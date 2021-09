Warten auf neue Corona-Maßnahmen für Österreich

Wien - Bevor die Bundesregierung am Mittwoch angesichts steigender Coronazahlen ihr Maßnahmenpaket vorlegt, haben sich am Dienstag die politischen Akteure in Stellung gebracht. Die Grünen unterstützten die Linie von Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP), der keinen Lockdown für Geimpfte mehr will. Bei den Landeshauptleuten, mit denen das Paket festgezurrt wird, gab es auf ÖVP-Seite Zustimmung. Bei der SPÖ dominierte der Ärger über das erneute Vorpreschen des Kanzlers.

Weniger als 3.000 Corona-Erstimpfungen innerhalb eines Tages

Wien - In Österreich haben sich am Montag lediglich 2.637 Personen ihre Erstimpfung gegen Covid-19 geben lassen. Insgesamt wurden 6.359 Immunisierungen durchgeführt. Das ist der niedrigste Wert an einem Montag seit 1. Februar, als damals noch bei Impfstoffmangel 4.741 Stiche verabreicht wurden, geht aus dem Impfdashboard des Gesundheitsministeriums hervor. Die täglichen Infektions- und Hospitalisierungszahlen lagen indes am frühen Dienstagnachmittag noch nicht vor.

EU-Kommission beantragt Sanktionen gegen Polen

Warschau/Brüssel - Die EU-Kommission verschärft mit einem Antrag auf finanzielle Sanktionen gegen Polen ihr Vorgehen gegen die Justizreformen des Landes. Hintergrund ist insbesondere die fortgesetzte Tätigkeit der Disziplinarkammer zur Bestrafung von Richtern, wie die Brüsseler Behörde am Dienstag mitteilte. Sie ist nach Entscheidungen des Europäischen Gerichtshofs nicht mit EU-Regeln zur Unabhängigkeit und Unparteilichkeit der Justiz vereinbar.

Umfrage: Union vor Deutschland-Wahl nun unter 20 Prozent

Berlin - Rund drei Wochen vor der Bundestagswahl ist die regierende CDU/CSU in Deutschland in einer Umfrage erstmals auf unter 20 Prozent gefallen. Im neuen RTL/ntv-Trendbarometer kommen CDU und CSU auf 19 Prozent (minus 2), wie aus den am Dienstag veröffentlichten Daten des Meinungsforschungsinstituts Forsa hervorgeht. Das sind nur zwei Prozentpunkte mehr als die Grünen, die 17 Prozent und damit im Vergleich zur Vorwoche einen Punkt weniger erreichen. Stärkste Kraft bleibt die SPD.

Hunderte protestierten in Kabul gegen Taliban und Pakistan

Kabul/Islamabad - In Afghanistan haben am Dienstag Hunderte Menschen in der Hauptstadt Kabul gegen die radikal-islamischen Taliban protestiert. Männer wie Frauen riefen bei Straßenprotesten Parolen wie "Lang lebe der Widerstand". Mitglieder der Taliban, die in Afghanistan die Straßen kontrollieren, schossen daraufhin mit Gewehren in die Luft. Auf Videos war zu sehen, wie Demonstranten flüchteten. Ob Aktivisten getroffen wurden, blieb zunächst unklar.

Vignette 2022 hat die Farbe Marille

Wien - Die Autobahn-Klebe-Vignette 2022 wird die Farbe Marille haben und ist ab Ende November erhältlich, gab die Asfinag am Dienstag bekannt. Die Vignettentarife werden jährlich an den harmonisierten Verbraucherpreisindex angepasst und für 2022 um 1,4 Prozent angehoben. Somit wird die Pkw-Jahresvignette im kommenden Jahr 93,80 Euro und jene für Motorräder 37,20 Euro kosten.

Wiener Börse am Nachmittag behauptet, FACC auf Höhenflug

Wien - Die Wiener Börse hat sich am Dienstagnachmittag weiter kaum von der Stelle bewegt. Der ATX notierte gegen 14.15 Uhr mit einem kleinen Plus von 0,11 Prozent bei 3,673,20 Punkten. Auch an anderen Börsen gab es kaum Bewegung. Stark gesucht waren wie schon am Vortag Aktien der FACC und stiegen um 5,54 Prozent. Die Titel hatten bereits am Vortag über acht Prozent zugelegt, nachdem der Luftfahrtzulieferer einen neuen Auftrag von Airbus gemeldet hatte.

