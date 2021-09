Schulbeginn im Osten mit "Sicherheitsphase"

Wien - Mit einer dreiwöchigen "Sicherheitsphase" beginnt am Montag in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland für rund 490.000 Kinder und Jugendliche das neue Schuljahr. In dieser Zeit sind für die Teilnahme am Präsenzunterricht drei Corona-Tests pro Woche durchzuführen, einer davon muss ein PCR-Test sein. Getestet werden kann an der Schule, alternativ können Zertifikate anderer befugter Teststellen gebracht werden. Außerhalb der Klasse müssen Schüler eine Maske tragen.

Parlamentarier-Weltkonferenz in Wien

Wien - In Wien beginnt am Montag die 5. Weltkonferenz der Interparlamentarischen Union (IPU). Es ist nach langer Zeit der Pandemie wieder ein internationales Großereignis in der Bundeshauptstadt. Die Konferenz dauert bis Mittwoch, anschließend findet ein von der UNO veranstalteter Kongress zum Thema Terrorismus statt. Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP) rechnet mit der Teilnahme von 120 Parlamentspräsidenten bzw. -präsidentinnen aus aller Welt und bis zu 800 Teilnehmern.

Deutsche SPD im Aufwind - Scholz macht Grünen Avancen

Berlin - SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz setzt angesichts steigender Umfragewerte der deutschen Sozialdemokraten auf eine rot-grüne Koalition. "Ich möchte gerne mit den Grünen zusammen regieren", sagte er dem "Tagesspiegel". SPD und Grüne hätten zwar unterschiedliche Zielsetzungen, aber auch viele Schnittmengen. Die SPD hat laut einer Insa-Umfrage für "Bild am Sonntag" ihren Vorsprung vor der Union ausgebaut. Für eine Zweierkoalition mit den Grünen würde es demnach aber nicht reichen.

Guterres verurteilt mutmaßlichen Putschversuch in Guinea

Conakry - Nach einem mutmaßlichen Putschversuch im westafrikanischen Guinea hat UN-Generalsekretär Ant�nio Guterres "jede Übernahme der Regierung mit Waffengewalt" verurteilt. Guterres forderte am Sonntagabend auf Twitter die sofortige Freilassung des Präsidenten Alpha Cond�. Laut einer Mitteilung der britischen Botschaft in Conakry war es im Laufe des Tages an mehreren Orten in der Hauptstadt zu anhaltenden Schusswechseln gekommen.

G20-Staaten planen "Pakt zur Impfung der ganzen Welt"

Rom - In Rom hat am Sonntag ein zweitägiger Gipfel der Gesundheitsminister der 20 wichtigsten Industrie- und Schwellenländern (G20) begonnen. "Die Voraussetzungen für den Aufbau des 'Pakts von Rom', der Impfstoffe auch in den schwächsten Ländern garantieren wird, sind gegeben", erklärte der italienische Gesundheitsminister Roberto Speranza. Laut Speranza soll "ein Pakt von Rom zur Impfung der ganzen Welt" unterzeichnet werden.

Berlin stellt Tesla rund 1,1 Mrd. Euro Förderung in Aussicht

Palo Alto (Kalifornien)/Grünheide - Der US-Elektroautobauer Tesla kann in Deutschland einem Medienbericht zufolge voraussichtlich mit staatlichen Fördermitteln von rund 1,1 Milliarden Euro aus einem Europäischen Batteriezellenprogramm rechnen. Der "Tagesspiegel" aus Berlin berichtete am Sonntag, die Förderung durch das deutsche Wirtschaftsministerium sei reif für die Bewilligung. Das Ministerium erklärte auf Anfrage, es gebe "noch keine finale Zahl" für die Förderung von Tesla im Rahmen des Batterieprojekts.

Südafrikas Ex-Präsident Jacob Zuma aus Haft entlassen

Johannesburg - Der ehemalige südafrikanische Präsident Jacob Zuma ist aus gesundheitlichen Gründen aus der Haft entlassen worden. Der 79-Jährige sei unter Bewährungsauflagen freigekommen, teilten die Strafvollzugsbehörden am Sonntag mit. Zuma befindet sich bereits seit Anfang August aus nicht näher genannten Gründen in einem Krankenhaus. Der Politiker hatte im Juli eine 15-monatige Haftstrafe angetreten, weil er sich geweigert hatte, vor einem Anti-Korruptions-Ausschuss zu erscheinen.

