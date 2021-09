Sozialpartner fixierten neue Corona-Regeln in der Arbeit

Wien - Die Sozialpartner und die Industriellenvereinigung haben sich auf einen neuen Generalkollektivvertrag geeinigt. Der bisherige lief Ende August aus. Firmen, die eine 3-G-Nachweis verlangen, dürfen keine Maskenpflicht verhängen, so einer der Eckpunkte der Vereinbarung. Arbeitnehmer, die im Job eine Coronaschutzmaske tragen müssen, haben nach drei Stunden Anspruch auf "mindestens zehn Minuten" Pause von der Maske. Der neue Vertrag gilt per 1. September bis 30. April 2022.

Gesundheitschefin Reich will FFP2-Pflicht für alle

Wien - Die oberste Gesundheitsbeamtin im Gesundheitsministerium, Katharina Reich, tritt für eine FFP2-Maskenpflicht für alle im kompletten Handel ein - und nicht nur für die Ungeimpften. Es sei jetzt die "oberste Prämisse", sich nicht anzustecken, dies gelte für Ungeimpfte wie für Geimpfte. FFP2-Masken seien dafür das beste Mittel, so Reich im Ö1-"Morgenjournal". Bei der Polizeigewerkschaft regt sich indes Widerstand gegen die von der Regierung angekündigten Stichprobenkontrollen.

14 Tote bei Brand in Corona-Klinik in Nordmazedonien

Skopje - Die Opferzahl bei einem am Mittwochabend in einem Behelfskrankenhaus in der nordmazedonischen Stadt Tetovo ausgebrochenen Brand ist nach Angaben des nationalen Gesundheitsministeriums auf 14 angestiegen. Bei den Opfern handelt es sich demnach ausschließlich um Patienten, weitere zwölf Patienten haben den Brand überlebt und wurden in ein anderes Krankenhaus in Tetovo verlegt. Unter dem Personal gibt es keine Opfer zu beklagen.

Der Wirtschaftsaufschwung bremst sich selbst aus

Wien - Nach dem coronabedingten Einbruch erholt sich die Weltwirtschaft so schnell und kräftig, dass die Produktion nicht nachkommt, die Lagerbestände aufgebraucht werden und Lieferengpässe entstehen. Das führt zu Preissteigerungen, die den Aufschwung bremsen, analysiert das Wirtschaftsforschungsinstitut (Wifo). In Österreich war das Wirtschaftswachstum im 2. Quartal 2021 mit +3,6 Prozent gegenüber dem Vorquartal deutlich höher als im Durchschnitt des Euro-Raumes (+2,2 Prozent).

Gemäßigte Islamisten in Marokko abgewählt

Rabat - Die marokkanische Regierungspartei PJD hat bei den Parlamentswahlen eine krachende Niederlage erlitten. Die seit 2011 regierende gemäßigte islamistische Partei für Recht und Gerechtigkeit kommt nach vorläufigem Ergebnis auf nur zwölf Abgeordnete, wie Innenminister Abdelouafi Laftit am frühen Donnerstagmorgen mitteilte. Zuvor war sie mit 125 Mandaten stärkste Kraft. Als Gewinner gehen demnach die Liberalen aus der Wahl hervor.

Umweltministerium deckt illegale Plastikmüllexporte auf

Wien - Das Umweltministerium hat bei Schwerpunktkontrollen mehrere Fälle von Umweltkriminalität durch illegale Plastikmüllexporte aus Österreich aufgedeckt. Ein Unternehmen aus Österreich soll etwa insgesamt 950 Tonnen verunreinigte Kunststoffabfälle in die Türkei ausgeführt haben. "Rund 600 Tonnen davon sind dort verblieben, die restlichen 350 Tonnen wurden nach dem Einschreiten des Klimaschutzministeriums nach Österreich zurück verbracht", hieß es in einer Aussendung.

Nordkorea hielt nächtliche Militärparade ab

Seoul/Pjöngjang - Zum dritten Mal innerhalb eines Jahres hat die selbst erklärte Atommacht Nordkorea eine nächtliche Militärparade abgehalten. Anlass der Truppenschau in der Nacht auf Donnerstag im Zentrum der Hauptstadt Pjöngjang war der 73. Jahrestag der Staatsgründung, berichteten Staatsmedien. Im Mittelpunkt standen diesmal nicht die regulären Streitkräfte, sondern "paramilitärische Kräfte" und Sicherheitskräfte. Mit dem Aufmarsch wollte das Land militärische Stärke zeigen.

Taliban lassen 200 US-Bürger ausreisen

Kabul - Die radikal-islamischen Taliban lassen nach US-Angaben 200 Amerikaner und andere Zivilisten aus Afghanistan ausreisen, die nach Ende des Evakuierungseinsatzes zurückgeblieben sind. Genutzt würden Charter-Flüge vom Flughafen Kabul. Die Abflüge würden für Donnerstag erwartet, teilte ein namentlich nicht genannter US-Vertreter mit. Der US-Sondergesandte für Afghanistan, Zalmay Khalilzad, habe die Taliban gedrängt, die Menschen ausreisen zu lassen, hieß es weiter.

