamt 327 von 7.142. 185 davon waren Allgemeinmedizin-Stellen. Das geht aus einem am Freitag veröffentlichten Bericht des Rechnungshofs (RH) hervor. Kritik übte er an der Datenlage. Vermisst wurde zudem eine systematische Erhebung der Bedürfnisse der Patienten, und bei der Umsetzung der Primärversorgungseinrichtungen hapert es laut RH ebenso.

Mann attackierte Ehefrau in Villach: Schwer verletzt

Villach - Ein 40-jähriger Mann soll Freitagfrüh in der gemeinsamen Wohnung in Villach auf seine 36-jährige Ehefrau eingestochen haben. Wie die Polizei mitteilte, wurden beide schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. Der genaue Tathergang war vorerst unklar, das Landeskriminalamt hat den Fall übernommen, die Spurensicherung war am Vormittag am Tatort.

Korruption: 45 Mitarbeiter von Wiener Wohnen vor Gericht

Wien - Dem Wiener Landesgericht für Strafsachen steht ein Korruptionsverfahren ungewöhnlichen Ausmaßes ins Haus. Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) hat eine Anklage gegen 45 Mitarbeiter von Wiener Wohnen eingebracht, denen Bestechlichkeit vorgeworfen wird. Die als Werkmeister oder Referenten tätigen Mitarbeiter sollen sich von Unternehmen im Einflussbereich eines 56-jährigen Geschäftsmanns mit Tank- und Einkaufsgutscheinen bestechen haben lassen.

Regeln für Schulabmeldungen sollen verschärft werden

Wien - Mit der Corona-Pandemie ist die Zahl der Schulabmeldungen gestiegen, das Bildungsministerium will deshalb die Regeln für häuslichen Unterricht verschärfen: Zusätzlich zur Externistenprüfung am Jahresende soll künftig schon nach dem ersten Semester der Lernstand der Kinder erhoben werden und Eltern sollen nicht mehr entscheiden können, wo die Externistenprüfung stattfindet. Außerdem sollen den Eltern in Aufklärungsgesprächen die Konsequenzen der Abmeldung verdeutlicht werden.

Über 1.700 weitere Coronafälle und sieben Tote in Österreich

Wien - Mit 1.753 Neuinfektionen, die am Freitag von den Ministerien vermeldet wurden, liegt die Anzahl der neuen Coronafälle erneut über dem Schnitt der vergangenen sieben Tage (1.457). Sieben Todesfälle gab es seit gestern. Die Sieben-Tages-Inzidenz steigt weiter leicht und steht nun bei 114,2 Fällen pro 100.000 Einwohner, seit vergangenem Freitag liegt dieser Wert über 100.

Terrorattacke in neuseeländischem Supermarkt

Auckland - Bei einem Messerangriff in einem Supermarkt in einem Vorort der neuseeländischen Stadt Auckland sind sechs Menschen verletzt worden. Vier der Opfer sind den Einsatzkräften zufolge in kritischem Zustand. Die Attacke im Einkaufszentrum LynnMall hat nach Regierungsangaben einen terroristischen Hintergrund. Verantwortlich sei ein "gewalttätiger Extremist", sagte Ministerpräsidentin Jacinda Ardern am Freitag. Er wurde von der Polizei erschossen.

EU-Kommission und AstraZeneca beenden Rechtsstreit

London/Brüssel - Die EU-Kommission und die britische Pharmafirma AstraZeneca haben ihren laufenden Rechtsstreit zur Lieferung von Corona-Impfdosen beigelegt, wie die Kommission am Freitag mitteilte. Damit werde die Lieferung von 200 Millionen ausstehenden Dosen bis März 2022 garantiert.

