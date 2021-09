Alle Bundesheer-Kasernen werden bis 2025 autark

Wien - Das Bundesheer will in den nächsten vier Jahren alle seine Kasernen autark machen. Dafür nimmt Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) 90 Mio. Euro in die Hand, wie sie im Sommerinterview mit der APA sagte. Was andere budgetäre Wünsche betrifft, wollte Tanner keine Forderungen über die Medien ausrichten, sie deutet aber an, dass sie sich eine Anerkennung der "unglaublichen Leistungen" des Bundesheeres während der Coronakrise erwarte.

G20-Staaten planen "Pakt zur Impfung der ganzen Welt"

Rom - Die Gesundheitsminister der 20 wichtigsten Wirtschaftsnationen wollen in Rom über weitere Schritte in der Corona-Pandemie beraten. Unter italienischem Vorsitz geht es bei dem G20-Treffen am Sonntag und Montag um den aktuellen Kampf gegen Covid-19 sowie um künftige Strategien gegen drohende Pandemien. Laut dem italienischen Gesundheitsminister Roberto Speranza soll "ein Pakt von Rom zur Impfung der ganzen Welt" unterzeichnet werden.

Edtstadler: EU muss auf Pressefreiheit achten

Brüssel/Alpbach - EU-Ministerin Karoline Edtstadler sieht die EU in der Verantwortung, auf die Pressefreiheit in ihren Mitgliedsländern zu achten. In einem am Wochenende auf der Homepage der "Vereinigung der Europajournalisten" (AEJ Austria) publizierten Interview sagte Edtstadler auf Nachfrage zu "Problemländern" wie Ungarn, Polen oder Slowenien: Wenn es in den genannten Staaten, "eine Thematik" gebe, gelte es, "von europäischer Seite hinzuwirken, dass die Pressefreiheit eingehalten wird."

14 Tote bei Angriff in Demokratischer Republik Kongo

Bunia - Bei einem Angriff von mutmaßlichen islamistischen Milizen im Nordosten der Demokratischen Republik Kongo am Samstag sind laut einem Vertreter der örtlichen Zivilgesellschaft mindestens 14 Menschen getötet worden. Die Opfer seien enthauptet worden, sagte Dieudonne Malangayi unter Verweis auf Schilderungen von Überlebenden. Der Angriff ereignete sich demnach in den Hügeln nahe der Ortschaft Mapasana an der Grenze zu Nord-Kivu.

Paragleiter bei Absturz im Bezirk Spittal gestorben

Berg im Drautal - Ein Paragleiter aus Deutschland ist am Samstagnachmittag im Bezirk Spittal an der Drau in Kärnten tödlich verunglückt. Der 53-jährige erfahrene Gleitschirmflieger kam nach Aussage eines Zeugen nach dem Start auf der Emberger Alm in Schwierigkeiten und stürzte aus rund 300 Meter Höhe ab. Die Einsatzkräfte waren rasch an Ort und Stelle, der Notarzt konnte aber nur mehr den Tod des Mannes feststellen, berichtete die Polizei.

An Volksschulen fast Drittel mit nicht-deutscher Erstsprache

Wien - Fast ein Drittel der Schülerinnen und Schüler an Volksschulen verwendet im Alltag eine andere Umgangssprache als Deutsch. Besonders viele sind es in Wien. Allerdings zeigt eine von OGM und APA durchgeführte Datenauswertung auch einige interessante regionale Ausreißer. So weist den außerhalb Wiens höchsten Anteil die Gemeinde Kittsee im nördlichen Burgenland aus. Dort stammt fast die Hälfte der Einwohner aus der benachbarten Slowakei.

Ölteppich vor der Küste Louisianas nach Hurrikan Ida

Baton Rouge (Louisiana) - Nach dem verheerenden Hurrikan "Ida" versuchen Taucher die Ursache eines kilometerlangen mutmaßlichen Ölteppichs in Küstengewässern etwa drei Kilometer vor Port Fourchon im US-Staat Louisiana aufzuspüren. Port Fourchon ist eine Drehscheibe der Öl-und Gasproduktion in den USA. Ein Sprecher der US-Küstenwache sagte am Samstag, das Öl-und Gasunternehmen Talos Energy habe das Unternehmen Clean Gulf Associates damit beauftragt, den Ursprung des Ölteppichs zu finden.

