Gerhard Milletich wird neuer ÖFB-Präsident

Salzburg - Gerhard Milletich wird neuer Präsident des Österreichischen Fußball-Bundes (ÖFB). Der 65-jährige Burgenländer setzte sich am Samstag in Salzburg im Wahlausschuss im zweiten Wahlgang gegen Roland Schmid durch, nachdem es zuvor einen Gleichstand gegeben hatte. Das Präsidentenamt und damit die Nachfolge von Leo Windtner tritt Milletich am 17. Oktober im Rahmen der Ordentlichen Bundeshauptversammlung des ÖFB in Velden an.

USA gedenken des 20. Jahrestags der Terroranschläge von 9/11

New York/Washington - Gedenken an den Tag des Schreckens: Die USA haben am 20. Jahrestag der Terroranschläge vom 11. September 2001 an die fast 3000 Todesopfer erinnert. US-Präsident Joe Biden nahm am Samstag an einer Trauerfeier am früheren Standort des World Trade Centers in New York teil. In einer Videobotschaft rief er das politisch zerstrittene Land zur Einheit auf - wurde aber erneut von Vorgänger Donald Trump für den chaotischen Afghanistan-Abzug kritisiert.

2.260 Corona-Neuinfektionen und fünf Tote österreichweit

Wien - In Österreich sind innerhalb von 24 Stunden 2.260 Neuinfektionen mit dem Coronavirus registriert worden, das liegt über dem Schnitt der vergangenen sieben Tage von 1.863, und gegenüber dem Samstag vor einer Woche ist es ein Plus von 500. Die Sieben-Tages-Inzidenz stieg auf 146 Fälle pro 100.000 Einwohner. Weitere fünf Todesfälle im Zusammenhang mit Covid wurden vermeldet, 47 waren es im Verlauf der Woche.

Ludwig drängt auf rasche Maßnahmen gegen Corona-Anstieg

Wien - Wiens Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) drängt jetzt wieder auf raschere Maßnahmen gegen den Anstieg der Corona-Infektionen. Die "sehr stark steigenden Zahlen" würden eigentlich erfordern, dass man die drei geplanten Stufen zusammenfasst und österreichweit "sehr zeitnah umsetzt", sagte er am Samstag. Nach den Beratungen der Regierung mit den Landeshauptleuten am Mittwoch hatte er sich - nach Kritik am zu zaghaften Vorgehen im Vorfeld - noch zufrieden gezeigt.

EU ringt um Schuldenregeln und grüne Investitionen

Brdo Pri Kranju - Die EU-Finanzminister haben am Samstag bei einem informellen Treffen im slowenischen Brdo bei Kranj kontrovers über mögliche Änderungen bei den EU-Schuldenregeln beraten. Österreich und nördliche Staaten warnten eindringlich vor einer Aufweichung der Regeln, um etwa Investitionen in den Klimaschutz zu erleichtern. Wie sich Deutschland positionieren wird, hing wesentlich vom Ausgang der Bundestagswahl in zwei Wochen ab.

Video von Al-Kaida-Chef am 9/11-Jahrestag veröffentlicht

Beirut - 20 Jahre nach den verheerenden Anschlägen vom 11. September hat das Terrornetzwerk Al-Kaida eine neue Videobotschaft ihres Anführers Ayman al-Zawahri veröffentlicht. In dem am Samstag über die sozialen Medien verbreiteten Film ruft Zawahri seine Anhänger dazu auf, die Staaten im Westen und ihre Verbündeten im Nahen Osten zu bekämpfen. Das rund 60 Minuten lange Video zeigt die erste Ansprache des Al-Kaida-Chefs, seitdem es Ende 2020 Gerüchte über seinen Tod gegeben hatte.

Gründer des Leuchtenden Pfads im Gefängnis gestorben

Lima - Der Gründer der peruanischen Rebellenorganisation Leuchtender Pfad, Abimael Guzm�n, ist im Gefängnis gestorben. Wie die Strafvollzugsbehörde des südamerikanischen Landes mitteilte, starb Guzm�n am Samstag im Alter von 86 Jahren im Hochsicherheitsgefängnis von Callao. Als Todesursache wurden nur allgemein "Komplikationen in seinem Gesundheitszustand" genannt. Guzm�n befand sich seit 1992 im Gefängnis und verbüßte eine lebenslange Freiheitsstrafe.

Neues Angebot der Deutschen Bahn im Lokführertarifkonflikt

Berlin - Im Tarifkonflikt mit der Lokführergewerkschaft GDL hat die Deutsche Bahn ihr Angebot nach eigenen Angaben nachgebessert, um sich schnell zu einigen. Es enthalte jetzt eine zusätzliche "Entgeltkomponente", teilte der Staatskonzern am Samstag mit. "Mit dem neuen Angebot bewegt sich das Unternehmen einen weiteren, großen Schritt auf die GDL zu." Die Gewerkschaft zeigte sich zurückhaltend und teilte lediglich mit, das neue Offert zu "prüfen".

