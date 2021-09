Unwetter fordern Dutzende Todesopfer in den USA

New York - Die Aufräumarbeiten nach den verheerenden Unwettern mit Dutzenden Toten infolge von Hurrikan "Ida" gehen in mehreren US-Bundesstaaten weiter. Vielerorts stehen Häuser, Straßen und Bahnstrecken noch unter Wasser, wie US-Medien in der Nacht zum Freitag (Ortszeit) berichteten. Hunderttausende Einwohner seien noch ohne Strom. Die Schäden gingen in die Milliarden. Präsident Joe Biden will im Laufes des Tages das Katastrophengebiet im Süden des Landes besuchen.

Fast jede zwanzigste Kassenarzt-Stelle unbesetzt

Wien - In Österreich waren Stand Ende 2019 rund 4,6 Prozent aller Planstellen für Kassenärzte unbesetzt, insgesamt 327 von 7.142. 185 davon waren Allgemeinmedizin-Stellen. Das geht aus einem am Freitag veröffentlichten Bericht des Rechnungshofs (RH) hervor. Kritik übte er an der Datenlage. Vermisst wurde zudem eine systematische Erhebung der Bedürfnisse der Patienten, und bei der Umsetzung der Primärversorgungseinrichtungen hapert es laut RH ebenso.

Bahnstreik in Deutschland dauert bis Dienstag

Berlin - Geplatzte Reisepläne, ausgefallene Züge und viele Verspätungen: So geht es für Kundinnen und Kunden der Deutschen Bahn auch in den nächsten Tagen weiter. Der Konzern scheiterte am Freitag endgültig damit, den laufenden Streik noch vor dem Wochenende vor Gericht zu stoppen. Die Lokführergewerkschaft GDL kündigte an, wie geplant bis Dienstag um 2.00 Uhr zu streiken. In Österreich fallen ebenfalls einzelne grenzüberschreitende Züge, insbesondere Nachtzüge, aus.

EU-Staaten nennen Bedingungen für Zusammenarbeit mit Taliban

Kranj (Krainburg)/Kabul - Die Außenminister der EU-Staaten haben sich auf Bedingungen für eine beschränkte Zusammenarbeit mit den militant-islamistischen Taliban in Afghanistan verständigt. Das von Deutschland und Frankreich initiierte Vorgehen sieht vor, möglichst schnell wieder Entwicklungshilfe zu ermöglichen, um eine humanitäre Katastrophe und Fluchtbewegungen in Richtung Europa zu verhindern.

Zwei Ärzte im Prozess um Tod eines Kindes nach OP verurteilt

Salzburg - Im Prozess gegen zwei Ärzte im "Fall David" sind die beiden Angeklagten am Freitag am Landesgericht Salzburg wegen grob fahrlässiger Tötung nicht rechtskräftig zu Bewährungsstrafen verurteilt worden. Der Kinderchirurg erhielt acht Monate und der Anästhesist 16 Monate bedingte Haft unter Bestimmung einer Probezeit von drei Jahren. Eine Obergutachterin ortete eine Verkettung von "Fehlern und Nachlässigkeiten", die im April 2018 zum Tod des 17 Monaten alten David geführt habe.

Balanceakt in Vorarlberg zwischen zwei Berggondeln

Bregenz - Drei Vorarlberger Slackliner sind am Donnerstag im Brandnertal in 200 Meter Höhe auf einem Seil 65 Meter weit von einer Bergbahngondel zur anderen balanciert. Damit haben Thomas Spöttl, Yannick Loerwald und Justin Kroppa beim "Highlinen ohne fixen Bezugspunkt" nach eigenen Angaben eine neue Weltbestleistung aufgestellt, die alte Bestmarke eines französischen Teams (60 Meter) wurde um fünf Meter überboten. "Es ging uns vor allem um dieses unglaubliche Erlebnis", sagte Spöttl.

Wiener Börse schließt mit kleinem Minus

Wien - Die Wiener Börse hat den Handel am Freitag mit Abschlägen beendet. Der Leitindex ATX schloss um 0,08 Prozent tiefer auf 3.662,06 Punkten belastet von einer schwächelnden Wall Street. Strabag kletterten nach einem freundlichen Analystenkommentar mit Plus 4,21 Prozent an die Spitze der Tagesgewinner. Ölwerte standen auf der Verliererseite. OMV büßten 0,69 Prozent ein, und Schoeller-Bleckmann beendeten die Sitzung um 1,54 Prozent schwächer. Auch Versicherer gaben nach.

