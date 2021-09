FFP2-Pflicht für Ungeimpfte auch im "normalen" Handel

Wien - Die Regierung hat sich bei einem Gipfel mit den Ländern auf neue Regeln zur Bekämpfung der Corona-Pandemie verständigt. Unter anderem wird ab 15. September die FFP2-Maske wieder den Mund-Nasen-Schutz ersetzen. Zudem werden Ungeimpfte verpflichtet, auch im Handel, der nicht dem täglichen Bedarf dient, also beispielsweise in Mode-Geschäften, FFP2-Maske zu tragen. Steigen die Zahlen an den Intensivstationen weiter, könnten weitere Verschärfungen kommen.

Erstmals seit April wieder über 2.000 Neuinfektionen

Wien - Justament an dem Tag, an dem die Regierung ihr neues Maßnahmenpaket zur Eindämmung der stark steigenden Coronazahlen präsentiert, wurden erstmals seit Ende April wieder mehr als 2.000 Neuinfektionen binnen 24 Stunden gemeldet. Seit Dienstag kamen österreichweit 2.268 weitere Infizierte hinzu. Innerhalb einer Woche mussten in den Spitälern 100 Patienten mehr aufgenommen werden, insgesamt sind bereits 645 Covid-19-Erkrankte hospitalisiert.

Experten rechnen mit 280 Intensivpatienten in zwei Wochen

Wien - Das Covid-Prognose-Konsortium geht in seiner jüngsten Analyse von einem weiter steigenden Trend bei den Neuinfektionen aus, wodurch auch weiterhin die Zahl der Intensivpatienten stark ansteigt. Sollte sich dieser Trend nicht "bald umdrehen", steigt die Wahrscheinlichkeit des Erreichens der kritischen Auslastungsgrenze zunehmend an, warnen die Experten. Laut deren Einschätzung werden in zwei Wochen 100 weitere Patienten auf Intensivstationen liegen.

Zahl der Bauern seit 2010 um ein Zehntel gesunken

Wien - Der Strukturwandel in der heimischen Landwirtschaft hat sich in den vergangenen Jahren weiter fortgesetzt. Die Zahl der land- und forstwirtschaftlichen Betriebe ging seit 2010 um 10 Prozent auf 155.754 zurück, geht aus dem aktuellen "Grünen Bericht" des Landwirtschaftsministeriums hervor. 2020 bewirtschaftete ein Betrieb laut den vorläufigen Daten der Agrarstrukturerhebung im Schnitt 21,1 Hektar landwirtschaftlich und 25,2 Hektar forstwirtschaftlich genutzte Fläche.

Prozess um islamistische Terroranschläge in Paris gestartet

Paris - Unter strengsten Sicherheitsvorkehrungen hat in Paris am Mittwoch der Prozess um die islamistischen Terroranschläge vor knapp sechs Jahren mit 130 Toten und 350 Verletzten begonnen. Angeklagt sind 20 Verdächtige, unter ihnen der bereits in Belgien verurteilte Salah Abdeslam, der als einer der Haupttäter und einziger Überlebender des Terrorkommandos gilt. 13 weitere Angeklagte sollen mutmaßliche Unterstützer gewesen sein.

Weltweit Kritik an Übergangsregierung in Afghanistan

Kabul/Washington/Berlin - Afghanische und internationale Politiker haben das von den militant-islamistischen Taliban aufgestellte Übergangskabinett zur Führung des Landes kritisiert. Die EU zeigte sich enttäuscht, sie setzt ihre Nothilfe für Afghanistan bis auf weiteres aber fort. Die USA äußerten Besorgnis über die Übergangsregierung der militant-islamistischen Taliban. In Österreich beschloss die Bundesregierung 18 Millionen Soforthilfe für Afghanistan.

Gasexplosion nahe Moskau fordert zwei Tote und Verletzte

Moskau - Bei einer gewaltigen Gasexplosion in einem neunstöckigen Wohnhaus in der Nähe der russischen Hauptstadt Moskau sind zwei Menschen gestorben. Mindestens 17 Menschen seien am Mittwoch verletzt worden, darunter zwei Kinder, teilte das Ermittlungskomitee mit. Dutzende Bewohner wurden in Sicherheit gebracht. Die Aufräumarbeiten dauerten bis am Nachmittag an. Es wurde nicht ausgeschlossen, dass die Zahl der Opfer weiter steigen könnte, da mehrere Menschen noch als vermisst galten.

Wienerin kam nach Reise heim: Millionenschmuck gestohlen

Wien - Nach einem eineinhalb Jahre langen Auslandsaufenthalt ist eine Wienerin in ihre Wohnung zurückgekehrt und auf eine völlig verwüstete Wohnung gestoßen. Einbrecher haben Schmuck im Wert von einer Million Euro mitgehen lassen - darunter Schmuckstücke mit Rubinen, Smaragden, Diamanten und Brillanten. Wie und wann der oder die unbekannten Täter eingebrochen sind, ist nun Gegenstand der laufenden Ermittlungen, berichtete die Polizei am Dienstag.

Wiener Börse schließt schwächer.

Wien - Die Wiener Börse hat am Mittwoch Verluste verbucht. Der Leitindex ATX gab um 0,65 Prozent auf 3.647 Punkte nach. Als aktienkursbelastend werteten Marktbeobachter vor allem die schwache Stimmung an den internationalen Aktienbörsen. Am heimischen Markt gestaltete sich die Meldungslage auf Unternehmensebene sehr mager. Lenzing-Papiere rutschten um 3,9 Prozent tiefer. Der oberösterreichische Faserhersteller bekommt einen neuen Chef, wurde am Vorabend bekannt.

