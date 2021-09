Alt-BP Fischer geißelt Abschiebe-Pläne nach Afghanistan

Linz/Wien - Der ehemalige Bundespräsident Heinz Fischer hat in seiner Festrede anlässlich der Eröffnung des Internationalen Linzer Brucknerfests die ÖVP scharf attackiert, ohne diese beim Namen zu nennen: Wer in der derzeitigen Situation Menschen nach Afghanistan abschiebe, versündige sich an den Menschenrechten, sagte das ehemalige Staatsoberhaupt. Und Fischer verurteilte vorbeugende Angriffe auf die Staatsanwaltschaft scharf.

1.857 Corona-Neuinfektionen in Österreich

Wien - In Österreich sind am Sonntag 1.857 Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet worden. Das sind weniger als die jeweils über der 2.000er-Grenze liegenden Werte der vergangenen Tage, jedoch waren die 1.774 Corona-Infektionen vom Sonntag vergangener Woche bereits der höchste Wert an diesem Tag seit April. Zehn Personen sind in den vergangenen 24 Stunden wegen einer Coronainfektion in ein Spital gekommen, insgesamt sind es nun 700 Patienten,184 davon sind Intensivpatienten.

Papst Franziskus mahnte in Ungarn zu Offenheit

Vatikanstadt/Budapest/Bratislava - Papst Franziskus hat am heutigen Sonntag einen Kurzbesuch in Budapest absolviert. Dort mahnte er die Menschen zu Offenheit und respektvollem Umgang. Mit Zehntausenden feierte der Pontifex am Sonntagvormittag auf dem Heldenplatz in der ungarischen Hauptstadt die Abschlussmesse zum 52. internationalen Eucharistischen Kongress, ehe er am Nachmittag zu einem mehrtägigen Besuch in die Slowakei weiterflog.

EU und Russland begrüßen Ergebnisse von Grossis Iran-Reise

Teheran/Riad - Die EU und Russland haben die Ergebnisse der Gespräche begrüßt, die der Chef der Internationalen Atomenergie-Agentur (IAEA), Rafael Grossi, in Teheran geführt hat. Der Iran kommt nun IAEA im festgefahrenen Atomstreit offenbar entgegen. Überwachungskameras in iranischen Atomanlagen dürften gewartet werden, berichteten iranische Medien am Sonntag.

Mückstein fordert Herkunftskennzeichnung in der Gastronomie

Wien - Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne) spricht sich einmal mehr für eine Herkunftskennzeichnung in der Gastronomie aus. "Die Menschen wollen wissen, was ihnen, im wahrsten Sinne des Wortes, aufgetischt wird. Eine möglichst weitgehende Kennzeichnung nützt der Landwirtschaft, der regionalen Produktion, dem Klimaschutz und dem Tierwohl", so der Minister.

Waldbrand in Südspanien nimmt an Intensität zu

Madrid - In Andalusien im Süden Spaniens wütet weiterhin ein riesiger Waldbrand. Das Feuer in den Bergen der Sierra Bermeja in der Provinz M�laga nahm am Sonntag noch einmal an Intensität zu, wie die Behörden mitteilten. Die Regionalregierung von Andalusien forderte Unterstützung einer militärischen Notfalleinheit an, um weitere Ortschaften vorsorglich zu räumen.

Biontech-Daten für Kinder-Vakzin bis Ende September

Mainz - Den Biontech Gründern Ugur Sahin und Özlem Türeci zufolge sollen die Daten für eine Impfung von Fünf- bis Elfjährigen mit dem Corona-Impfstoff des Unternehmens bis Ende September vorliegen. Die Dosis für diese Altersgruppe werde bei zehn Mikrogramm liegen, einem Drittel der Dosis bei Erwachsenen, sagte Türeci der "Bild am Sonntag". Die Daten für die noch jüngeren Kinder lägen gegen Ende des Jahres vor. "Da werden wir mit der Dosis noch mal runtergehen können."

