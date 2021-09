SPD baut vor Bundestagswahl Vorsprung auf Union aus

Berlin - Drei Wochen vor der Bundestagswahl in Deutschland hat die SPD mit Kanzlerkandidat Olaf Scholz laut einer Umfrage für die Boulevardzeitung "Bild am Sonntag" ihren Vorsprung auf die konservativen Unionsparteien ausgebaut. Die Sozialdemokraten gewannen demnach gegenüber der Vorwoche einen Prozentpunkt hinzu und liegen nun bei 25 Prozent. CDU und CSU kommen mit ihrem Kanzlerkandidaten Armin Laschet gemeinsam auf 20 Prozent, ein Punkt weniger als vor einer Woche.

Taliban verschieben Bekanntgabe neuer afghanischer Regierung

Kabul/New York - Vor dem Hintergrund anhaltender Kämpfe im Panjshir-Tal haben die Taliban die Bekanntgabe ihrer neuen Regierung für Afghanistan erneut verschoben. Wie die Nachrichtenagentur AFP von zwei Taliban-Quellen erfuhr, soll auch am Samstag keine Ankündigung zum künftigen Kabinett gemacht werden. In Kabul protestierten den zweiten Tag in Folge Frauen für eine Beteiligung an der Regierung. In der kommenden Woche sind internationale Treffen zur Lage in Afghanistan geplant.

Hochrangiger US-General warnt vor Bürgerkrieg in Afghanistan

Kabul/Washington - Der Vorsitzende des Vereinigten Generalstabs der US-Streitkräfte, General Mark Milley, warnt vor einem Bürgerkrieg in Afghanistan. "Ich weiß nicht, ob die Taliban in der Lage sein werden, ihre Macht zu konsolidieren und eine Regierung aufzubauen", sagte Milley in einem Gespräch mit dem TV-Sender "Fox News". Dies könne in den nächsten drei Jahren zu einer Neukonstituierung von Al-Kaida oder einer Erstarkung der Extremistenmiliz Islamischer Staat (IS) führen.

Edtstadler: EU muss auf Pressefreiheit achten

Brüssel/Alpbach - EU-Ministerin Karoline Edtstadler sieht die EU in der Verantwortung, auf die Pressefreiheit in ihren Mitgliedsländern zu achten. In einem am Wochenende auf der Homepage der "Vereinigung der Europajournalisten" (AEJ Austria) publizierten Interview sagte Edtstadler auf Nachfrage zu "Problemländern" wie Ungarn, Polen oder Slowenien: Wenn es in den genannten Staaten, "eine Thematik" gebe, gelte es, "von europäischer Seite hinzuwirken, dass die Pressefreiheit eingehalten wird."

Elfriede Jelineks "Lärm" im Akademietheater bejubelt

Wien - Mit langem Jubel ist am Samstagabend im Wiener Akademietheater nach über dreieinhalb Stunden die Österreichische Erstaufführung des Stückes "Lärm. Blindes Sehen. Blinde sehen!" von Elfriede Jelinek zu Ende gegangen. Der deutsche Regisseur Frank Castorf hat das Stück, das im Juni am Deutschen Schauspielhaus Hamburg uraufgeführt worden war, mit einem sechsköpfigen Ensemble als eine Art Tanz um einen großen, auch innen bespielbaren eisernen Masken-Kopf inszeniert.

Ölteppich vor der Küste Louisianas nach Hurrikan Ida

Baton Rouge (Louisiana) - Nach dem verheerenden Hurrikan "Ida" versuchen Taucher die Ursache eines kilometerlangen mutmaßlichen Ölteppichs in Küstengewässern etwa drei Kilometer vor Port Fourchon im US-Staat Louisiana aufzuspüren. Port Fourchon ist eine Drehscheibe der Öl-und Gasproduktion in den USA. Ein Sprecher der US-Küstenwache sagte am Samstag, das Öl-und Gasunternehmen Talos Energy habe das Unternehmen Clean Gulf Associates damit beauftragt, den Ursprung des Ölteppichs zu finden.

