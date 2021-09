USA gedenken des 20. Jahrestags der Terroranschläge von 9/11

New York/Washington - Gedenken an den Tag des Schreckens: Die USA haben am 20. Jahrestag der Terroranschläge vom 11. September 2001 an die fast 3000 Todesopfer erinnert. US-Präsident Joe Biden nahm am Samstag an einer Trauerfeier am früheren Standort des World Trade Centers in New York teil. In einer Videobotschaft rief er das politisch zerstrittene Land zur Einheit auf - wurde aber erneut von Vorgänger Donald Trump für den chaotischen Afghanistan-Abzug kritisiert.

Papst Franziskus besucht Ungarn und Slowakei

Vatikanstadt/Budapest/Bratislava - Papst Franziskus beginnt am Sonntag einen Besuch in Ungarn und dann in der Slowakei. Für den 84-Jährigen ist es die zweite Auslandsreise in diesem Jahr - und die 34. insgesamt. Das Oberhaupt der katholischen Kirche will in der ungarischen Hauptstadt Budapest eine Messe zum Abschluss des internationalen Eucharistischen Kongresses feiern und am selben Tag nach Bratislava in die Slowakei reisen.

Über Hunderttausend Katalanen marschieren für Unabhängigkeit

Barcelona/Madrid - Wenige Tage vor Gesprächen zwischen Spaniens Zentralregierung und der katalanischen Regionalregierung haben am Samstag Zehntausende in Barcelona für die Unabhängigkeit Kataloniens demonstriert. Nach Angaben der separatistischen Bürgerbewegung Katalanische Nationalversammlung (ANC), die wie jedes Jahr am katalanischen Nationalfeiertag Diada zu dem Marsch durch Barcelona aufgerufen hatte, beteiligten sich etwa 400.000 Menschen.

Filmfest Venedig: Goldener Löwe für Abtreibungsdrama

Venedig - Der Goldene Löwe des Filmfestivals Venedig geht an das Abtreibungsdrama "L'�v�nement" der französischen Regisseurin Audrey Diwan. Das gab die Jury am Samstagabend bekannt. Das Werk erzählt von einer jungen Frau, die Anfang der 1960er Jahre in Frankreich abtreiben möchte - doch das ist illegal. Es ist der sechste Goldene Löwe der Festivalgeschichte, der an das Werk einer Filmemacherin vergeben wird. Auch im Vorjahr gewann eine Frau: Chlo� Zhao mit "Nomadland".

Gründer des Leuchtenden Pfads im Gefängnis gestorben

Lima - Der Gründer der peruanischen Rebellenorganisation Leuchtender Pfad, Abimael Guzm�n, ist im Gefängnis gestorben. Wie die Strafvollzugsbehörde des südamerikanischen Landes mitteilte, starb Guzm�n am Samstag im Alter von 86 Jahren im Hochsicherheitsgefängnis von Callao. Als Todesursache wurden nur allgemein "Komplikationen in seinem Gesundheitszustand" genannt. Guzm�n befand sich seit 1992 im Gefängnis und verbüßte eine lebenslange Freiheitsstrafe.

Video von Al-Kaida-Chef am 9/11-Jahrestag veröffentlicht

Beirut - 20 Jahre nach den verheerenden Anschlägen vom 11. September hat das Terrornetzwerk Al-Kaida eine neue Videobotschaft ihres Anführers Ayman al-Zawahri veröffentlicht. In dem am Samstag über die sozialen Medien verbreiteten Film ruft Zawahri seine Anhänger dazu auf, die Staaten im Westen und ihre Verbündeten im Nahen Osten zu bekämpfen. Das rund 60 Minuten lange Video zeigt die erste Ansprache des Al-Kaida-Chefs, seitdem es Ende 2020 Gerüchte über seinen Tod gegeben hatte.

Internationales Brucknerfest wird in Linz eröffnet

Linz - In Linz wird heute, Sonntag, das Internationale Brucknerfest eröffnet. Die traditionelle Festrede hält Altbundespräsident Heinz Fischer, der sich darin "Gedanken zur Belastbarkeit unserer Demokratie" machen wird. Das Festival-Programm steht unter der Überschrift "Mutige Impulse" und widmet sich Bruckners Schülerinnen und Schülern sowie Wegbegleitern und Zeitgenossen.

IAEA-Chef Grossi führt Gespräche in Teheran

Wien/Teheran - Vor dem Hintergrund des Streits um das iranische Nuklearprogramm reist der Chef der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA), Rafael Grossi, am Sonntag zu Gesprächen nach Teheran. Grossi wird unter anderem den Leiter der iranischen Atombehörde, Mohammad Eslami, treffen, wie die IAEA am Samstag mitteilte.

