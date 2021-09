Mückstein will 1G auch für Apres-Ski

Wien - Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne) spricht sich nach der Nachtgastronomie auch für eine 1G-Regel für Stehpartys wie etwa beim Apres-Ski aus. In diesen heiklen Bereichen würden viele Ungeimpfte aufeinandertreffen, so der Minister in der "Krone" (Sonntagausgabe) "Wir müssen die Ungeimpften schützen. Das heißt, dass Ungeimpfte in diese Risikobereiche keinen Zutritt haben sollten. Zu ihrem eigenen Schutz."

Zehntausende demonstrieren gegen Corona-Politik in Amsterdam

Amsterdam - Zehntausende Menschen haben am Sonntag in Amsterdam gegen die Corona-Politik der niederländischen Regierung demonstriert. Die Stimmung bei dem Protestzug durch das Zentrum der Hauptstadt war friedlich, es wurde getrommelt und getanzt und Teilnehmer hatten Luftballons dabei, wie auf Fernsehbildern zu sehen war. Einige der Transparente richteten sich gegen die Regierung, andere gegen die Corona-Schutzimpfung, man wolle seine Grundrechte zurück, hieß es.

In Afghanistan wächst der Widerstand gegen die Taliban

Kabul/Washington - In Afghanistan flammt Widerstand gegen die militant-islamistischen Taliban auf. Bei einer Demonstration für Frauenrechte in der Hauptstadt Kabul kam es zu Zusammenstößen. Mindestens eine Frau sei dabei verletzt worden, berichteten lokale Journalisten. In der einzigen von den Taliban noch nicht eroberten Provinz Panjshir im Nordwesten Kabuls dauerten die Kämpfe am Wochenende an. Eine neue Regierung ist unterdessen weiter nicht in Sicht.

Deutsche-Bahn-Streik sorgt für massive Zugausfälle

Berlin/Wien - Fahrgäste der Deutschen Bahn und Urlaubsreisende haben am Wochenende erneut massive Einschränkungen beim Zugverkehr hinnehmen müssen. An beiden Tagen fielen wegen des anhaltenden Streiks der Lokführer rund 70 Prozent der Züge im Fernverkehr aus, im Regionalverkehr standen 60 Prozent still, wie der Konzern mitteilte.

G20-Staaten planen "Pakt zur Impfung der ganzen Welt"

Rom - In Rom hat am Sonntag ein zweitägiger G20-Gipfel der Gesundheitsminister begonnen. "Die Voraussetzungen für den Aufbau des 'Pakts von Rom', der Impfstoffe auch in den schwächsten Ländern garantieren wird, sind gegeben", erklärte der italienische Gesundheitsminister Roberto Speranza. Laut Speranza soll "ein Pakt von Rom zur Impfung der ganzen Welt" unterzeichnet werden.

Militär in Guinea putscht und nimmt Präsidenten gefangen

Conakry - Im westafrikanischen Guinea haben Teile des Militärs gegen die Regierung geputscht und nach eigenen Angaben Präsident Alpha Cond� gefangen genommen. Spezialkräfte der Armee hätten die Regierung "aufgelöst", hieß es in einem Video der Putschisten, das der Nachrichtenagentur AFP am Sonntag zuging. Das Verteidigungsministerium erklärte dagegen, ein Angriff auf den Präsidentensitz durch Spezialkräfte sei zurückgeschlagen worden.

Südafrikas Ex-Präsident Jacob Zuma aus Haft entlassen

Johannesburg - Der ehemalige südafrikanische Präsident Jacob Zuma ist aus gesundheitlichen Gründen aus der Haft entlassen worden. Der 79-Jährige sei unter Bewährungsauflagen freigekommen, teilten die Strafvollzugsbehörden am Sonntag mit. Zuma befindet sich bereits seit Anfang August aus nicht näher genannten Gründen in einem Krankenhaus. Der Politiker hatte im Juli eine 15-monatige Haftstrafe angetreten, weil er sich geweigert hatte, vor einem Anti-Korruptions-Ausschuss zu erscheinen.

Mädchen fanden verletzten Steirer einen Tag nach Unfall

Waldbach - Ein 43-Jähriger ist mit seinem Oldtimer-Motorrad am Samstag im Bezirk Hartberg-Fürstenfeld verunglückt und erst am Sonntag von zwei elfjährigen Mädchen entdeckt worden. Der Mann war am Wechsel bei einer Veranstaltung und fuhr in Richtung Bruck an der Lafnitz, als er von der Fahrbahn abkam und mehrere Meter über einen Hang stürzte. Dort fanden die Kinder am nächsten Tag den lebensgefährlich Verletzten, teilte die Polizei mit.

