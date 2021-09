FFP2-Pflicht für Ungeimpfte auch im "normalen" Handel

Wien - Die Regierung hat sich bei einem Gipfel mit den Ländern auf neue Regeln zur Bekämpfung der Corona-Pandemie verständigt. Unter anderem wird ab 15. September die FFP2-Maske wieder den Mund-Nasen-Schutz ersetzen. Zudem werden Ungeimpfte verpflichtet, auch im Handel, der nicht dem täglichen Bedarf dient, also beispielsweise in Mode-Geschäften, FFP2-Maske zu tragen. Steigen die Zahlen an den Intensivstationen weiter, könnten weitere Verschärfungen kommen.

Patienten auf Covid-Intensivstationen werden immer jünger

Wien/Innsbruck/Salzburg - Nicht nur in Wien, wo fast zwei Drittel der intensivpflichtigen Covid-Patienten noch keine 60 Jahre und vier sogar jünger als 30 sind (Stichtag: 7. September), sinkt bei den stationär aufgenommenen Corona-Patienten, die ein Intensivbett benötigen, der Altersschnitt. Das zeigt ein Blick in das Datenmaterial in fünf weiteren Bundesländer.

Taliban untersagen vorerst weitere Proteste in Afghanistan

Kabul/Washington/Berlin - Die militant-islamistischen Taliban haben am Mittwoch alle weiteren Proteste in Afghanistan verboten. In der ersten offiziellen Erklärung des Innenministeriums nach der Regierungsbildung heißt es, niemand solle derzeit unter allen Umständen versuchen, Proteste zu organisieren. Bei Verstößen wird mit ernsthafter Strafverfolgung gedroht. Als Grund wurde angeführt, dass in den vergangenen Tagen einige Menschen die öffentliche Ordnung gestört und Menschen belästigt hätten.

Marokkos Regierungspartei verliert Parlamentswahl deutlich

Rabat - Die marokkanische Regierungspartei PJD hat bei den Parlamentswahlen eine krachende Niederlage erlitten. Die seit 2011 regierende gemäßigte islamistische Partei für Recht und Gerechtigkeit fällt voraussichtlich von 125 Sitzen auf zwölf Abgeordnete, wie Innenminister Abdelouafi Laftit am frühen Donnerstagmorgen mitteilte. Drei Parteien schnitten demnach besser ab als die PJD.

Nordkorea hielt erneut Militärparade in Pjöngjang ab

Seoul/Pjöngjang - Nordkorea hat in der Hauptstadt Pjöngjang in den frühen Morgenstunden offenbar erneut einen militärischen Umzug veranstaltet. "Es gibt Anzeichen dafür, dass der Norden am Donnerstag eine Parade abgehalten hat", sagte ein Beamter des südkoreanischen Verteidigungsministeriums der Nachrichtenagentur AFP. "Wir beobachten die Situation genau", die genauen Umstände würden derzeit noch analysiert.

Schallenberg reist mit Wirtschaftsdelegation in Golfregion

Wien/Abu Dhabi/Riad - Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) bricht am Freitag zu einer viertägigen Reise an den Persischen Golf auf, die ihn in die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE), Saudi-Arabien und in den Oman führen wird. Neben bilateralen Aspekten - in Maskat, der Hauptstadt des Sultanats Oman, wird eine österreichische Botschaft eröffnet - stehen Fragen der Stabilität und Sicherheit in der Region im Mittelpunkt. Schallenberg wird von Vertretern der heimischen Wirtschaft begleitet.

