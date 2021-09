14 Covid-Todesfälle binnen 24 Stunden in Österreich

Wien - 14 Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 binnen 24 Stunden sind den Gesundheitsbehörden am Donnerstag gemeldet worden, das sind doppelt so viele wie am Vortag oder wie am Donnerstag vergangener Woche. Der Sieben-Tages-Schnitt bei Coronatoten wurde mit 6,9 beziffert, insgesamt wurden im Zusammenhang mit SARS-CoV-2 in einer Woche 48 Tote registriert. An Neuinfektionen meldeten Innen- und Gesundheitsministerium 2.198 zusätzliche Fälle.

Bei steigenden Intensivzahlen laut Kogler weitere Maßnahmen

Wien/Frauenkirchen - Bei einer stark zunehmenden Auslastung der Intensivbetten sind in Österreich zusätzliche Maßnahmen zur Eindämmung der vierten Corona-Welle möglich. Das sagte Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) am Donnerstag am Rande einer Pressekonferenz in Wien, einen Tag nach in Kraft getretenen Verschärfungen der Maskenpflicht. Klar sei, dass "wenn weitere Schritte stattfinden, dass eine Differenzierung zwischen Geimpften und Ungeimpften stattfinden wird", erläuterte der Grünen-Chef.

Salzburg in höchster Corona-Risikostufe

Wien - Auch wenn der Anstieg der Corona-Infektionen moderat ist, geht es im ganzen Land nach oben. Das bildet sich auch auf der Corona-Ampel ab. Erstmals seit vielen Wochen ist mit Salzburg wieder ein Bundesland in der "roten Zone" angelangt. Das heißt, im Bundesland herrscht sehr hohes Risiko, sich mit Corona zu infizieren. Die übrigen Länder sind wie der Gesamtstaat mit Ausnahme des Burgenlands, wo mittleres Risiko und damit Gelb gilt, orange, es gibt also hohes Risiko.

Arbeitslose dürfen Job nicht wegen Impfpflicht ablehnen

Wien - Jobsuchende können eine via Arbeitsmarktservice (AMS) vermittelte zumutbare Stelle nicht ablehnen, weil der Arbeitgeber eine Covid-Schutzimpfung verlangt. Das AMS werde niemanden zu einer Impfung zwingen, aber eine Bewerbung auf eine Stelle könne nicht schon deshalb abgelehnt werden, weil der Bewerber nicht geimpft sei, hieß es aus dem Arbeitsministerium zum "Standard" (Onlineausgabe).

Nach Christo-Plänen verhüllter Triumphbogen eingeweiht

Paris - Fertig verpackt: Der französische Präsident Emmanuel Macron hat den nach Plänen von Christo verhüllten Triumphbogen in Paris offiziell eingeweiht. "Ich hätte mir sehr gewünscht, dass er es gesehen hätte", sagte Macron am Donnerstagnachmittag in Paris. "Es war ein verrückter Traum", sagte der Präsident, der die "Beharrlichkeit" des verstorbenen Verpackungskünstlers Christo und dessen Frau Jeanne-Claude würdigte. Die erste Fotomontage zu dem Projekt entstand 1962.

Streiks vom Tisch: Tarifeinigung bei deutschen Lokführern

Berlin - Die Lokführergewerkschaft GDL und die Deutsche Bahn haben in ihrem festgefahrenen Tarifkonflikt überraschend eine Einigung erzielt. Das teilten beide Seiten am Donnerstag bei einer gemeinsamen Pressekonferenz von Bahn und GDL in Berlin mit. Es gibt eine Lohnerhöhung von 3,3 Prozent in zwei Stufen bei einer Laufzeit von 32 Monaten und zwei Coronaprämien.

Dachbrand in Wien - Starker Rauch sorgte für Aufsehen

Wien - In Wien-Mariahilf hat am Donnerstagnachmittag ein Brand im Dachgeschoß eines Hauses in der Kurzgasse am Eck zum Gürtel für großes Aufsehen gesorgt. Es kam zu starker Rauchentwicklung und Verkehrsbehinderungen beim Mariahilfer Gürtel. Auf Social Media wurden zahlreiche Fotos von dem Vorfall gepostet. Die Feuerwehr löste Alarmstufe 2 aus und bekämpfte den Brand mit mehreren Löschleitungen. Am späteren Nachmittag gab es noch Nachlöscharbeiten, verletzt wurde niemand.

Neues Gehege für Berberaffen und Mähnenspringer in Wien

Wien - Die Berberaffen und Mähnenspringer sind im Wiener Tiergarten Schönbrunn umgezogen. Am Donnerstag wurde die neue, deutlich größere Anlage für die seit 1995 in Schönbrunn existierende "Wohngemeinschaft" eröffnet. "Bei den Mähnenspringern und Berberaffen ist immer etwas los", freute sich Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck (ÖVP), Eigentümervertreterin der Schönbrunner Tiergarten Ges.m.b.H.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red