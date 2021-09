Ungeimpfte brauchen auch im Museum Maske

Wien - Etwas mehr als einen Tag vor Inkrafttreten ist die Verordnung des Gesundheitsministeriums zu den neuen Corona-Maßnahmen fertig geworden. Das der APA vorliegende Papier enthält dabei eine Überraschung gegenüber den bekannten Plänen. Auch in Kultureinrichtungen wie Museen müssen Personen, die weder geimpft noch genesen sind, eine FFP2-Maske tragen. Schon klar war diese Regel für den Handel mit Waren, die nicht dem Alltagsbedarf dienen - also etwa Kleidungsgeschäfte.

Corona-Impfung hat fast 2.200 Todesfälle verhindert

Wien - Die Corona-Impfung hat bis Ende Juli fast 2.200 Todesfälle verhindert. Davon geht eine vom Gesundheitsministerium durchgeführte Modellrechnung aus, die nun nach einer parlamentarischen Anfrage der NEOS veröffentlicht wurde. Die Zahl der Personen, denen die Impfung einen Spitalsaufenthalt erspart hat, beziffert das Ministerium mit fast 5.800. NEOS-Gesundheitssprecher Gerald Loacker fordert von Regierung und Ländern daher mehr Anstrengungen für eine höhere Durchimpfung.

28-Jähriger soll in Wien zwei Frauen getötet haben

Wien - Mordalarm in Wien-Favoriten: Ein 28-Jähriger soll zwei Frauen getötet haben. Laut Polizei wurde die Exekutive am Montagnachmittag zu einer Streitschlichtung gerufen, wo sie den Somalier trafen, der angab, zwei Frauen in einer Wohnung umgebracht zu haben. Die Beamten fanden gegen 16.00 Uhr die beiden Opfer (35 und 37 Jahre) blutüberströmt am Boden liegen. Der mutmaßliche Täter wurde festgenommen.

1,2 Milliarden Dollar bei Geberkonferenz für Afghanistan

Genf/Wien - Auf einer internationalen Afghanistan-Konferenz haben zahlreiche Staaten Hilfsgelder von rund 1,2 Milliarden Dollar (1,01 Mrd. Euro) zugesagt - und gleichzeitig Forderungen in punkto Menschenrechte an die herrschenden Taliban gestellt. Die Summe umfasst Soforthilfe für die Not leidende Bevölkerung sowie Entwicklungshilfe und Unterstützung für Nachbarländer, die Flüchtlinge aufnehmen, wie UN-Nothilfekoordinator Martin Griffiths am Montag in Genf sagte.

Zwölf Jahre Haft für Überfall auf Wiener Schulbrüder

Wien - Am Wiener Landesgericht für Strafsachen ist am Montag ein 49-jähriger Mann wegen eines Überfalls auf die Schulbrüder in Wien-Floridsdorf kurz nach Weihnachten 2018 verurteilt worden. Ein Schöffensenat verhängte über den Kroaten wegen schweren Raubes, Freiheitsentziehung und schwerer Nötigung eine zwölfjährige Freiheitsstrafe. Das bestätigte der Sprecher des Landesgerichts, Christoph Zonsics-Kral, am Montagnachmittag der APA.

Norwegische Parlamentswahl bringt Machtwechsel

Oslo - Die Norweger haben bei der Parlamentswahl am Montag für einen Regierungswechsel gestimmt. Das von den oppositionellen Sozialdemokraten angeführte Mitte-Links-Lager kommt nach vorläufiger Auszählung von fast allen Stimmen in der Nacht auf Dienstag auf eine Mehrheit von 89 der 169 Parlamentssitze, während die Konservativen von Regierungschefin Erna Solberg und ihr rechtspopulistischer Partner massiv abstürzten.

Mehr als 80 Tote bei Überschwemmungen im Sudan

Khartum - Bei Überschwemmungen im Sudan sind mehr als 80 Menschen ums Leben gekommen. Insgesamt gebe es 84 Todesopfer der Fluten, weitere 67 Menschen seien verletzt worden, teilte ein Sprecher des Zivilschutzes am Montag mit. Ein Teil der Todesopfer sei ertrunken. Andere Menschen seien durch Stromschläge und den Einsturz von Häusern getötet worden.

