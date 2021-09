2.356 neue Corona-Fälle österreichweit

Wien - Die vierte Corona-Welle nimmt Fahrt auf: 2.356 Neuinfektionen sind in Österreich in den vergangenen 24 Stunden gemeldet worden - mehr waren es zuletzt am 22. April mit 2.405 Fällen. Auch die Zahl der Patienten in den Krankenhäusern stieg erneut an: aktuell werden dort 664 Covid-19-Erkrankte behandelt, um 19 mehr als am Vortag. Auf Intensivstationen liegen 188 Patienten - ein Anstieg um acht binnen 24 Stunden, geht aus den Zahlen von Innen- und Gesundheitsministerium hervor.

Gesundheitschefin Reich will FFP2-Pflicht für alle

Wien - Die oberste Gesundheitsbeamtin im Gesundheitsministerium, Katharina Reich, tritt für eine FFP2-Maskenpflicht für alle im kompletten Handel ein - und nicht nur für die Ungeimpften. Es sei jetzt die "oberste Prämisse", sich nicht anzustecken, dies gelte für Ungeimpfte wie für Geimpfte. FFP2-Masken seien dafür das beste Mittel, so Reich im Ö1-"Morgenjournal". Bei der Polizeigewerkschaft regt sich indes Widerstand gegen die von der Regierung angekündigten Stichprobenkontrollen.

Sozialpartner fixierten neue Corona-Regeln in der Arbeit

Wien - Die Sozialpartner und die Industriellenvereinigung haben sich auf einen neuen Generalkollektivvertrag geeinigt. Der bisherige lief Ende August aus. Firmen, die eine 3-G-Nachweis verlangen, dürfen keine Maskenpflicht verhängen, so einer der Eckpunkte der Vereinbarung. Arbeitnehmer, die im Job eine Coronaschutzmaske tragen müssen, haben nach drei Stunden Anspruch auf "mindestens zehn Minuten" Pause von der Maske. Der neue Vertrag gilt per 1. September bis 30. April 2022.

Kickl wirft Regierung "Betrug" bei Corona-Impfung vor

Wien - FPÖ-Chef Herbert Kickl hat der Bundesregierung am Donnerstag - einen Tag nach deren Vorstellung des neuen "Stufenplans" gegen die Corona-Pandemie - "Betrug" an der Bevölkerung im Zusammenhang mit der Corona-Impfung vorgeworfen. Die Impfung halte nicht das, was versprochen wurde, Türkis-Grün halte aber dennoch an ihrer Strategie fest und habe "keinen Plan B". Kickl forderte ein Ende des "Impfdrucks", er will stattdessen u.a. auf Antikörpertests und Medikamenteneinsatz setzen.

Erstes Urteil bei Prozess um Kindergarten-Förderbetrug

Wien - Im Prozess rund um den Förderbetrug von Wiener Kindergarten-Betreibern in Millionenhöhe hat es am Donnerstag ein erstes Urteil gegeben. Einer der vier Angeklagten bekannte sich vollinhaltlich zu den Vorwürfen der Staatsanwaltschaft geständig und wollte sonst keine Angaben mehr machen. Deshalb wurde das Verfahren gegen die anderen drei Beschuldigten ausgeschieden und das Urteil gegen den 38-Jährigen nach kurzer Beratung gesprochen.

Erstmals seit Truppenabzug Evakuierungsflug aus Kabul

Kabul - Die Taliban-Behörden haben einem Bericht der "Washington Post" zufolge mehr als 200 afghanischen Doppel-Staatsbürgern die Ausreise aus Afghanistan gestattet. Die Zeitung berichtete unter Berufung auf Diplomaten in Kabul, dass darunter Staatsbürger Deutschlands, der USA, Kanadas, Großbritanniens, Italiens, der Niederlande und der Ukraine seien. Der Rettungsflug wäre der erste seit dem endgültigen Abzug der internationalen Truppen und dem Ende der Evakuierungen Ende August.

Slowakei ließ Covid-Impfstoff von Pfizer ab fünf Jahren zu

Bratislava - Die Covid-Impfung von Biontech/Pfizer steht in der Slowakei seit Donnerstag allen Schulkindern offen. Die Regierung in Bratislava ließ das Vakzin für Fünf- bis Elfjährige zu, berichteten slowakische Medien. Gesundheitsminister Vladimir Lengvarsky betonte, die Impfung sei freiwillig und werde auf Wunsch der Eltern und mit Zustimmung des Kinderarztes des Kindes verabreicht. In der EU ist das Vakzin durch die Arzneimittelbehörde EMA allgemein erst ab zwölf Jahren zugelassen.

Britische Regierung will Migrantenboote zur Umkehr zwingen

London - Britische Patrouillen sollen Boote mit Migranten künftig offenbar aus den eigenen Gewässern im Ärmelkanal zurückweisen, statt sie an die englische Küste zu geleiten. Die britische Innenministerin Priti Patel habe eine entsprechende Anweisung an die Grenzschutzbehörde gegeben, berichteten die Medien am Donnerstag unter Berufung auf Regierungskreise. Ein Treffen zwischen Patel und ihrem französischen Amtskollegen G�rald Darmanin zu dem Thema endete am Mittwoch ohne Ergebnis.

