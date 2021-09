Unwetter fordern Dutzende Todesopfer in den USA

New York - Die Aufräumarbeiten nach den verheerenden Unwettern mit Dutzenden Toten infolge von Hurrikan "Ida" gehen in mehreren US-Bundesstaaten weiter. Vielerorts stehen Häuser, Straßen und Bahnstrecken noch unter Wasser, wie US-Medien in der Nacht zum Freitag (Ortszeit) berichteten. Hunderttausende Einwohner seien noch ohne Strom. Die Schäden gingen in die Milliarden. Präsident Joe Biden will im Laufes des Tages das Katastrophengebiet im Süden des Landes besuchen.

Fast jede zwanzigste Kassenarzt-Stelle unbesetzt

Wien - In Österreich waren Stand Ende 2019 rund 4,6 Prozent aller Planstellen für Kassenärzte unbesetzt, insgesamt 327 von 7.142. 185 davon waren Allgemeinmedizin-Stellen. Das geht aus einem am Freitag veröffentlichten Bericht des Rechnungshofs (RH) hervor. Kritik übte er an der Datenlage. Vermisst wurde zudem eine systematische Erhebung der Bedürfnisse der Patienten, und bei der Umsetzung der Primärversorgungseinrichtungen hapert es laut RH ebenso.

Korruption: 45 Mitarbeiter von Wiener Wohnen vor Gericht

Wien - Dem Wiener Landesgericht für Strafsachen steht ein Korruptionsverfahren ungewöhnlichen Ausmaßes ins Haus. Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) hat eine Anklage gegen 45 Mitarbeiter von Wiener Wohnen eingebracht, denen Bestechlichkeit vorgeworfen wird. Die als Werkmeister oder Referenten tätigen Mitarbeiter sollen sich von Unternehmen im Einflussbereich eines 56-jährigen Geschäftsmanns mit Tank- und Einkaufsgutscheinen bestechen haben lassen.

Rendi-Wagner für Impf-Hunderter als Anreiz

Wien - SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner drängte am Freitag angesichts der dramatischen Entwicklung der Corona-Zahlen, endlich Maßnahmen zur Abflachung der vierten Welle setzen. Sie hält ein Comeback der Maske in Innenräumen, intensives Testen bei Reiserückkehr und in Schulen sowie starke Impf-Anreize für geboten. Da wäre auch ein Impf-Hunderter "ein möglicher Weg", sagte sie in einer Pressekonferenz. Eine generelle Impfpflicht lehnt die SPÖ-Chefin klar ab.

Berufung abgelehnt - Bahnstreik in Deutschland geht weiter

Berlin - Der deutsche Lokführerstreik kann nach einer erneuten Niederlage der Deutschen Bahn vor Gericht wie geplant bis Dienstag in der Früh weitergehen. Das hessische Landesarbeitsgericht hat am Freitag die Berufung der Deutschen Bahn zurückgewiesen, mit der der Staatskonzern den Arbeitskampf der Gewerkschaft GDL stoppen wollte. Die Bahn wirft der Gewerkschaft vor, mit dem Streik nicht nur bessere Arbeitsbedingungen durchsetzen zu wollen, sondern auch politische Ziele zu verfolgen.

EU-Kommission und AstraZeneca beenden Rechtsstreit

London/Brüssel - Die EU-Kommission und die Pharmafirma AstraZeneca haben ihren Rechtsstreit über gekürzte Liefermengen von Corona-Impfstoff beigelegt. Dies teilte die Kommission am Freitag mit. Damit werde die Lieferung von 200 Millionen ausstehenden Dosen bis März 2022 garantiert.

Russland soll neue Stadt mit Namen Sputnik bekommen

Wladiwostok - Der erste Satellit im Weltall war Namensgeber für den weltweit ersten Corona-Impfstoff Sputnik V. Nun will Russland eine komplett neue Stadt bauen, die ebenfalls Sputnik heißen soll. Eine entsprechende Vereinbarung ist am Freitag beim Wirtschaftsforum in Wladiwostok am Pazifik unterzeichnet worden, wie das zuständige Ministerium für die Entwicklung des Ostens Russlands mitteilte.

