Papst Franziskus besucht Ungarn und Slowakei

Vatikanstadt/Budapest/Bratislava - Papst Franziskus beginnt am Sonntag einen Besuch in Ungarn und dann in der Slowakei. Für den 84-Jährigen ist es die zweite Auslandsreise in diesem Jahr - und die 34. insgesamt. Das Oberhaupt der katholischen Kirche will in der ungarischen Hauptstadt Budapest eine Messe zum Abschluss des internationalen Eucharistischen Kongresses feiern und am selben Tag nach Bratislava in die Slowakei reisen.

Vienna City Marathon gibt sein Comeback

Wien - Nach dem coronabedingten Ausfall im vergangenen Jahr findet am Sonntag erstmals seit 2019 wieder der Vienna City Marathon statt. Um 8.58 Uhr fällt auf der Wagramer Straße für das Elitefeld der Startschuss zur 38. Auflage, das Ziel befindet sich auf der Ringstraße beim Burgtheater. Bei den Männern sind der Äthiopier Betesfa Getahun und der Schweizer Tadesse zu favorisieren, bei den Frauen die Äthiopierin Gelete Burka. Streckenrekorde werden angepeilt.

Le Pen gibt Vorsitz des Rassemblement National vorläufig auf

Paris - Die rechtspopulistische französische Partei Rassemblement National bekommt an diesem Sonntag vorübergehend eine neue Führung. Parteichefin Marine Le Pen will ihr Amt bei einem Treffen im südfranzösischen Fr�jus interimsweise an den bisherigen Vize-Vorsitzenden Jordan Bardella übergeben. Die 53-Jährige tritt bei den Präsidentschaftswahlen im Frühjahr 2022 als Herausforderin von Amtsinhaber Emmanuel Macron an. Nun will sie sich ausschließlich dem Wahlkampf widmen.

Internationales Brucknerfest wird in Linz eröffnet

Linz - In Linz wird heute, Sonntag, das Internationale Brucknerfest eröffnet. Die traditionelle Festrede hält Altbundespräsident Heinz Fischer, der sich darin "Gedanken zur Belastbarkeit unserer Demokratie" machen wird. Das Festival-Programm steht unter der Überschrift "Mutige Impulse" und widmet sich Bruckners Schülerinnen und Schülern sowie Wegbegleitern und Zeitgenossen.

IAEA-Chef Grossi zu Atomgesprächen in Teheran

Teheran/Wien - Die Internationale Atomenergiebehörde (IAEA) unternimmt einen neuen Versuch, Bewegung in den festgefahrenen Atomstreit mit dem Iran zu bringen. IAEA-Chef Rafael Grossi traf am Samstagabend in Teheran ein, um sich am Sonntag mit Irans neuem Atomchef Mohammad Eslami und voraussichtlich auch mit Außenminister Hossein Amirabdollahian zu treffen. Es ist der erste Teheran-Besuch des IAEA-Chefs seit dem Amtsantritt von Präsident Ebrahim Raisi im vergangenen Monat.

Über Hunderttausend Katalanen marschieren für Unabhängigkeit

Barcelona/Madrid - Wenige Tage vor Gesprächen zwischen Spaniens Zentralregierung und der katalanischen Regionalregierung haben am Samstag Zehntausende in Barcelona für die Unabhängigkeit Kataloniens demonstriert. Nach Angaben der separatistischen Bürgerbewegung Katalanische Nationalversammlung (ANC), die wie jedes Jahr am katalanischen Nationalfeiertag Diada zu dem Marsch durch Barcelona aufgerufen hatte, beteiligten sich etwa 400.000 Menschen.

