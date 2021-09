Corona-Ausreisekontrollen ab Samstag im Bezirk Braunau

Braunau am Inn - Ab kommenden Samstag treten im oberösterreichischen Bezirk Braunau am Inn Ausreisekontrollen in Kraft. Wer den Bezirk verlassen will, muss gültig Corona-getestet sein. Als Grund nannte das Land Oberösterreich am Mittwochabend in einer Aussendung, dass der Hochinzidenzerlass des Bundes in Kraft tritt, der eine Ausreise-Testpflicht aus Hochinzidenzgebieten vorsieht. Die Sieben-Tages-Inzidenz ist in dem Bezirk derzeit zu hoch, die Quote an Vollimmunisierten zu niedrig.

Mit 2.624 Neuinfektionen höchster Wert seit fünf Monaten

Wien - In Österreich sind innerhalb 24 Stunden 2.624 Neuinfektionen mit dem Coronavirus registriert worden. Das ist der höchste Wert seit fünf Monaten, als am 15. April 2.678 Fälle hinzukamen. Zudem wurden sieben weitere Corona-Tote gemeldet, damit stieg die Zahl seit Pandemiebeginn auf 10.856. In den Spitälern gab es von Dienstag auf Mittwoch einen Zuwachs um insgesamt 20 Covid-Patienten auf 825, auf den Intensivstationen ging die Belegung um zwei Betroffene auf 198 zurück.

247 positive Schul-PCR-Tests, teils Probleme im Westen

Innsbruck/Salzburg/Klagenfurt - Diese Woche sind an den Schulen bisher 247 PCR-Tests, die beim "Alles spült"-Programm des Bildungsministeriums durchgeführt wurden, positiv ausgefallen. Die meisten waren es an den Wiener Volksschulen mit 99. In Niederösterreich waren es 77, in Salzburg 31, in Tirol 21, im Burgenland 13 und in Kärnten sechs (jeweils über alle Schultypen), zeigt eine Bilanz des Bildungsministeriums vom Mittwoch. Im Westen gab es beim ersten Testdurchgang diese Woche Startprobleme.

Intensiv-Belag steigt laut Prognose-Konsortium "signifikant"

Wien - Die Experten des Covid-Prognose-Konsortiums gehen von einem "signifikant" steigenden Bettenbelag auf Intensivstationen mit Corona-Infizierten in den kommenden zwei Wochen aus. Österreichweit wird ein Zuwachs von 9,8 auf 15,9 Prozent erwartet. Das sind 326 statt aktuell rund 200 schwerstkranke Covid-Patienten und übersteigt somit die von der Corona-Kommission definierte Grenze zum mittleren Systemrisiko, heißt es in der Berechnung für das Gesundheitsministerium von Mittwoch.

Übersterblichkeit in EU weiter höher als vor Corona

Luxemburg/Wien - Noch immer liegt die Zahl der Todesfälle in der Europäischen Union über dem Durchschnittsniveau der Jahre zuvor - aber nur noch knapp. Im Juli dieses Jahres starben gut vier Prozent mehr Menschen als im Vergleichszeitraum der Jahre vor der Corona-Pandemie, wie aus den am Mittwoch veröffentlichten Daten des Statistikamts Eurostat mit Sitz in Luxemburg hervorgeht. Wie viele Menschen tatsächlich an den Folgen einer Corona-Infektion gestorben sind, zeigt die Auswertung nicht.

Liz Truss beerbt Dominic Raab als britische Außenministerin

London - Der britische Premierminister Boris Johnson hat seine Regierungsmannschaft neu aufgestellt. Den aufsehenerregendsten Wechsel gibt es im Außenministerium: Der bisherige Chefdiplomat Dominic Raab wechselt ins Justizministerium, wie der Regierungssitz Downing Street am Mittwoch per Twitter mitteilte. Zudem werde der 47-Jährige zum Stellvertreter von Premierminister Johnson und zum Lord Chancellor berufen. Seine Nachfolge soll die bisherige Handelsministerin Liz Truss antreten.

Van der Bellen in Rom: "EU soll selbstbewusster auftreten"

Rom/Wien - 14 europäische Staatsoberhäupter, darunter Bundespräsident Alexander Van der Bellen, haben sich am Mittwoch im Rahmen eines Treffens der sogenannten "Arraiolos-Gruppe" in Rom mit der Zukunft der EU beschäftigt. Italiens Staatspräsident Sergio Mattarella empfing die 13 nicht-exekutiven Präsidenten in seinem Amtssitz in Rom. In seiner Ansprache am Ende des 16. Treffens der Arraiolos-Gruppe betonte Van der Bellen, Europa solle "selbstbewusster auftreten und mehr Mut zeigen".

Bekenntnisse zum Klimaschutz bei Gemeindekonferenz in Tulln

Wien - Mit einer Reihe von Bekenntnissen zum Klimaschutz hat am Mittwoch der Gemeindetag in Tulln begonnen. Umweltministerin Leonore Gewessler (Grüne) bekundete in ihrer Eröffnungsrede, Österreich vom "Europameister im Zubetonieren" zum "Europameister des Bodenschützens" machen zu wollen. ÖVP-Landesrat Stefan Pernkopf verteidigte in diesem Zusammenhang aber die zuletzt von den NEOS infrage gestellte Raumordnungskompetenz der Gemeinden. Die Kommunen pochten auf diese.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red