Zwölf Jahre Haft für Überfall auf Wiener Schulbrüder

Wien - Am Wiener Landesgericht für Strafsachen ist am Montag ein 49-jähriger Mann wegen eines Überfalls auf die Schulbrüder in Wien-Floridsdorf kurz nach Weihnachten 2018 verurteilt worden. Ein Schöffensenat verhängte über den Kroaten wegen schweren Raubes, Freiheitsentziehung und schwerer Nötigung eine zwölfjährige Freiheitsstrafe. Das bestätigte der Sprecher des Landesgerichts, Christoph Zonsics-Kral, am Montagnachmittag der APA.

Internationale Geberkonferenz für Afghanistan

Genf/Wien - Knapp einen Monat nach der Rückkehr der militant-islamistischen Taliban an die Macht in Afghanistan findet am Montag in Genf eine Geberkonferenz statt. Ziel des Treffens unter dem Dach der UNO ist, den Hunger in Afghanistan zu bekämpfen und das öffentliche Leben vor dem Zusammenbruch zu bewahren. UNO-Hilfsorganisationen haben einen Finanzbedarf von 513 Millionen Euro bis Dezember angemeldet. Die Taliban riefen die internationale Gemeinschaft indes zur Kooperation auf.

Schulbeginn im Westen und Gurgelprobleme im Osten

Wien - Mit einer dreiwöchigen "Sicherheitsphase" hat am Montag auch in Oberösterreich, Salzburg, Tirol, Vorarlberg, Kärnten und der Steiermark für rund 650.000 Kinder und Jugendliche das neue Schuljahr begonnen. In dieser Zeit sind für die Teilnahme am Unterricht drei Corona-Tests pro Woche durchzuführen, einer davon ein PCR-Test. Genau letzterer hat am Sonntag Abend bzw. Montag Früh in Wien zu Problemen geführt.

Corona-Zahlen in Österreich weiter mit ungünstiger Tendenz

Wien - 1.543 Corona-Neuinfektionen sind in Österreich in den vergangenen 24 Stunden gemeldet worden. Das liegt zwar unter dem Schnitt der vergangenen sieben Tage mit 2.009 Neuinfektionen pro Tag, allerdings ist das nach den Zahlen von Innen- und Gesundheitsministerium (Stand 9.30 Uhr) der höchste Wert für einen Montag seit 26. April diesen Jahres. Damals wurden 1.566 Neuinfektionen eingemeldet. Die Sieben-Tages-Inzidenz betrug am 157,4 Fälle auf 100.000 Einwohner.

Briten wollen Corona-Impfstoff bei Valneva abbestellen

Wien/Lyon/London - Großbritannien will den Vertrag mit dem österreichisch-französischen Impfstoffhersteller Valneva über eine Lieferung des geplanten Covid-Vakzins VLA2001 stornieren. Die Regierung in London berufe sich in einer Mitteilung auf ihr Kündigungsrecht, weil Verpflichtungen aus dem Liefervertrag verletzt worden seien, berichtete Valneva am Montag. Das bestreitet das Unternehmen aber vehement. Bestellt sind 100 Millionen Dosen für 2021/22, mit Option auf 190 Millionen Dosen bis 2025.

Corona-Verordnung lässt auf sich warten

Wien - Nicht einmal zwei Tage vor Inkrafttreten gibt es weiter keine Verordnung zu den neuen Corona-Maßnahmen, die mit Mittwoch in Kraft treten sollen. Im Sozialministerium sprach man auf APA-Anfrage davon, dass das Papier in Finalisierung sei und vermutlich am Dienstag vorliegen werde. Die SPÖ zeigte sich schon vorher empört. Gesundheitssprecher Philip Kucher kritisiert, dass jede Spur einer rechtlichen Grundlage für die Maßnahmen fehle.

Vergabe von Trafiken muss neu geregelt werden

Wien - Die Vergabe von Tabak-Trafiken muss neu geregelt werden. Denn der Verwaltungsgerichtshof (VwGH) hat entschieden, dass die Zuteilung von Trafiken dem Bundesvergabegesetz unterliegt, schreibt "Die Presse". Das könnte das Aus für unbefristete Vergaben und für die Vererbung der Konzession bedeuten, sagen Juristen. Derzeit werden frei werdende Trafiken von der Monopolverwaltung nach einem unter Kaiser Joseph II 1784 eingeführten Monopol an Menschen mit Behinderungen vergeben.

Fortschritte im Kampf gegen Waldbrand in Spanien

Madrid - Ein heftiger Brand an der Costa del Sol im Süden Spaniens hat bereits rund 7.800 Hektar Wald zerstört - eine Fläche, die fast 11.000 Fußballfeldern entspricht. Erstmals seit Ausbruch des Feuers am vergangenen Mittwoch mache man bei der Bekämpfung der Flammen nun aber deutliche Fortschritte, erklärte am Montag der Innenminister der Region Andalusien, El?as Bendodo. Laut den Behörden wurde am Montag bei den Einsatzkräften deutlich aufgestockt.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red