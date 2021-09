Schulstart mit "Sicherheitsphase" und ersten Positiv-Tests

Wien/St. Pölten/Eisenstadt - Mit einer dreiwöchigen "Sicherheitsphase" hat am Montag in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland für rund 490.000 Kinder und Jugendliche das neue Schuljahr begonnen. In dieser Zeit muss verpflichtend dreimal pro Woche ein Covid-Test absolviert und außerhalb der Klasse eine Maske getragen werden. Am ersten Schultag wurden laut vorläufigen Zahlen in den drei Bundesländern mehr als 100 positive Selbsttests registriert.

G20-Länder beschlossen "Pakt zur Impfung der ganzen Welt"

Rom - Die Gesundheitsminister der 20 wichtigsten Industrie- und Schwellenländer (G20) haben sich am Montag im sogenannten "Pakt von Rom" dazu verpflichtet, der gesamten Weltbevölkerung Zugang zu Corona-Impfstoffen zu ermöglichen. Ziel ist es, die Impfstoffe in die ärmsten Länder der Welt zu bringen, sagte der italienische Gesundheitsminister Roberto Speranza am Montag zum Abschluss des zweitägigen Treffens in Rom. Zudem sollen die Gesundheitssysteme gestärkt werden.

Regierung vor Beratungen zu Corona-Maßnahmen zugeknöpft

Wien - Die Bundesregierung empfängt wie angekündigt am Mittwoch die Vertreter der Länder, um über eine Verschärfung der Corona-Maßnahmen zu beraten. Ab 8.30 Uhr werden die Landeshauptleute am Treffen im Kanzleramt teilnehmen - teils virtuell, teils vor Ort. Im Anschluss ist die Ministerratssitzung angesetzt. Zu möglichen Schritten gab man sich auf Regierungsseite am Montag nach wie vor zugeknöpft. Laut Justizministerin Alma Zadic sind Einschränkungen nur für Ungeimpfte möglich.

Filmlegende Jean-Paul Belmondo mit 88 Jahren verstorben

Paris - Schauspiellegende Jean-Paul Belmondo ist tot. Der Franzose, der mit "Außer Atem" den Durchbruch zum Kinostar schaffte, starb im Alter von 88 Jahren. Das bestätigte die Kanzlei seines Anwalts, Michel Godest, am Montag. Der Film "Außer Atem" von Jean-Luc Godard machte Belmondo an der Seite von Jean Seberg in den 60er-Jahren zum Aushängeschild des "Nouvelle Vague"-Kinos.

Putsch in Guinea: Militärjunta will Macht festigen

Conakry - Die Anführer eines Militärputsches im westafrikanischen Guinea haben Regierungsmitgliedern am Montag untersagt, das Land zu verlassen. Die Mitglieder des Kabinetts, die einen Tag nach der Absetzung von Präsident Alpha Cond� zusammengerufen wurden, sollten ihre Reisepässe und Dienstfahrzeuge abgeben, sagte der Anführer des Umsturzes, Mamady Doumbouya, in der Hauptstadt Conakry.

Belarussische Oppositionelle erhielt elf Jahre Haft

Minsk/Berlin/Brüssel - Die belarussische Oppositionelle Maria Kolesnikowa ist fast ein Jahr nach ihrer Festnahme im Zuge der Proteste gegen Machthaber Alexander Lukaschenko zu elf Jahren Haft wegen versuchter Machtergreifung verurteilt worden. Das teilte das Gericht am Montag in Minsk nach Angaben belarussischer Staatsmedien mit. Die 39-Jährige hatte früher als Kulturmanagerin in Deutschland gearbeitet. Der mit Kolesnikowa angeklagte Anwalt Maxim Snak erhielt zehn Jahre Haft.

Tödlicher Alpinunfall in den Zillertaler Alpen

Mayrhofen - Montagmittag ist ein 46-jähriger Belgier in den Zillertaler Alpen tödlich verunglückt. Der Mann war laut Polizei in einer vierköpfigen Gruppe von der Edelhütte über den Aschaffenburger Höhenweg bzw. den Siebenschneidensteig in Richtung Kasseler Hütte unterwegs. Beim Abstieg verlor der 46-Jährige das Gleichgewicht und stürzte 250 Meter über teils senkrechtes, felsiges Gelände ab. Dabei erlitt der Mann tödliche Verletzungen.

