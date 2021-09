Acht Corona-Tote und 31 weitere Patienten im Krankenhaus

Wien - Die vierte Corona-Welle in Österreich nimmt weiter an Fahrt auf. Am Montag wurden acht Todesopfer seit Sonntag gemeldet - der höchste 24-Stunden-Wert seit Ende Juni. Somit sind in Österreich seit Pandemiebeginn bereits 10.801 Menschen an den Folgen einer Infektion gestorben. Außerdem müssen 31 Patienten mehr im Spital behandelt werden als am Sonntag, in Summe sind 579 Menschen hospitalisiert. 170 Schwerkranke werden auf Intensivstationen betreut - 15 mehr als am Sonntag.

Schulstart im Osten mit Optimismus und "Sicherheitsphase"

Wien/St. Pölten/Eisenstadt - Mit einer dreiwöchigen "Sicherheitsphase" hat am Montag in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland für rund 490.000 Kinder und Jugendliche das neue Schuljahr begonnen. In dieser Zeit muss verpflichtend dreimal pro Woche ein Covid-Test absolviert und außerhalb der Klasse eine Maske getragen werden. Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) zeigte sich bei einem Schulbesuch in Wien optimistisch, dass durchgehend Präsenzunterricht stattfinden kann.

Beamte wollen nachhaltiges Gehaltsplus

Wien - Die Beamtengewerkschaft (GÖD) hat den für ihren Bereich zuständigen Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) in einem Brief um die Aufnahme der Gehaltsverhaltungen ersucht. Gefordert wird in dem der APA vorliegenden Schreiben eine "nachhaltige Erhöhung", die auch eine "dauerhafte" Stärkung der Kaufkraft bringe. Argumentiert wird unter anderem mit den Belastungen durch die Coronakrise.

Wiener Sängerknaben sagen alle Auslandstourneen ab

Wien - Die Wiener Sängerknaben haben "mit Blick auf die steigenden Corona-Zahlen und die fehlenden Impfmöglichkeiten für Kinder unter 12 Jahren" sämtliche Auslandstourneen bis 2022 abgesagt. Das gab der Chor am Montag bekannt. Stattdessen plane man bis Weihnachten 20 Konzerte in allen Bundesländern sowie weitere hochkarätige Projekte in Österreich.

Parlamentarier-Weltkonferenz in Wien

Wien - In Wien beginnt am Montag die 5. Weltkonferenz der Interparlamentarischen Union (IPU). Es ist nach langer Zeit der Pandemie wieder ein internationales Großereignis in der Bundeshauptstadt. Die Konferenz dauert bis Mittwoch, anschließend findet ein von der UNO veranstalteter Kongress zum Thema Terrorismus statt. Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP) rechnet mit der Teilnahme von 120 Parlamentspräsidenten bzw. -präsidentinnen aus aller Welt und bis zu 800 Teilnehmern.

Taliban nahmen Panjshir-Tal "vollständig" ein

Kabul - Die radikalislamischen Taliban haben nach eigenen Angaben die letzte Bastion des Widerstands in Afghanistan eingenommen. Das Panjshir-Tal sei "vollständig erobert", erklärte der Taliban-Sprecher Zabihullah Mujahid Montagfrüh. Die Nationale Widerstandsfront (NRF) kündigte an, ihren Kampf "fortzusetzen".

Kampf gegen Ölteppich im Golf von Mexiko

Baton Rouge (Louisiana) - Im Golf von Mexiko bemüht sich die US-Küstenwache den vor Port Fourchon in Louisiana treibenden Ölteppich mit Absperrungen und Abschöpf-Vorrichtungen aufzufangen. Der Ölteppich mit einem Umfang von mehr als sechs Kilometern habe noch nicht die Küste erreicht, berichtete die Zeitung "Houston Chronicle". Das Öl dürfte aus einem Leck in einer Pipeline stammen. Das texanische Unternehmen Talos Energy entsandte Reinigungsschiffe und Taucher in das Gebiet.

Sohn von Libyens Ex-Machthaber Gaddafi aus Haft entlassen

Tripolis - Ein Sohn des libyschen Ex-Machthabers Muammar al-Gaddafi ist aus einem Gefängnis in der Hauptstadt Tripolis entlassen worden. Wie es am Sonntagabend aus libyschen Justizkreisen hieß, ist Saadi Gaddafi auf Empfehlung des Generalstaatsanwalts in Freiheit gesetzt worden. Zum Aufenthaltsort des 47-Jährigen gab es zunächst keine offiziellen Informationen. Lokalen Medien zufolge hat Gaddafis drittältester Sohn das Land bereits Richtung Türkei verlassen.

