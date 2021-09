Taliban verschieben Bekanntgabe neuer afghanischer Regierung

Kabul/New York - Vor dem Hintergrund anhaltender Kämpfe im Panjshir-Tal haben die Taliban die Bekanntgabe ihrer neuen Regierung für Afghanistan erneut verschoben. Wie die Nachrichtenagentur AFP von zwei Taliban-Quellen erfuhr, soll auch am Samstag keine Ankündigung zum künftigen Kabinett gemacht werden. In Kabul protestierten den zweiten Tag in Folge Frauen für eine Beteiligung an der Regierung. In der kommenden Woche sind internationale Treffen zur Lage in Afghanistan geplant.

Brasilien will Afghanen humanitäre Visa gewähren

Kabul/Brasilia - Brasilien wird Menschen aus Afghanistan nach der Machtübernahme der militant-islamistischen Taliban unter bestimmten Bedingungen humanitäre Visa erteilen. Dies gilt etwa für Menschen, die von "schwerwiegenden Verletzungen der Menschenrechte (...) in Afghanistan" betroffen sind, wie aus einer Mitteilung vom Samstag hervorgeht.

Harmonische Gespräche von Kurz und Vucic in Belgrad

Belgrad - Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) ist am Samstag vom serbischen Präsidenten Aleksandar Vucic in Belgrad empfangen worden. Dabei wurde Kurz von Vucic mit dem "Orden der Republik Serbien am Band" für seine Verdienste um die Beziehungen mit Serbien und der gesamten Region des Westbalkans ausgezeichnet. Auch ansonsten verlief das Treffen weitgehend harmonisch. Vucic betonte, dass der EU-Beitritt für Serbien ein strategisches Ziel bleibe, Kurz sicherte seine Unterstützung zu.

Erneut Proteste gegen Corona-Politik in Frankreich

Paris - In Frankreich haben am achten Wochenende in Folge wieder Zehntausende Menschen gegen die verschärften Corona-Regeln demonstriert. Laut Innenministerium gingen am Samstag landesweit mehr als 140.000 Menschen auf die Straße, über 18.000 in Paris. Landesweit wurde am Samstag zu 200 Protestzügen aufgerufen.

79-jähriger Motorradlenker bei Unfall getötet

Hartberg - Ein tödlicher Motorrad-Unfall hat sich Samstag in Hartberg-Fürstenfeld in der Steiermark ereignet. Ein 79-jähriger Motorradlenker aus dem Bezirk stieß am Nachmittag bei Hartberg ungebremst in einen anhaltenden Pkw, wie die Polizei mitteilte. Er wurde auf die Gegenfahrbahn geschleudert und prallte frontal gegen einen entgegenkommenden Pkw, gelenkt von einem 52-Jährigen aus dem Bezirk Weiz. Dabei erlitt der Motorradlenker tödliche Verletzungen, die anderen blieben unverletzt.

34. Biennale von S�o Paulo eröffnet

Sao Paulo - Die international bedeutende Biennale von S�o Paulo hat am Samstag nach einer corona-bedingten Verschiebung zum 34. Mal ihre Pforten für das Publikum geöffnet. 1100 Werke von mehr als 90 Künstlern aus 39 Ländern, unter ihnen neun Indigene, sind bis 5. Dezember in dem von Oscar Niemeyer entworfenen Matarazzo-Pavillon des Ibirapuera-Parks in der brasilianischen Kulturmetropole zu sehen.

Zehntausende fordern "Ehe für alle" in der Schweiz

Zürich - Mehrere Zehntausend Menschen haben laut Polizei beim Zurich Pride Festival für die "Ehe für alle" demonstriert. Im Vorfeld einer entsprechenden Volksabstimmung am 26. September warb die Gemeinschaft der Schwulen, Lesben, Bisexuellen, Trans- und queeren Menschen bei dem Umzug am Samstag durch die Innenstadt von Zürich für ihr Anliegen. Aus Sicht der Organisatoren handelt es sich bei der Volksabstimmung um die "wichtigste gesellschaftspolitische Abstimmung seit Jahrzehnten".

