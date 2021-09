Regierung präsentiert Stufenplan mit neuen Corona-Maßnahmen

Wien - Die Regierung präsentiert am Mittwoch ein neues Maßnahmenpaket zur Eindämmung der zuletzt stark steigenden Coronazahlen. In der Früh trafen die Landeshauptleute sowie Experten im Kanzleramt ein, um letzte Abstimmungen vorzunehmen. Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne) sprach im Vorfeld von einem Stufenplan, der in Abhängigkeit von der Auslastung der Intensivbetten aktiviert werden soll. Differenziert werden soll dabei zwischen Geimpften und Ungeimpften.

Biden: Bedrohung durch Klimawandel "Alarmstufe rot"

New York - Nach dem verheerenden Unwetter im Nordosten der USA hat US-Präsident Joe Biden bei einem Besuch in den Katastrophengebieten in drastischen Worten vor dem rasant fortschreitenden Klimawandel gewarnt. Die rasant fortschreitenden Veränderungen des Klimas entsprächen der "Alarmstufe rot", sagte Biden. "Das Land und die Welt sind in Gefahr. Das ist keine Übertreibung. Das ist eine Tatsache", sagte Biden am Dienstag bei einem Besuch im New Yorker Stadtteil Queens.

Prozess um islamistische Terroranschläge startet in Paris

Paris - In Paris beginnt am Mittwoch (12.30 Uhr) der Prozess um die verheerenden islamistischen Terroranschläge vor knapp sechs Jahren mit 130 Toten und 350 Verletzten. Angeklagt sind 20 Verdächtige, unter ihnen der bereits in Belgien verurteilte Salah Abdeslam, der als einer der Haupttäter gilt. Ein speziell dafür zusammengestelltes Pariser Schwurgericht verhandelt unter höchster Sicherheitsstufe in einem eigens dafür hergerichteten Saal.

Tsunami-Warnung nach starkem Erdbeben in Mexiko

Mexiko-Stadt - Ein starkes Erdbeben hat am Dienstag weite Teile Mexikos erschüttert. Die US-Erdbebenwarte USGS gab die Stärke des Erdstoßes am Dienstagabend (Ortszeit) mit 7,0 an, Mexikos seismologischer Dienst SSN mit 7,1. Das Zentrum lag laut SSN elf Kilometer südwestlich von Acapulco im südlichen Bundesstaat Guerrero, in einer Tiefe von rund zehn Kilometern.

41 Menschen bei Brand in Gefängnis in Indonesien gestorben

Jakarta - Bei einem Brand in einem Gefängnis in der Nähe der indonesischen Hauptstadt Jakarta sind mindestens 41 Häftlinge ums Leben gekommen und acht weitere schwer verletzt worden. Das Feuer brach am frühen Mittwochmorgen in der Justizvollzugsanstalt Tangerang aus, etwa 20 Kilometer von der Millionenmetropole entfernt, sagte Polizeisprecher Yusri Yunus. "41 Menschen wurden tot aufgefunden", erklärte er. 30 weitere seien leicht verletzt worden.

Zahl der Bauern seit 2010 um ein Zehntel gesunken

Wien - Der Strukturwandel in der heimischen Landwirtschaft hat sich in den vergangenen Jahren weiter fortgesetzt. Die Zahl der land- und forstwirtschaftlichen Betriebe ging seit 2010 um 10 Prozent auf 155.754 zurück, geht aus dem aktuellen "Grünen Bericht" des Landwirtschaftsministeriums hervor. 2020 bewirtschaftete ein Betrieb laut den vorläufigen Daten der Agrarstrukturerhebung im Schnitt 21,1 Hektar landwirtschaftlich und 25,2 Hektar forstwirtschaftlich genutzte Fläche.

