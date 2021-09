Taliban erlitten im Panjshir-Tal schwere Verluste

Kabul/Washington - Widerstandskämpfer im afghanischen Panjshir-Tal haben den militant-islamistischen Taliban eigenen Angaben zufolge schwere Verluste zugefügt. Etwa 1.000 Islamisten seien in der einzigen Provinz, die bisher noch nicht von den Taliban kontrolliert wird, nach der Blockade einer Fluchtroute eingeschlossen worden, schrieb ein Sprecher der Nationalen Widerstandsfront am Sonntag auf Twitter. Zuvor hatte ein hochrangiger US-General vor einem Bürgerkrieg in Afghanistan gewarnt.

Mückstein will 1G auch für Apres-Ski

Wien - Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne) spricht sich nach der Nachtgastronomie auch für eine 1G-Regel für Stehpartys wie etwa beim Apres-Ski aus. In diesen heiklen Bereichen würden viele Ungeimpfte aufeinandertreffen, so der Minister in der "Krone" (Sonntagausgabe) "Wir müssen die Ungeimpften schützen. Das heißt, dass Ungeimpfte in diese Risikobereiche keinen Zutritt haben sollten. Zu ihrem eigenen Schutz."

Fast 1.800 Neuinfektionen und drei Todesfälle

Wien - 1.774 Corona-Infektionen sind in Österreich innerhalb eines Tages registriert worden. Das ist der höchste Wert an einem Sonntag seit April und über dem Schnitt der vergangenen sieben Tage von 1.564 neuen Fällen. Drei weitere Todesfälle von Infizierten gab es seit Samstag, in den vergangenen sieben Tagen waren es zwölf und somit bisher 10.793 Opfer seit Pandemiebeginn. Die Spitalszahlen waren im Tagesvergleich stabil, aber insgesamt weiter im Steigen begriffen.

NEOS wollen vor Schulstart Garantie, SPÖ Unterstützungspaket

Wien - Die NEOS verlangen vor dem Schulstart in Ostösterreich von Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) und Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne) eine Garantie für offene Schulen im Herbst. Außerdem brauche es Mut, an den "großen Schrauben" wie dem Ausbau verschränkter Ganztagsschulen oder der finanziellen Autonomie von Schulen zu drehen. Die SPÖ wiederum fordert ein "Unterstützungspaket für Eltern". So sollen etwa digitale Endgeräte wie Laptops für Schüler gratis sein.

"Fucking"-Ortstafel nun im Haus der Geschichte Österreich

Wien/Fucking - Die Ortstafeln von Fucking in der oberösterreichischen Gemeinde Tarsdorf (Bezirk Braunau) waren bei Sammlern ebenso beliebt wie in sozialen Medien. Unter dem Hashtag "#fuckingaustria" waren zahllose Fotografien mit der Tafel zu finden, die auch immer wieder gestohlen wurde. Schließlich hatte man genug. Mit Jahreswechsel kehrte der Ort zu einer älteren Schreibweise zurück und heißt seitdem Fugging. Eine alte Ortstafel ist nun im Haus der Geschichte Österreich (hdgö) zu sehen.

Deutsche-Bahn-Streik: 70 Prozent der Fernzüge fallen aus

Berlin/Wien - Wegen des Lokführer-Streiks kommt es bei der Deutschen Bahn weiter zu massiven Ausfällen. So standen nach Bahn-Angaben am Sonntagmorgen rund 70 Prozent der Züge im Fernverkehr still. Das ist etwas weniger als am Freitag, als es in diesem Bereich noch zu Ausfällen von 75 Prozent gekommen war. Die Deutsche Bahn hatte angekündigt, am Wochenende zusätzliche Züge einzusetzen. Der Verkehr nach Ersatzfahrplan sei weitgehend stabil angelaufen, teilte das Unternehmen mit.

"Weißer Riese" in Duisburg gesprengt

Duisburg - Mit einem lauten Knall ist Sonntagmittag in der deutschen Stadt Duisburg ein fast 50 Jahre altes Hochhaus gesprengt worden. Der 63 Meter hohe Wohnblock - im Volksmund "Weißer Riese" genannt - fiel in sich zusammen, es bildete sich eine riesige Staubwolke. Zurück blieben 50.000 Tonnen Schutt. Rund um den Sprengort galt eine Evakuierungszone von 200 Metern. 1.750 Duisburger hatten ihre Wohnungen verlassen müssen.

Unruhen begleiten Weihe von Kirchenführer in Montenegro

Cetinje - Begleitet von Unruhen, Protesten und Straßenkämpfen ist am Sonntag der neue serbisch-orthodoxe Kirchenführer in Montenegro geweiht worden. 1.800 Polizisten schützten die Zeremonie im Kloster der historischen Hauptstadt Cetinje. Der montenegrinische Metropolit Joanikije und sein Oberhaupt, der serbisch-orthodoxe Patriarch Porfirije, erreichten und verließen das Kloster im Hubschrauber.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red