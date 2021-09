Sechsjährige bei Bootsunfall in der Nähe von Graz ertrunken

Gössendorf - Bei einem Bootsunfall im Bezirk Graz-Umgebung ist am Freitag ein sechsjähriges Mädchen ertrunken. Das Kind war mit den Eltern und der achtjährigen Schwester auf der Mur unterwegs gewesen, als das Tretboot vermutlich aufgrund eines Lecks plötzlich unterging. Der Vater versuchte beide Mädchen ans Ufer zu bringen, konnte aber nur die Achtjährige retten, die allerdings reanimiert werden musste, teilte die Polizei mit.

Gefechte im letzten nicht von Taliban kontrolliertem Tal

Kabul - Die radikalislamischen Taliban und ihre Gegner haben sich am Freitag Berichten zufolge heftige Gefechte im Panjshir-Tal geliefert. Ein Sprecher der Widerstandsbewegung sagte, die Truppen unter dem Taliban-Gegner Ahmed Massud seien in "schwere" Kämpfe mit den Taliban verwickelt. "Wir werden den Kampf für Gott, Freiheit und Gerechtigkeit niemals aufgeben", teilte Massud am Samstag auf seiner Facebook-Seite mit.

Erste Tranche der EU-Coronahilfe soll bald fließen

Brüssel/Alpbach - Laut EU-Budgetkommissar Johannes Hahn wird die erste Tranche der 3,5-Milliarden-Euro-Coronahilfe für Österreich demnächst fließen. "Das wird bald der Fall sein", sagte Hahn auf eine entsprechende Frage der "Tiroler Tageszeitung" (Samstag). "Es ist ja eine Anzahlung in Höhe von 13 Prozent der Gesamtsumme. Die restlichen 87 Prozent folgen schrittweise nach Erreichung der gesetzten Ziele." Hahn kündigte außerdem "Initiativen" im Zusammenhang mit dem Rechtsstaatsmechanismus an.

86-Jährige bei Wohnungsbrand in Wien gestorben

Wien - Bei einem Wohnungsbrand in Wien-Floridsdorf ist am Samstag in den frühen Morgenstunden eine 86 Jahre alte Frau gestorben. Die Einsatzkräfte wurden laut Polizeisprecher Markus Dittrich um 3.15 Uhr alarmiert, weil Zeugen Rauch aus den Fenstern wahrgenommen hatten. Die betroffene Wohnung in der Doderergasse wurde durch die Berufsfeuerwehr unter Atemschutz gewaltsam geöffnet und der Brand gelöscht. Die Mieterin, die allein zuhause war, konnte jedoch nur mehr tot geborgen werden.

Kuba impft nun Kinder ab zwei Jahren gegen Covid

Havanna - Kuba hat am Freitag (Ortszeit) mit einer Corona-Impfkampagne bei Kindern im Alter zwischen zwei und 18 Jahren begonnen. Zunächst sollen Kinder ab zwölf Jahren die in Kuba entwickelten Corona-Impfstoffe Abdala und Soberana erhalten, ab dem 15. September sind die jüngeren Kinder dran. Die kommunistische Regierung des Karibikstaates sieht in der Impfkampagne eine Voraussetzung für die Wiederaufnahme des Präsenzunterrichts.

Deutscher Gewerkschaftsbund übt Kritik an Bahnstreik

Berlin - Der anhaltende Streik bei der Deutschen Bahn stößt auch im Gewerkschaftslager auf Kritik. DGB-Chef Reiner Hoffmann kritisierte das Verhalten der GDL und forderte die Lokführergewerkschaft auf, an den Verhandlungstisch zurückzukehren. "Was wir kritisch sehen, ist, dass hier eine Berufsgruppe wie die Lokführer ihre partikularen Interessen gegen das Gesamtinteresse aller anderen Bahn-Beschäftigten durchsetzt", sagte Hoffmann der "Rheinischen Post" (Samstag).

Motorradfahrer starb bei Crash in OÖ, Verletzte in NÖ, Tirol

Bad Kreuzen - Bei drei Unfällen mit einspurigen Fahrzeugen am Freitagnachmittag ist eines der Opfer noch am Unfallort verstorben, die beiden anderen Lenker wurden schwer verletzt. Der tödliche Unfall ereignete sich gegen 16:50 Uhr auf der Greinerwald Landesstraße, L573, von Pabneukirchen Richtung Bad Kreuzen (Bezirk Perg). Aus bisher unbekannter Ursache dürfte ein 40-jähriger Motorradfahrer aus dem Bezirk Vöcklabruck in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn geraten sein.

Verhandlungen zwischen Regierung und Opposition Venezuelas

Mexiko-Stadt/Caracas - In Mexiko sind die Verhandlungen der Regierung Venezuelas mit der Opposition fortgesetzt worden. Eine erste Runde am Freitag endete ergebnislos, die Gespräche sollen nun bis Montag dauern. Die Gegner von Regierungschef Nicolas Maduro fordern Garantien für freie Wahlen, die Regierung wiederum hofft auf die Rücknahme internationaler Sanktionen. Offiziell nicht thematisiert wird der Abgang Maduros, dem die Opposition Wahlfälschung bei seiner Wiederwahl im Jahr 2018 vorwirft.

