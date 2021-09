Taliban verschieben Bekanntgabe neuer afghanischer Regierung

Kabul/New York - Vor dem Hintergrund anhaltender Kämpfe im Panjshir-Tal haben die Taliban die Bekanntgabe ihrer neuen Regierung für Afghanistan erneut verschoben. Wie die Nachrichtenagentur AFP von zwei Taliban-Quellen erfuhr, soll auch am Samstag keine Ankündigung zum künftigen Kabinett gemacht werden. In Kabul protestierten den zweiten Tag in Folge Frauen für eine Beteiligung an der Regierung. In der kommenden Woche sind internationale Treffen zur Lage in Afghanistan geplant.

Auch Kindergartenpersonal braucht Impfung oder Testnachweis

Wien - Das Personal in den Kindergärten in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland muss ab Montag entweder geimpft sein oder einen gültigen Corona-Test vorweisen können. Eine entsprechende Regelung hat Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne) in einer Novelle zur Öffnungsverordnung erlassen. In den restlichen Bundesländern tritt dies eine Woche später in Kraft. Damit gilt eine parallele Regelung wie in den Schulen nach Ablauf der dreiwöchigen Sicherheitsphase.

Sechsjährige bei Bootsunfall in der Nähe von Graz ertrunken

Gössendorf - Bei einem Bootsunfall im Bezirk Graz-Umgebung ist am Freitag ein sechsjähriges Mädchen ertrunken. Das Kind war mit den Eltern und der achtjährigen Schwester auf der Mur unterwegs gewesen, als das Tretboot vermutlich aufgrund eines Lecks plötzlich unterging. Der Vater versuchte beide Mädchen ans Ufer zu bringen, konnte aber nur die Achtjährige retten, die allerdings reanimiert werden musste, teilte die Polizei mit.

Harmonische Gespräche von Kurz und Vucic in Belgrad

Belgrad - Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) ist am Samstag vom serbischen Präsidenten Aleksandar Vucic in Belgrad empfangen worden. Dabei wurde Kurz von Vucic mit dem "Orden der Republik Serbien am Band" für seine Verdienste um die Beziehungen mit Serbien und der gesamten Region des Westbalkans ausgezeichnet. Auch ansonsten verlief das Treffen weitgehend harmonisch. Vucic betonte, dass der EU-Beitritt für Serbien ein strategisches Ziel bleibe, Kurz sicherte seine Unterstützung zu.

Komodowaran nun als "stark gefährdet" auf Roter Liste

Marseille - Die größte lebende Echse der Welt, der Komodowaran in Indonesien, ist stärker bedroht als bisher gedacht. Die Weltnaturschutzunion (IUCN) stuft ihn auf ihrer Liste der bedrohten Tier- und Pflanzenarten seit Samstag als "stark gefährdet" ein. Damit rückt er auf der Skala des Aussterbens eine Stufe höher. Insgesamt sind auf der Roten Liste der bedrohten Tier- und Pflanzenarten nun fast 140.000 Arten, von denen fast 40.000 vom Aussterben bedroht sind.

Zehntausende fordern "Ehe für alle" in der Schweiz

Zürich - Mehrere Zehntausend Menschen haben laut Polizei beim Zurich Pride Festival für die "Ehe für alle" demonstriert. Im Vorfeld einer entsprechenden Volksabstimmung am 26. September warb die Gemeinschaft der Schwulen, Lesben, Bisexuellen, Trans- und queeren Menschen bei dem Umzug am Samstag durch die Innenstadt von Zürich für ihr Anliegen. Aus Sicht der Organisatoren handelt es sich bei der Volksabstimmung um die "wichtigste gesellschaftspolitische Abstimmung seit Jahrzehnten".

Tausende demonstrieren in Berlin für Solidarität

Berlin - Mehrere tausend Menschen haben am Samstag in Berlin friedlich für eine solidarische und gerechte Gesellschaft demonstriert. Die Polizei schätzte die Zahl der Teilnehmenden auf einen "oberen vierstelligen Bereich", also knapp unter 10.000 Menschen, und äußerte sich positiv zum Verlauf der Veranstaltung. Organisiert wurde die Demonstration vom Aktionsbündnis Unteilbar im Stadtzentrum in mehreren Blöcken, um Abstands- und Hygieneregeln einhalten zu können.

