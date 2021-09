Intensivmediziner sieht Gefahr für vierten Lockdown

Wien/Zams - Der Intensivmediziner Walter Hasibeder sieht "durchaus die Gefahr, dass man in einen vierten Lockdown geht", wenn die Durchimpfungsrate weiterhin bei rund 60 Prozent bleibt. Auch ohne eine Überlastung der Intensivstationen könnten zudem "in großem Maß Planoperationen wieder abgesagt werden müssen", warnte der Präsident der Gesellschaft für Anästhesiologie, Reanimation und Intensivmedizin (ÖGARI) gegenüber der APA. Derzeit sei eher die Belegung der Normalbetten ein Problem.

Biden sagt Hurrikan-Opfern Hilfe zu

New York - US-Präsident Joe Biden hat den Opfern des verheerenden Hurrikans "Ida" bei einem Besuch im Katastrophengebiet im Süden der USA Unterstützung zugesagt. "Ich weiß, dass Sie leiden", sagte Biden am Freitag in LaPlace bei New Orleans im Bundesstaat Louisiana. "Ich möchte, dass Sie wissen: Wir werden für Sie da sein." Er warnte die Amerikaner, dass solche katastrophalen Stürme im Zuge der Klimaerwärmung heftiger und häufiger werden.

Gefechte im letzten nicht von Taliban kontrolliertem Tal

Kabul - Die radikalislamischen Taliban und ihre Gegner haben sich am Freitag Berichten zufolge heftige Gefechte im Panjshir-Tal geliefert. Ein Sprecher der Widerstandsbewegung sagte, die Truppen unter dem Taliban-Gegner Ahmed Massud seien in "schwere" Kämpfe mit den Taliban verwickelt. In Kabul waren am Freitagabend Freudenschüsse zu hören, als sich das Gerücht verbreitete, die Taliban hätten das Panjshir-Tal erobert. Ein Bewohner des Tals dementierte dies gegenüber AFP telefonisch.

Bundeskanzler Kurz reist zu Gesprächen nach Belgrad

Belgrad - Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) reist am Samstag nach Belgrad. Dabei will er laut Bundeskanzleramt mit der serbischen Ministerpräsidentin Ana Brnabic und Präsident Aleksandar Vucic über die bilateralen Beziehungen, den EU-Annäherungsprozess sowie den Kampf gegen illegale Migration sprechen. Vucic werde Kurz zudem mit dem "Orden der Republik Serbien" für seine Verdienste um die Beziehungen mit Serbien und der gesamten Region des Westbalkans auszeichnen.

Stelzer gegen Pakt mit "Kickl-FPÖ", aber oö. FPÖ "anders"

Linz - Der oö. LH Thomas Stelzer zieht am 26. September zum ersten Mal als ÖVP-Spitzenkandidat in eine Landtagswahl. Ziel sei "starker Erster" zu werden - wobei Zugewinne laut allen Prognosen und auch bedingt durch das Minus von 2015 ohnehin vorprogrammiert sind. In der Koalitionsfrage wahrt er weiter ein Poker-Face. Mit einer "Kickl-FPÖ" werde es zwar nicht gehen, die oö. Blauen, sein derzeitiger Partner, seien aber "eine andere FPÖ", beschreibt er im APA-Interview seine Erfahrung.

Humanitäre Afghanistan-Konferenz in Genf geplant

New York - Zur humanitären Hilfe für Afghanistan findet Mitte September eine UN-Konferenz in Genf statt. UN-Generalsekretär Antonio Guterres werde das hochrangige Treffen am 13. September leiten, teilte sein Sprecher Stephane Dujarric am Freitag in New York mit. Nach der Machtübernahme der radikalislamischen Taliban Mitte August sei Afghanistan von einer "humanitären Katastrophe" bedroht, hob der UN-Sprecher hervor.

