Biden ruft USA bei Gedenken an Opfer von 9/11 zu Einheit auf

New York/Washington - Zum 20. Jahrestag der Anschläge am 11. September hat US-Präsident Joe Biden die USA zur nationalen Einheit aufgerufen. Das sei die größte Stärke der Vereinigten Staaten im Angesicht der Not, sagte er in einer vorab aufgezeichneten Ansprache. Biden würdigte die bei den Anschlägen Getöteten und Verletzten sowie die Feuerwehrleute, Krankenschwestern und vielen anderen Helfer, die bei Rettungseinsätzen ihr Leben riskiert und zum Teil auch verloren haben.

Ludwig drängt auf rasche Maßnahmen gegen Corona-Anstieg

Wien - Wiens Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) drängt jetzt wieder auf raschere Maßnahmen gegen den Anstieg der Corona-Infektionen. Die "sehr stark steigenden Zahlen" würden eigentlich erfordern, dass man die drei geplanten Stufen zusammenfasst und österreichweit "sehr zeitnah umsetzt", sagte er am Samstag. Nach den Beratungen der Regierung mit den Landeshauptleuten am Mittwoch hatte er sich - nach Kritik am zu zaghaften Vorgehen im Vorfeld - noch zufrieden gezeigt.

2.260 Corona-Neuinfektionen und fünf Tote österreichweit

Wien - In Österreich sind innerhalb von 24 Stunden 2.260 Neuinfektionen mit dem Coronavirus registriert worden, das liegt über dem Schnitt der vergangenen sieben Tage von 1.863, und gegenüber dem Samstag vor einer Woche ist es ein Plus von 500. Die Sieben-Tages-Inzidenz stieg auf 146 Fälle pro 100.000 Einwohner. Weitere fünf Todesfälle im Zusammenhang mit Covid wurden vermeldet, 47 waren es im Verlauf der Woche.

Neues Angebot der Deutschen Bahn im Lokführertarifkonflikt

Berlin - Im Tarifkonflikt mit der Lokführergewerkschaft GDL hat die Deutsche Bahn ihr Angebot nach eigenen Angaben nachgebessert, um sich schnell zu einigen. Es enthalte jetzt eine zusätzliche "Entgeltkomponente", teilte der Staatskonzern am Samstag mit. "Mit dem neuen Angebot bewegt sich das Unternehmen einen weiteren, großen Schritt auf die GDL zu." Personalvorstand Martin Seiler forderte die GDL erneut zu Verhandlungen auf. "Es liegen tragfähige Lösungen auf dem Tisch."

Mann nach Chemieunfall in der Steiermark in Lebensgefahr

Feldbach - Bei einem Chemieunfall in einem Unternehmen in Feldbach (Bezirk Südoststeiermark) ist am Freitagabend ein 41-jähriger Mitarbeiter so schwer verletzt worden, dass er ins Krankenhaus gebracht werden musste. Er ist laut Polizei in kritischem Zustand. Fünf weitere Mitarbeiter wurden leicht verletzt. Wie der Bereichsfeuerwehrverband Feldbach mitteilte, kamen zwei Substanzen miteinander in Berührung. Bei der folgenden chemischen Reaktion trat Schadstoff aus.

CDU und CSU beschwören im Wahlkampfendspurt Geschlossenheit

Berlin/München - CDU und CSU haben zwei Wochen vor der Bundestagswahl in Deutschland Geschlossenheit demonstriert. Sowohl Unions-Kanzlerkandidat Armin Laschet als auch CSU-Chef Markus Söder riefen am Samstag auf dem CSU-Parteitag angesichts schlechter Umfragewerte für die Union zu einer Aufholjagd auf. Laschet, an dem es noch in den vergangenen Tagen Kritik aus der CSU gegeben hatte, erhielt nach einer kämpferischen Rede fast neun Minuten stehende Ovationen der CSU-Delegierten.

Umfassende NATO-Untersuchung zu Afghanistan-Einsatz

Kabul - Die NATO hat nach Angaben von Generalsekretär Jens Stoltenberg "eine umfassende Untersuchung" zum desaströs geendeten Afghanistan-Einsatz eingeleitet. "Die Ereignisse der letzten Wochen waren tragisch für die Afghanen und erschütternd für alle, die sie unterstützen", schrieb Stoltenberg in einem Gastbeitrag für die "Welt am Sonntag". Es gebe viele schwierige Fragen bezüglich des NATO-Engagements, die man sich nun ehrlich stellen müsse. "Wir müssen Lehren daraus ziehen."

red