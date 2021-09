USA gedenken der Opfer vom 11. September

New York/Washington - Zum 20. Jahrestag der Anschläge am 11. September hat US-Präsident Joe Biden die USA zur nationalen Einheit aufgerufen. Das sei die größte Stärke der Vereinigten Staaten im Angesicht der Not, sagte Biden in einer im Weißen Haus aufgezeichneten Ansprache. Sie wurde vom Präsidialamt am Vorabend der Feierlichkeiten am heutigen Samstag veröffentlicht. Biden wird Gedenkveranstaltungen an allen drei Anschlagsorten besuchen.

Umsetzung von Coronabonus spießt sich

Wien - Mitte Mai hat die türkis-grüne Regierung eine steuerfreie Prämie von durchschnittlich 500 Euro für Ärzte und Pflegepersonal angekündigt, einen Monat danach wurde die Sonderzahlung (erweitert um Reinigungskräfte und Personal in stationären Reha-Einrichtungen) im Nationalrat beschlossen. Beim Personal ist die Prämie laut Ärztekammer aber noch immer nicht angekommen, es spießt sich bei der Richtlinie. Viele Fragen seien ungeklärt, heißt es etwa aus dem Wiener Gesundheitsressort.

Weltweit mehr als 223 Millionen Coronavirus-Infizierte

Washington/Wuhan - Weltweit haben sich mehr als 223,66 Millionen Menschen nachweislich mit dem Coronavirus angesteckt. Das ergibt eine Reuters-Zählung auf Basis offizieller Daten. Mehr als 4,78 Millionen Menschen starben mit oder an dem Virus, seit dieses im Dezember 2019 erstmals im chinesischen Wuhan nachgewiesen wurde. Die meisten Infektions- und Todesfälle weisen die USA auf. An zweiter und dritter Stelle liegen Indien und Brasilien.

Acht Tote durch Gasexplosion in Nordostchina

Dalian - Durch die Explosion eines undichten Gastanks in einem Apartment in der nordostchinesischen Hafenstadt Dalian sind acht Menschen ums Leben gekommen. Fünf weitere wurden verletzt, wie Staatsmedien am Samstag berichteten. Nach der Explosion in der Wohnung im Stadtbezirk Pulandian war auch ein Feuer ausgebrochen, das in den frühen Morgenstunden des Samstags gelöscht werden konnte.

Rover "Perseverance" entnimmt zweite Probe aus Mars-Gestein

Washington - Der Rover "Perseverance" hat eine zweite Probe aus Mars-Gestein entnommen - und schon erste Untersuchungen an den beiden Proben durchgeführt. Das Gestein bestehe aus Basalt und könne bei Lava-Ergüssen entstanden sein, teilte die US-Raumfahrtbehörde NASA am Freitag mit. Außerdem seien darin Salzmineralien entdeckt worden, was darauf hindeute, dass möglicherweise Wasser in diesem Bereich des Planeten vorhanden war - und somit potenziell auch Leben möglich gewesen sein könnte.

Polizei testet flotte Bikes mit Blaulicht und Folgetonhorn

Wien - In der Landesverkehrsabteilung Wien läuft seit rund sechs Monaten ein neues Projekt "Uniformierter Fahrraddienst". Bald sollen "hauptberufliche" Fahrradpolizisten in der Stadt unterwegs sein, zusätzlich zum bestehenden Fahrraddienst. Für den Einsatz testet man derzeit zwei S-Pedelcs - Fahrzeuge, die E-Bikes ähnlich sind, aber eine maximale Geschwindigkeit von 45 km/h erreichen. Ausgerüstet sind sie u.a. mit Blaulicht und Folgetonhorn, berichtete das Innenministerium (BMI).

