Taliban nahmen Panjshir-Tal "vollständig" ein

Kabul - Die radikalislamischen Taliban haben nach eigenen Angaben die letzte Bastion des Widerstands in Afghanistan eingenommen. Das Panjshir-Tal sei "vollständig" erobert", erklärte Taliban-Sprecher Zabihullah Mujahid am Montag. "Mit diesem Sieg ist unser Land vollständig aus dem Sumpf des Krieges befreit." Kurz zuvor hatten die Widerstandskämpfer rund um Anführer Ahmad Massoud noch einen Waffenstillstand vorgeschlagen. Von Massoud gab es zunächst aber keine weitere Stellungnahme.

UNO: Taliban garantieren humanitären Helfern Sicherheit

Kabul/Washington - Die Taliban haben sich nach UN-Angaben verpflichtet, für die Sicherheit von humanitären Helfern in Afghanistan zu sorgen. Die Islamisten hätten in Gesprächen zugesichert, dass Mitarbeiter von Hilfsorganisationen sich im Land frei und sicher bewegen könnten, erklärte ein UN-Sprecher am Sonntag. Nach der Machtübernahme durch die radikalislamischen Taliban ist Afghanistan nach Einschätzung der UNO von einer humanitären Katastrophe bedroht.

Schulbeginn im Osten mit "Sicherheitsphase"

Wien - Mit einer dreiwöchigen "Sicherheitsphase" beginnt am Montag in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland für rund 490.000 Kinder und Jugendliche das neue Schuljahr. In dieser Zeit sind für die Teilnahme am Präsenzunterricht drei Corona-Tests pro Woche durchzuführen, einer davon muss ein PCR-Test sein. Getestet werden kann an der Schule, alternativ können Zertifikate anderer befugter Teststellen gebracht werden. Außerhalb der Klasse müssen Schüler eine Maske tragen.

Deutscher Bahnstreik geht weiter - Auch Österreich betroffen

Berlin/Wien - Bahnkunden in Deutschland müssen sich auch zum Start in die neue Woche auf zahlreiche Verspätungen und Zugausfälle einstellen. Die Gewerkschaft GDL setzt ihren Streik bei der Deutschen Bahn am Montag fort. Die Bahn geht nach eigenen Angaben davon aus, das Angebot im Fernverkehr mit etwa 30 Prozent und im Regionalverkehr durchschnittlich mit etwa 40 Prozent der Zugverbindungen aufrechterhalten zu können. Auch die Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) sind weiterhin betroffen.

Guinea: Internationale Kritik an mutmaßlichem Putschversuch

Conakry - Die internationale Kritik an dem mutmaßlichen Putschversuch im westafrikanischen Guinea wird lauter. Nachdem UN-Generalsekretär Ant�nio Guterres "jede Übernahme der Regierung mit Waffengewalt" verurteilt hatte, äußerten auch die Europäische Union (EU), die Afrikanische Union (AU), die ehemalige Kolonialmacht Frankreich sowie Großbritannien und die USA öffentlich Kritik.

Bewaffneter tötete Baby und drei weitere Menschen in Florida

Tallahassee (Florida) - Bei einer brutalen Attacke im US-Bundesstaat Florida hat ein schwer bewaffneter Schütze am Sonntag vier Menschen getötet. Der Täter habe in der Nacht in einem Haus nahe der Stadt Lakeland einen Mann und eine Frau erschossen sowie ein Baby, das die Frau im Arm gehalten habe, sagte der Sheriff von Polk County, Grady Jud. Ein Mädchen (11) sei durch mehrere Schüsse verletzt worden, habe aber überlebt. In einem weiteren Haus auf dem Grundstück sei eine weitere Frau getötet worden.

