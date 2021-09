2.356 neue Corona-Fälle österreichweit

Wien - Die vierte Corona-Welle nimmt Fahrt auf: 2.356 Neuinfektionen sind in Österreich in den vergangenen 24 Stunden gemeldet worden - mehr waren es zuletzt am 22. April mit 2.405 Fällen. Auch die Zahl der Patienten in den Krankenhäusern stieg erneut an: aktuell werden dort 664 Covid-19-Erkrankte behandelt, um 19 mehr als am Vortag. Auf Intensivstationen liegen 188 Patienten - ein Anstieg um acht binnen 24 Stunden, geht aus den Zahlen von Innen- und Gesundheitsministerium hervor.

Gesundheitschefin Reich will FFP2-Pflicht für alle

Wien - Die oberste Gesundheitsbeamtin im Gesundheitsministerium, Katharina Reich, tritt für eine FFP2-Maskenpflicht für alle im kompletten Handel ein - und nicht nur für die Ungeimpften. Es sei jetzt die "oberste Prämisse", sich nicht anzustecken, dies gelte für Ungeimpfte wie für Geimpfte. FFP2-Masken seien dafür das beste Mittel, so Reich im Ö1-"Morgenjournal". Bei der Polizeigewerkschaft regt sich indes Widerstand gegen die von der Regierung angekündigten Stichprobenkontrollen.

Nehammer kündigte Schwerpunktkontrollen zu FFP2-Masken an

Wien - In der Diskussion um die künftigen Kontrolle der FFP2-Maskenpflicht für nicht gegen Corona Geimpfte im Handel hat Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) betont, die Polizei werde die Gesundheitsbehörden weiter diesbezüglich unterstützen. Er kündigte am Rande eines Pressegesprächs zum Thema Gewaltschutz am Donnerstagnachmittag auch entsprechende Schwerpunktkontrollen an, man wolle "den Kontrolldruck erhöhen" und dadurch auch die Eigenverantwortung der Menschen stärken.

Kickl wirft Regierung "Betrug" bei Corona-Impfung vor

Wien - FPÖ-Chef Herbert Kickl hat der Bundesregierung am Donnerstag "Betrug" an der Bevölkerung im Zusammenhang mit der Corona-Impfung vorgeworfen. Die Impfung halte nicht das, was versprochen wurde, Türkis-Grün halte aber dennoch an ihrer Strategie fest und habe "keinen Plan B". Kickl forderte ein Ende des "Impfdrucks", er will stattdessen u.a. auf Antikörpertests und Medikamenteneinsatz setzen. Scharfe Kritik an Kickls Aussagen übte die ÖVP.

Österreich hat nun hohes Infektionsrisiko

Wien - Die Corona-Ampel wird für den Staat Österreich auf "orange" geschalten. Das heißt, es herrscht "hohes Risiko". Das geht aus dem Arbeitsdokument der Ampel-Kommission hervor, das per Rundlauf-Beschluss verabschiedet wird. In einzelnen Ländern ist noch von mittlerem Risiko, also gelb, die Rede, nämlich in Kärnten, Niederösterreich, der Steiermark und Tirol. Neu rückte das Burgenland in den orangen Bereich.

Bundeskanzler Kurz warnt vor Linksregierung in Deutschland

Berlin - Ausgerechnet in Deutschland, wo die Christdemokraten zur Zeit ihre historisch schlechtesten Umfragewerte haben, befasst sich die Europäische Volkspartei (EVP) mit der Zukunft der Christdemokratie. Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) signalisierte in Berlin volle Unterstützung für EVP-Chef Manfred Weber und stellte sich hinter den CDU-Vorsitzenden und Unions-Kanzlerkandidaten Armin Laschet. Außerdem warnte er vor einer rot-grün-roten Regierung in Deutschland.

Taliban erlauben mehr als 200 Menschen Ausreise

Kabul - Die Taliban-Behörden haben einem Bericht der "Washington Post" zufolge mehr als 200 afghanischen Doppel-Staatsbürgern die Ausreise aus Afghanistan gestattet. Darunter seien Staatsbürger Deutschlands, der USA, Kanadas, Großbritanniens, Italiens, der Niederlande und der Ukraine, berichtete die Zeitung unter Berufung auf Diplomaten in Kabul. Der Rettungsflug ist der erste seit dem endgültigen Abzug der internationalen Truppen und dem Ende der Evakuierungen Ende August.

"Schulterschluss" bei Opfer- und Täterberatung

Wien - Seit 1. September müssen nach häuslicher Gewalt Weggewiesene an einer sechsstündigen Beratung teilnehmen, die Gespräche fokussieren auf Deeskalation, Normvermittlung und Problemeinsicht. Ein Vernetzungstreffen am Donnerstag im Innenministerium sollte den "Schulterschluss" von Opferschutzorganisationen mit den Stellen für die neu etablierte sogenannte opferschutzorientierte Täterarbeit verdeutlichen.

