Gedenken an Opfer von 9/11 mit Schweigeminute begonnen

New York/Washington - Im Beisein von US-Präsident Joe Biden hat New York am Samstag an die Opfer der Terroranschläge vom 11. September 2001 erinnert. Um 8.46 Uhr (Ortszeit) begann eine Schweigeminute an dem Ground Zero genannten Anschlagsort im Süden Manhattans - genau zu der Zeit, an der islamistische Terroristen vor 20 Jahren das erste von vier entführten Flugzeugen in den Nordturm des World Trade Centers in New York gesteuert hatten.

Ludwig drängt auf rasche Maßnahmen gegen Corona-Anstieg

Wien - Wiens Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) drängt jetzt wieder auf raschere Maßnahmen gegen den Anstieg der Corona-Infektionen. Die "sehr stark steigenden Zahlen" würden eigentlich erfordern, dass man die drei geplanten Stufen zusammenfasst und österreichweit "sehr zeitnah umsetzt", sagte er am Samstag. Nach den Beratungen der Regierung mit den Landeshauptleuten am Mittwoch hatte er sich - nach Kritik am zu zaghaften Vorgehen im Vorfeld - noch zufrieden gezeigt.

2.260 Corona-Neuinfektionen und fünf Tote österreichweit

Wien - In Österreich sind innerhalb von 24 Stunden 2.260 Neuinfektionen mit dem Coronavirus registriert worden, das liegt über dem Schnitt der vergangenen sieben Tage von 1.863, und gegenüber dem Samstag vor einer Woche ist es ein Plus von 500. Die Sieben-Tages-Inzidenz stieg auf 146 Fälle pro 100.000 Einwohner. Weitere fünf Todesfälle im Zusammenhang mit Covid wurden vermeldet, 47 waren es im Verlauf der Woche.

Frauen in Kabul demonstrieren verschleiert für Taliban

Kabul - In der afghanischen Hauptstadt Kabul haben Dutzende Frauen bei einer Demonstration ihre Unterstützung für die Taliban-Regierung ausgedrückt. Sie zogen am Samstag über das Gelände einer Universität und versammelten sich dann in einem Hörsaal, wie in Videos zu sehen ist. Auf Bannern, die sie mit sich trugen, stand: "Wir sind mit der islamischen Einstellung und dem Verhalten der Mujaheddin zufrieden." Die Frauen waren praktisch von Kopf bis Fuß schwarz verschleiert.

IAEO-Chef Grossi reist zu Gesprächen nach Teheran

Wien/Teheran - Die UNO-Atomenergiebehörde IAEO versucht neue Bewegung in den festgefahrenen Atomstreit mit dem Iran zu bringen. IAEO-Chef Rafael Grossi werde für Gespräche nach Teheran reisen, bestätigten die iranische Regierung und die IAEO am Samstag. Grossi werde am Sonntag mit seinem iranischen Amtskollegen Mohammad Eslami zusammentreffen, teilte die Wiener Atombehörde mit. Bei seiner Rückkehr nach Wien werde er um 20.30 Uhr eine Pressekonferenz am Flughafen abhalten.

Twitch verklagt Österreicher wegen Hasskampagnen

Seattle - Das US-Streamingportal Twitch hat zwei Nutzer aus Österreich und den Niederlanden wegen rassistischer und homophober Hasskampagnen gegen Streamer verklagt. Laut der bei einem Zivilgericht in San Francisco eingereichten Klageschrift verlangt die Plattform von den beiden Nutzern Schadenersatz in unbestimmter Höhe. Ziele der Hassangriffe der beiden Nutzer waren demnach oft Mitglieder ethnischer Minderheiten oder der LGBTQ-Gemeinschaft.

Neues Angebot der Deutschen Bahn im Lokführertarifkonflikt

Berlin - Im Tarifkonflikt mit der Lokführergewerkschaft GDL hat die Deutsche Bahn ihr Angebot nach eigenen Angaben nachgebessert, um sich schnell zu einigen. Es enthalte jetzt eine zusätzliche "Entgeltkomponente", teilte der Staatskonzern am Samstag mit. "Mit dem neuen Angebot bewegt sich das Unternehmen einen weiteren, großen Schritt auf die GDL zu." Personalvorstand Martin Seiler forderte die GDL erneut zu Verhandlungen auf. "Es liegen tragfähige Lösungen auf dem Tisch."

Mann nach Chemieunfall in der Steiermark in Lebensgefahr

Feldbach - Bei einem Chemieunfall in einem Unternehmen in Feldbach (Bezirk Südoststeiermark) ist am Freitagabend ein 41-jähriger Mitarbeiter so schwer verletzt worden, dass er ins Krankenhaus gebracht werden musste. Er ist laut Polizei in kritischem Zustand. Fünf weitere Mitarbeiter wurden leicht verletzt. Wie der Bereichsfeuerwehrverband Feldbach mitteilte, kamen zwei Substanzen miteinander in Berührung. Bei der folgenden chemischen Reaktion trat Schadstoff aus.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red