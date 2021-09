Papst Franziskus zu Besuch in Ungarn eingetroffen

Vatikanstadt/Budapest/Bratislava - Papst Franziskus ist auf seiner 34. internationalen Reise in der ungarischen Hauptstadt Budapest angekommen. Die Maschine mit der Vatikan-Delegation und 78 Journalisten landete Sonntagfrüh gegen 7.45 Uhr in der ungarischen Hauptstadt. Der Anlass für Franziskus' Besuch ist die Abschlussmesse zum 52. internationalen Eucharistischen Kongress, der in Budapest tagt. Aus allen Teilen der Welt sind Vertreter der katholischen Kirche zusammengekommen.

Bankomat in Kapfenstein in der Steiermark gesprengt

Kapfenstein - In Kapfenstein im Bezirk Südoststeiermark ist bereits in der Nacht auf Samstag ein Bankomat gesprengt worden. Eine sofort eingeleitete Alarmfahndung nach den Urhebern verlief nach Polizeiangaben ergebnislos. Das Bankgebäude sei durch die Wucht der Detonation stark beschädigt worden, hieß es in er Aussendung. Verletzt wurde niemand.

Erster 9/11-Ermittlungsakt nach Biden-Dekret freigegeben

Washington - Die US-Bundespolizei FBI hat das erste Dokument in Zusammenhang mit ihren Ermittlungen zu den Anschlägen am 11. September 2001 und mutmaßlichen Verwicklungen der saudi-arabischen Regierung freigegeben. Das FBI befolgte am Samstag damit eine Anweisung von US-Präsident Joe Biden, von dem Angehörige der Opfer diesen Schritt gefordert hatten. Saudi-Arabien hatte immer wieder erklärt, es habe keine Rolle bei den Anschlägen gespielt.

Tunesischer Präsident kündigte Verfassungsänderung an

Tunis - Eineinhalb Monate nach der Entmachtung der Regierung hat Tunesiens Präsident Ka�s Sa�ed eine Verfassungsänderung und eine baldige Bildung einer neuen Regierung angekündigt. Die Verfassungsänderung sei notwendig, da "das tunesische Volk die Verfassung abgelehnt hat", sagte er am Samstag den Fernsehsendern Wataniya und Sky News Arabia. Er werde "so bald wie möglich" eine neue Regierung bilden Einen konkreten Zeitplan nannte er nicht.

Taifun "Chanthu" streifte Taiwan - Tausende ohne Strom

Taipeh - Mit heftigen Regenfällen und starken Winden hat Taifun "Chanthu" den Osten von Taiwan gestreift. Umgestürzte Masten ließen am Sonntagmorgen für mehr als 14.000 Haushalte auf der Insel den Strom ausfallen, wie das Energieunternehmen Taiwan Power Company berichtete. Mehr als 2.500 Menschen seien bei Evakuierungen von hochwassergefährdeten Gebieten in Sicherheit gebracht worden, berichtete der Krisenstab.

Le Pen gibt Vorsitz des Rassemblement National vorläufig auf

Paris - Die rechtspopulistische französische Partei Rassemblement National bekommt an diesem Sonntag vorübergehend eine neue Führung. Parteichefin Marine Le Pen will ihr Amt bei einem Treffen im südfranzösischen Fr�jus interimsweise an den bisherigen Vize-Vorsitzenden Jordan Bardella übergeben. Die 53-Jährige tritt bei den Präsidentschaftswahlen im Frühjahr 2022 als Herausforderin von Amtsinhaber Emmanuel Macron an. Nun will sie sich ausschließlich dem Wahlkampf widmen.

red