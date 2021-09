Schulbeginn auch im Westen und im Süden

Wien - Mit einer dreiwöchigen "Sicherheitsphase" beginnt auch in Oberösterreich, Salzburg, Tirol, Vorarlberg, Kärnten und der Steiermark für rund 650.000 Kinder und Jugendliche das neue Schuljahr. In dieser Zeit sind für die Teilnahme am Unterricht drei Corona-Tests pro Woche durchzuführen, einer davon ein PCR-Test. Getestet werden kann an der Schule, alternativ können Zertifikate anderer befugter Teststellen gebracht werden. Außerhalb der Klasse müssen Schüler eine Maske tragen.

Iran erlaubt Zugang zu Videokameras in Atomanlagen

Wien - In den lange Zeit festgefahrenen Atomstreit mit dem Iran kommt offenbar Bewegung. Die UN-Atomenergie-Agentur (IAEA) darf künftig ihre Überwachungskameras in iranischen Nuklearanlagen warten und Speichermedien austauschen, hieß es am Sonntag in einer gemeinsamen Stellungnahme der IAEA und der dortigen Atomenergiebehörde.

Alt-BP Fischer geißelt Abschiebe-Pläne nach Afghanistan

Linz/Wien - Der ehemalige Bundespräsident Heinz Fischer hat in seiner Festrede anlässlich der Eröffnung des Internationalen Linzer Brucknerfests die ÖVP scharf attackiert, ohne diese beim Namen zu nennen: Wer in der derzeitigen Situation Menschen nach Afghanistan abschiebe, versündige sich an den Menschenrechten, sagte das ehemalige Staatsoberhaupt. Und Fischer verurteilte vorbeugende Angriffe auf die Staatsanwaltschaft scharf.

Scharfer Schlagabtausch in zweitem deutschen Kanzler-Triell

Berlin - Zwei Wochen vor der Bundestagswahl sind die Kanzlerkandidaten von Union, SPD und Grünen am Sonntagabend zu ihrer zweiten TV-Konfrontation aufeinander getroffen. Armin Laschet, Olaf Scholz und Annalena Baerbock lieferten sich dabei einen teilweise scharfen Schlagabtausch. Angesichts der Ermittlungen gegen die Geldwäsche-Zentralstelle des Zolls versuchten Laschet und Baerbock den Favoriten Scholz unter Druck zu setzen. Umfragen zufolge gewann Scholz aber das Triell.

Regierungswechsel bei Parlamentswahl in Norwegen erwartet

Oslo - Norwegen wählt am Montag ein neues Parlament. Nach acht Jahren unter der konservativen Ministerpräsidentin Erna Solberg deuten die Umfragen auf einen Regierungswechsel in Oslo hin. Die besten Chancen werden der sozialdemokratischen Arbeiterpartei eingeräumt. Ihr Vorsitzender Jonas Gahr St�re könnte somit zum Nachfolger von Solberg werden. Die nordischen Partnerländer Dänemark, Schweden und Finnland haben schon sozialdemokratische Premiers.

Papst setzt Besuch in der Slowakei fort

Bratislava/Vatikanstadt - Papst Franziskus will am zweiten Tag seiner Slowakei-Reise Politiker, Mitglieder der Ortskirche und die Jüdische Gemeinde Bratislavas treffen. Der 84-Jährige soll laut Plan am Montagvormittag zum Präsidentenpalais in der slowakischen Hauptstadt aufbrechen, wo ihn Präsidentin Zuzana Caputova empfangen will. Dort sind auch Begegnungen mit rund 250 Vertretern der Zivilgesellschaft und Diplomaten anberaumt.

Internationale Geberkonferenz über Afghanistan

Genf - Knapp einen Monat nach der Rückkehr der militant-islamistischen Taliban an die Macht in Afghanistan hält die internationale Gemeinschaft am Montag in Genf eine Geberkonferenz ab. Ziel des Treffens unter dem Dach der Vereinten Nationen ist, den Hunger in dem zentralasiatischen Land zu bekämpfen und das öffentliche Leben vor dem Zusammenbruch zu bewahren. UN-Hilfsorganisationen haben einen Finanzbedarf von 606 Millionen Dollar (513 Millionen Euro) bis Dezember angemeldet.

Papst Franziskus mahnte in Ungarn zu Offenheit

Vatikanstadt/Budapest/Bratislava - Papst Franziskus hat am heutigen Sonntag einen Kurzbesuch in Budapest absolviert. Dort mahnte er die Menschen zu Offenheit und respektvollem Umgang. Mit Zehntausenden feierte der Pontifex am Sonntagvormittag auf dem Heldenplatz in der ungarischen Hauptstadt die Abschlussmesse zum 52. internationalen Eucharistischen Kongress, ehe er am Nachmittag zu einem mehrtägigen Besuch in die Slowakei weiterflog.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red