Fast 1.800 Neuinfektionen und drei Todesfälle

Wien - 1.774 Corona-Infektionen sind in Österreich innerhalb eines Tages registriert worden. Das ist der höchste Wert an einem Sonntag seit April und über dem Schnitt der vergangenen sieben Tage von 1.564 neuen Fällen. Drei weitere Todesfälle von Infizierten gab es seit Samstag, in den vergangenen sieben Tagen waren es zwölf und somit bisher 10.793 Opfer seit Pandemiebeginn. Die Spitalszahlen waren im Tagesvergleich stabil, aber insgesamt weiter im Steigen begriffen.

Mückstein will 1G auch für Apres-Ski

Wien - Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne) spricht sich nach der Nachtgastronomie auch für eine 1G-Regel für Stehpartys wie etwa beim Apres-Ski aus. In diesen heiklen Bereichen würden viele Ungeimpfte aufeinandertreffen, so der Minister in der "Krone" (Sonntagausgabe) "Wir müssen die Ungeimpften schützen. Das heißt, dass Ungeimpfte in diese Risikobereiche keinen Zutritt haben sollten. Zu ihrem eigenen Schutz."

Alle Bundesheer-Kasernen werden bis 2025 autark

Wien - Das Bundesheer will in den nächsten vier Jahren alle seine Kasernen autark machen. Dafür nimmt Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) 90 Mio. Euro in die Hand, wie sie im Sommerinterview mit der APA sagte. Was andere budgetäre Wünsche betrifft, wollte Tanner keine Forderungen über die Medien ausrichten, sie deutet aber an, dass sie sich eine Anerkennung der "unglaublichen Leistungen" des Bundesheeres während der Coronakrise erwarte.

Deutsche-Bahn-Streik: 70 Prozent der Fernzüge fallen aus

Berlin/Wien - Wegen des Lokführer-Streiks kommt es bei der Deutschen Bahn weiter zu massiven Ausfällen. So standen nach Bahn-Angaben am Sonntagmorgen rund 70 Prozent der Züge im Fernverkehr still. Das ist etwas weniger als am Freitag, als es in diesem Bereich noch zu Ausfällen von 75 Prozent gekommen war. Die Deutsche Bahn hatte angekündigt, am Wochenende zusätzliche Züge einzusetzen. Der Verkehr nach Ersatzfahrplan sei weitgehend stabil angelaufen, teilte das Unternehmen mit.

G20-Staaten planen "Pakt zur Impfung der ganzen Welt"

Rom - Die Gesundheitsminister der 20 wichtigsten Wirtschaftsnationen wollen in Rom über weitere Schritte in der Corona-Pandemie beraten. Unter italienischem Vorsitz geht es bei dem G20-Treffen am Sonntag und Montag um den aktuellen Kampf gegen Covid-19 sowie um künftige Strategien gegen drohende Pandemien. Laut dem italienischen Gesundheitsminister Roberto Speranza soll "ein Pakt von Rom zur Impfung der ganzen Welt" unterzeichnet werden.

Fast 3.000 Personen bei freiem Impfsamstag in der Steiermark

Graz - Der freie Impf-Samstag ist in der Steiermark von 2.881 Personen genützt worden, um sich immunisieren zu lassen. An den 20 Impfstraßen wurden die Vakzine von Moderna und Johnson&Johnson verabreicht, hieß es seitens des Landes Steiermark. Die nächste freie Impfaktion findet am kommenden Dienstag, 7. September, an 16 steirischen Impfstraßen statt, dabei werden die Impfstoffe von Biontech/Pfizer beziehungsweise Johnson&Johnson angeboten.

13 Polizisten bei IS-Angriff im Nordirak getötet

Kirkuk - Im Norden des Irak sind bei einem Angriff der Extremistenmiliz Islamischer Staat (IS) 13 Polizisten getötet worden. IS-Kämpfer hätten in der Nacht auf Sonntag einen Kontrollpunkt der irakischen Bundespolizei südlich von Kirkuk attackiert, sagte ein hochrangiger Offizier der Nachrichtenagentur AFP. Der Angriff dauerte demnach mehrere Stunden.

Sieben verletzte Frauen bei Fahrzeug-Crash in Oberösterreich

Vöcklabruck - Sieben verletzte Frauen hat ein Verkehrsunfall am späten Samstagnachmittag in Vöcklabruck gefordert. Eine 38-jährige Autofahrerin dürfte beim Einbiegen in die Salzkammergutstraße (B145) den Pkw einer 18-Jährigen übersehen haben. Die beiden Fahrzeuge kollidierten. Beide Lenkerinnen sowie zwei Mitfahrerinnen bei der 18-Jährigen und drei Frauen im Auto der 38-Jährigen wurden verletzt und mussten im Spital behandelt werden, berichtete die Polizei in einer Presseaussendung.

