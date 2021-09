Warten auf neue Corona-Maßnahmen für Österreich

Wien - Bevor die Bundesregierung am Mittwoch angesichts steigender Coronazahlen ihr Maßnahmenpaket vorlegt, haben sich am Dienstag die politischen Akteure in Stellung gebracht. Die Grünen unterstützten die Linie von Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP), der keinen Lockdown für Geimpfte mehr will. Bei den Landeshauptleuten, mit denen das Paket festgezurrt wird, gab es auf ÖVP-Seite Zustimmung. Bei der SPÖ dominierte der Ärger über das erneute Vorpreschen des Kanzlers.

Nach Bluttat in Salzburg: Verdächtiger Ex-Mann tot entdeckt

Salzburg/Zederhaus/Großgmain - Im Gemeindegebiet von Zederhaus (Lungau) ist am Dienstagvormittag ein seit dem 23. August abgängiger 47-jähriger Mann tot aufgefunden worden. Der per Haftbefehl gesuchte Bosnier steht im dringenden Verdacht, am Tag seines Verschwindens seine 44-jährige Ex-Frau mit einem Schraubenzieher erstochen zu haben. Wie die Polizei informierte, wurde die Leiche des Mannes von einem Wanderer in einem schwer zugänglichem Waldstück entdeckt. Der Bosnier beging augenscheinlich Suizid.

1.438 neue Fälle und elf weitere Tote bei niedriger Impfzahl

Wien - Innerhalb von 24 Stunden sind in Österreich 1.438 Neuinfektionen mit dem Coronavirus hinzugekommen. Das liegt unter dem Schnitt der vergangenen sieben Tage von 1.520. Allerdings starben mit elf Personen so viele Infizierte wie seit Ende Juni nicht. Zudem stieg die Zahl der Covid-Patienten in Spitälern um 35 auf über 600 an, Ende Mai waren es letztmals mehr gewesen. Indes waren die täglichen Impfzahlen mit unter 6.400 weiter so niedrig wie zu Beginn der Immunisierungskampagne.

Taliban stellen erste Regierungsmitglieder vor

Kabul/Islamabad - Die Taliban haben Mullah Hassan Akhund zum amtierenden Chef der neuen Regierung in Afghanistan ernannt. Das teilte Taliban-Sprecher Zabihullah Mujahid am Dienstag in Kabul mit und wies darauf hin, dass alle Posten in der Regierung zunächst kommissarisch vergeben wurden. Akhund war enger Weggefährte von Mullah Omar, einer der Gründer der Taliban und Staatsoberhaupt während der ersten Taliban-Herrschaft von 1996 bis 2001.

EU-Kommission beantragt Sanktionen gegen Polen

Warschau/Brüssel - Die EU-Kommission verschärft mit einem Antrag auf finanzielle Sanktionen gegen Polen ihr Vorgehen gegen die Justizreformen des Landes. Hintergrund ist insbesondere die fortgesetzte Tätigkeit der Disziplinarkammer zur Bestrafung von Richtern, wie die Brüsseler Behörde am Dienstag mitteilte. Sie ist nach Entscheidungen des Europäischen Gerichtshofs nicht mit EU-Regeln zur Unabhängigkeit und Unparteilichkeit der Justiz vereinbar. Polen kritisierte die Entscheidung.

Mordverdacht nach Drogenkonsum in Kärnten

Villach - Mordalarm in Villach: Nachdem in der Nacht auf Dienstag drei junge Männer psychoaktive Pilze konsumiert haben, ist einer von ihnen ums Leben gekommen. Bei der Obduktion wurde Fremdeinwirkung festgestellt, die Kriminalpolizei hat Ermittlungen eingeleitet. Einen diesbezüglichen Bericht der "Kleinen Zeitung" (online) vom Dienstag bestätigte Staatsanwältin Sandra Agnoli der APA.

Massendemonstrationen zum Unabhängigkeitstag in Brasilien

Brasilia/Menlo Park - In Brasilien sind die Feiern am Unabhängigkeitstag von einer aufgeheizten Stimmung und politischen Massenkundgebungen überschattet worden. In vielen Städten versammelten sich am Dienstag Zehntausende Unterstützer des rechtsradikalen Präsidenten Jair Bolsonaro. Vielerorts gab es zudem Gegendemonstrationen. Besonders in großen Städten wie Bras�lia und S�o Paolo war die Lage äußerst angespannt, die Polizei traf strenge Sicherheitsvorkehrungen, um Zusammenstöße zu vermeiden.

Keine Grenzschließungen zu Tschechien und Slowakei geplant

Prag/Lednice - Österreich, Tschechien und die Slowakei wollen weder die Schulen noch die Staatsgrenzen wegen der Coronapandemie schließen, weil die Situation dank der Vakzine anders als vor einem Jahr sei. Darauf haben sich die Regierungschefs Sebastian Kurz (ÖVP), Andrej Babis und Eduard Heger auf einer gemeinsamen Pressekonferenz nach einem Treffen im südmährischen Lednice (Eisgrub) geeinigt. Alle drei wiederholten: Die Impfung sei das stärkste Instrument gegen das Virus.

Wiener Börse schließt knapp höher, ATX gewinnt 0,05 Prozent

Wien - Die Wiener Börse hat am Dienstag knapp höher geschlossen. Der heimische Leitindex ATX gewann 0,05 Prozent auf 3.670,93 Punkte. Stark gesucht waren wie am Vortag FACC-Aktien, die um 7,6 Prozent zulegten. Die Titel hatten bereits am Vortag über acht Prozent zugelegt, nachdem der Luftfahrtzulieferer einen neuen Auftrag von Airbus gemeldet hatte.

