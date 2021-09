Papst feiert Messe mit Zehntausenden Gläubigen in Ungarn

Vatikanstadt/Budapest/Bratislava - Papst Franziskus hat die Gläubigen in Ungarn zu Respekt und Offenheit aufgefordert. "Mein Wunsch ist, dass ihr so sein möget: gefestigt und offen, verwurzelt und respektvoll", sagte das katholische Kirchenoberhaupt am Sonntag auf dem Heldenplatz in der ungarischen Hauptstadt Budapest vor rund 100.000 Gläubigen. Ungarn stehe treu zu seinen Wurzeln, aber das "Kreuz" lade auch dazu sein, die Arme auszubreiten und sich nicht zu verschanzen, erklärte Franziskus weiter.

1.857 Corona-Neuinfektionen in Österreich

Wien - In Österreich sind am Sonntag 1.857 Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet worden. Das sind weniger als die jeweils über der 2.000er-Grenze liegenden Werte der vergangenen Tage, jedoch waren die 1.774 Corona-Infektionen vom Sonntag vergangener Woche bereits der höchste Wert an diesem Tag seit April. Zehn Personen sind in den vergangenen 24 Stunden wegen einer Coronainfektion in ein Spital gekommen, insgesamt sind es nun 700 Patienten,184 davon sind Intensivpatienten.

Alt-BP Fischer geißelt Abschiebe-Pläne nach Afghanistan

Linz/Wien - Der ehemalige Bundespräsident Heinz Fischer hat in seiner Festrede anlässlich der Eröffnung des Internationalen Linzer Brucknerfests die ÖVP scharf attackiert, ohne diese beim Namen zu nennen: Wer in der derzeitigen Situation Menschen nach Afghanistan abschiebe, versündige sich an den Menschenrechten, sagte das ehemalige Staatsoberhaupt. Und Fischer verurteilte vorbeugende Angriffe auf die Staatsanwaltschaft scharf.

Iran und IAEA einig zu Videoüberwachung in Atomanlagen

Teheran/Riad - Der Iran kommt der UNO-Atomenergie-Agentur (IAEA) im festgefahrenen Atomstreit offenbar entgegen. Überwachungskameras in iranischen Atomanlagen dürften gewartet werden, berichteten iranische Medien am Sonntag. "Wir haben uns über den Austausch der Speicherkarten aus den Kameras der Behörde geeinigt", wird der Chef von Irans Atombehörde, Mohammad Eslami, von der halbamtlichen Agentur ILNA zitiert. Ähnlich hieß es in einer Aussendung von IAEA-Generaldirektor Rafael Grossi.

Mückstein fordert Herkunftskennzeichnung in der Gastronomie

Wien - Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne) spricht sich einmal mehr für eine Herkunftskennzeichnung in der Gastronomie aus. "Die Menschen wollen wissen, was ihnen, im wahrsten Sinne des Wortes, aufgetischt wird. Eine möglichst weitgehende Kennzeichnung nützt der Landwirtschaft, der regionalen Produktion, dem Klimaschutz und dem Tierwohl", so der Minister.

Biontech-Daten für Kinder-Vakzin bis Ende September

Mainz - Den Biontech Gründern Ugur Sahin und Özlem Türeci zufolge sollen die Daten für eine Impfung von Fünf- bis Elfjährigen mit dem Corona-Impfstoff des Unternehmens bis Ende September vorliegen. Die Dosis für diese Altersgruppe werde bei zehn Mikrogramm liegen, einem Drittel der Dosis bei Erwachsenen, sagte Türeci der "Bild am Sonntag". Die Daten für die noch jüngeren Kinder lägen gegen Ende des Jahres vor. "Da werden wir mit der Dosis noch mal runtergehen können."

Pariser Bürgermeisterin strebt Präsidentschaftskandidatur an

Rouen/Frejus - Die Pariser Bürgermeisterin Anne Hidalgo hat ihre Kandidatur für die französische Präsidentschaftswahl 2022 bekanntgegeben. Sie kandidiere, um "allen unseren Kindern eine Zukunft zu bieten" und "ein gerechteres Frankreich aufzubauen", sagte die 62-Jährige von der Sozialistischen Partei (PS) am Sonntag vor Anhängern im nordfranzösischen Rouen. Die Rechtspopulistin Marine Le Pen gab indes den Vorsitz ihrer Partei Rassemblement National ab, um sich ganz dem Wahlkampf zu widmen.

85-jährige Wienerin zielte mit Revolver auf Polizisten

Wien - Eine Frau, die mit einer Waffe von ihrem Balkon in einem Mehrparteienhauses in Wien-Döbling mehrere Schüsse abgefeuert hat, ist am Samstag der Polizei per Notruf gemeldet worden. Als Beamte der Sondereinheit WEGA dann an der Wohnungstüre bei der genannten Adresse Einlass verlangten, wurde es gefährlich: Die 85-Jährige öffnete die Tür nur so weit, dass sie mit der Waffe herauszielen konnte. Erst ein Warnschuss beruhigte die Situation und die Frau konnte festgenommen werden.

