UNO: Taliban gehen immer brutaler gegen Kritiker vor

Kabul/Genf - In Afghanistan gehen die Taliban den Vereinten Nationen (UN) zufolge immer brutaler gegen Kritiker vor. Um friedliche Proteste gegen ihre Herrschaft aufzulösen, setzten die Islamisten Stöcke, Peitschen und scharfe Munition ein, erklärte das UN-Menschenrechtsbüro am Freitag in Genf. Mindestens vier Demonstranten seien dabei ums Leben gekommen. Zudem gebe es Berichte über Hausdurchsuchungen, um Teilnehmer von Protestmärschen aufzuspüren.

Getötete 81-Jährige in Salzburg: Verdächtiger festgenommen

Salzburg/Wr. Neustadt - Mehr als ein Jahr nach dem gewaltsamen Tod einer 81-jährigen Frau im Salzburger Stadtteil Maxglan hat die Polizei am Donnerstag in Wiener Neustadt einen Tatverdächtigen festgenommen. Wie der Leiter des Landeskriminalamts, Christian Voggenberger, am Freitagnachmittag auf einer Pressekonferenz sagte, wurde der 61-jährige Österreicher noch in der Nacht nach Salzburg überstellt und den ganzen Freitag verhört.

Corona-Impfung ist künftig ein Jahr lang gültig

Wien - Die Corona-Impfung wird künftig ein Jahr lang als Nachweis geringer epidemiologischer Gefahr gültig sein. Dies geht aus am Freitag veröffentlichten neuen Verordnungen für die Einreise nach Österreich und für die Schulen hervor. Die Verlängerung der Gültigkeitsdauer von 270 auf 360 Tage nach dem Zweitstich ist auch für die noch ausständige Verordnung zur den generellen Corona-Maßnahmen zu erwarten, wurde der APA am Freitag seitens des Gesundheitsministeriums bestätigt.

Faßmann für Verkürzung der Quarantäne von Schülern

Wien - Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) spricht sich für eine mögliche Verkürzung der Quarantänezeit für Schüler aus, die aufgrund der Infektion eines Klassenkollegen daheimbleiben müssen. Derzeit können sie sich nach zehn Tagen per PCR-Test "freitesten", künftig soll das bereits nach fünf Tagen möglich sein, schreibt die "Presse" in ihrer Samstag-Ausgabe. Für die Quarantäneregelung ist das Bildungsministerium allerdings nicht zuständig.

Gedenken an 9/11 - 20 Jahre nach Anschlägen in den USA

New York/Washington/USA/Shanksville (Pennsylvania) - Zum 20. Jahrestag der Terroranschläge vom 11. September 2001 soll in den USA am Samstag (ab 14.30 Uhr MESZ) bei zahlreichen Veranstaltungen an die Opfer erinnert werden. Unter anderem gibt es Gedenkveranstaltungen an den Anschlagsorten am World Trade Center in New York, am Pentagon nahe der Hauptstadt Washington und in Shanksville im Bundesstaat Pennsylvania. An den Gedenkfeierlichkeiten wird auch US-Präsident Joe Biden teilnehmen.

CSU-Chef Söder warnt vor Linksrutsch in Deutschland

Nürnberg - Bayerns CSU-Chef Markus Söder warnt vor einem Linksrutsch bei der bevorstehenden deutschen Bundestagswahl. Erstmals könne eine rot-rot-grüne Regierung an die Macht kommen, sagt der Ministerpräsident beim Parteitag der bayerischen Regierungspartei in Nürnberg. "Wir wollen keinen Linksrutsch in Deutschland." Zugleich bekräftigt er den Machtwillen der Union: "Ich habe keinen Bock auf Opposition."

Ein Toter nach Absturz von Löschfahrzeug in der Steiermark

Ratten - In der Steiermark ist am Freitag ein Feuerwehrmann bei einem Unfall nahe der Gemeinde Ratten (Bezirk Weiz) gestorben. Vier Feuerwehrmänner der FF Ratten waren nach Angaben der Landespolizeidirektion gegen 15.00 Uhr mit einem Tanklöschfahrzeug gerade auf der Rückfahrt von einem technischen Einsatz auf einer Gemeindestraße im Bereich Grubbauer, als ihnen ein Pkw entgegenkam. Bei einem Ausweichmanöver stürzte das Schwerfahrzeug über einen Abhang in ein Bachbett.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red