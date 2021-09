Biden besucht nach Hurrikan "Ida" Katastrophengebiet

New York - Nach dem verheerenden Hurrikan "Ida" besucht US-Präsident Joe Biden das Katastrophengebiet im Süden der USA. Biden traf am Freitag in New Orleans im Bundesstaat Louisiana ein, wo er sich ein Bild von den schweren Schäden machen wollte. Am Nachmittag (Ortszeit) wollte sich der US-Präsident zur Reaktion seiner Regierung auf den verheerenden Sturm äußern. In Louisiana und dem benachbarten Bundesstaat Mississippi kamen bei dem Hurrikan mindestens 13 Menschen ums Leben.

Bundeskanzler Kurz reist zu Gesprächen nach Belgrad

Belgrad - Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) reist am Samstag nach Belgrad. Dabei will er laut Bundeskanzleramt mit der serbischen Ministerpräsidentin Ana Brnabic und Präsident Aleksandar Vucic über die bilateralen Beziehungen, den EU-Annäherungsprozess sowie den Kampf gegen illegale Migration sprechen. Vucic werde Kurz zudem mit dem "Orden der Republik Serbien" für seine Verdienste um die Beziehungen mit Serbien und der gesamten Region des Westbalkans auszeichnen.

Rumäniens Regierungskoalition geplatzt

Bukarest - In Rumänien ist die bürgerliche Koalition bestehend aus Liberalen (PNL), der Reformpartei USR-PLUS und dem Ungarnverband (UDMR) seit Freitagabend Geschichte: Auf einer Krisensitzung der Koalitionsspitzen entzog die Reformpartei dem liberalen Regierungschef Florin Citu formell das Vertrauen und kündigte den geschlossenen Rücktritt aller USR-PLUS-Minister sowie einen Misstrauensantrag gegen die Exekutive an, nachdem Citu einen Rücktritt hartnäckig abgelehnt hatte.

Rendi-Wagner für Impf-Hunderter als Anreiz

Wien - SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner drängte am Freitag angesichts der dramatischen Entwicklung der Corona-Zahlen, endlich Maßnahmen zur Abflachung der vierten Welle setzen. Sie hält ein Comeback der Maske in Innenräumen, intensives Testen bei Reiserückkehr und in Schulen sowie starke Impf-Anreize für geboten. Da wäre auch ein Impf-Hunderter "ein möglicher Weg", sagte sie in einer Pressekonferenz. Eine generelle Impfpflicht lehnt die SPÖ-Chefin klar ab.

Umweltverbände wollen deutsche Großkonzerne verklagen

Wolfsburg/Stuttgart/Kassel - Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) und Greenpeace haben juristische Schritte gegen vier deutsche Großkonzerne eingeleitet, um sie per Gesetz zu mehr Klimaschutz zu verpflichten. Den Autobauern BMW, Mercedes Benz AG und Volkswagen sowie dem Öl- und Gaskonzern Wintershall Dea wurden Unterlassungsschreiben zugeleitet, wie die Anwälte der Verbände am Freitag in Berlin mitteilten. Die Konzerne reagieren mit Unverständnis und sehen sich ohnehin am Weg zu mehr Umweltschutz.

Kind in der Steiermark von Auto überrollt und verletzt

Hartberg - Ein Siebenjähriger ist am Freitag in der Steiermark von einem von seiner Mutter gelenkten Auto überrollt und verletzt worden. Die 29-Jährige wollte laut Polizei den auf ihrem Grundstück in Wagenbach (Bezirk Hartberg-Fürstenfeld) abgestellten Pkw umparken. Der Bub und sein fünfjähriger Bruder liefen, trotz Aufforderung der Mutter dies zu unterlassen, neben dem Auto her. Als die Frau bremste, dürfte der Siebenjährige gestürzt und vom linken Hinterrad überrollt worden sein.

Zwei Ärzte im Prozess um Tod eines Kindes nach OP verurteilt

Salzburg - Im Prozess gegen zwei Ärzte im "Fall David" sind die beiden Angeklagten am Freitag am Landesgericht Salzburg wegen grob fahrlässiger Tötung nicht rechtskräftig zu Bewährungsstrafen verurteilt worden. Der Kinderchirurg erhielt acht Monate und der Anästhesist 16 Monate bedingte Haft unter Bestimmung einer Probezeit von drei Jahren. Eine Obergutachterin ortete eine Verkettung von "Fehlern und Nachlässigkeiten", die im April 2018 zum Tod des 17 Monaten alten David geführt habe.

