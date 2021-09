Erster Zivilprozess in der Causa Ischgl abgeschlossen

Wien/Ischgl - Am Wiener Landesgericht für Zivilrechtssachen ist am Freitag die erste mündliche Verhandlung einer Amtshaftungsklage gegen die Republik in der Causa Ischgl über die Bühne gegangen. Geklagt haben die Witwe und der Sohn eines Mannes, der sich im Skiurlaub im März 2020 mit dem Coronavirus angesteckt hat und wenig später gestorben ist. Es geht um einen Schadenersatz von über 100.000 Euro. Der Prozess wurde nach dreieinhalb Stunden geschlossen, die Entscheidung ergeht schriftlich.

Schulabmeldungen heuer verdreifacht

Wien - Die Zahl der Schulabmeldungen hat sich angesichts der Corona-Pandemie verdreifacht. Insgesamt 7.515 Kinder bis zur neunten Schulstufe sind damit im Schuljahr 2021/22 in häuslichem Unterricht, geht aus Zahlen des Bildungsministerium hervor. Abmeldungen sind bis zum ersten Schultag möglich. Im Vorjahr waren es rund 2.600, in den Jahren zuvor jeweils etwa 2.400.

Zwölf weitere Tote und 2.364 Corona-Neuinfektionen

Wien - Am Freitag sind in Österreich zwölf weitere Todesfälle und 2.364 Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet worden. Damit starben seit Pandemiebeginn 10.882 Infizierte, 50 innerhalb der vergangenen Woche. Das zeigen die Daten von Innen- und Gesundheitsministerium. Für eine Erstimpfung, die hochwirksam vor schweren Verläufen und Tod schützen kann, entschieden sich indes am Donnerstag 7.290 weitere Menschen. Rund 37 Prozent der Einwohner Österreichs sind weiterhin ungeimpft.

Diese Woche rund 1.100 positive PCR-Tests an Schulen

Wien - Diese Woche wurden im Rahmen der PCR-Tests an Schulen 1.121 Coronafälle entdeckt. Über das "Alles spült"-Programm des Bildungsministeriums, das an den Wiener Volksschulen und in den anderen Bundesländern in allen Altersklassen durchgeführt wird, waren es 530 Fälle. Beim "Alles gurgelt"-Programm, über das in Wien alle Schüler ab der fünften Schulstufe getestet werden, haben 591 Tests angeschlagen, wie Bildungsstadtrat Christoph Wiederkehr (NEOS) am Freitag mitgeteilt hat.

Parlamentswahl in Russland: Stimmungstest für Putin

Moskau - In Russland steht Präsident Wladimir Putin vor einem wichtigen Stimmungstest. Die Bürger sind aufgerufen ein neues Parlament zu wählen. Dazu haben sie noch bis Sonntagabend die Möglichkeit. Erwartet wird ein klarer Sieg von Putins Partei "Einiges Russland", allerdings mit einer geschrumpften Mehrheit. Die Opposition warnt vor Wahlbetrug.

UN-Bericht sieht Welt auf katastrophalem Weg in Sachen Klima

Paris - Die internationale Gemeinschaft droht ihr Ziel zur Begrenzung der Erderwärmung deutlich zu verfehlen. Ein neuer UN-Bericht "zeigt, dass sich die Welt auf einem katastrophalen Weg in Richtung einer Erwärmung von 2,7 Grad Celsius befindet", sagte UN-Generalsekretär Ant�nio Guterres am Freitag. In dem Bericht wurden die nationalen Klimaschutz-Verpflichtungen von 191 Ländern im Rahmen des Pariser Abkommens bewertet,.

Keine weiteren Maßnahmen nach roter Corona-Ampel in Salzburg

Salzburg - Obwohl das Bundesland Salzburg am Donnerstag zur "roten Zone" erklärt worden war, werden vorerst keine weiteren Coronamaßnahmen wie Ausreisekontrollen verhängt. Salzburg setzt weiterhin auf Information, Aufklärung und niederschwellige Impfangebote, um die Durchimpfungsrate zu erhöhen. "Damit wir sicher und ohne Lockdown über den Herbst und Winter kommen, müssen wir die Durchimpfungsrate auf über 70 Prozent steigern", erklärte am Freitag LHStv. Christian Stöckl (ÖVP).

Explosion an Innsbrucker Chemie-Uni - keine Verletzten

Innsbruck - Bei der Innsbrucker Chemie-Universität ist es Freitagnachmittag zu einer Explosion nach eine Analyseexperiment gekommen. Es wurde niemand verletzt, auch war kein Feuer ausgebrochen. Allerdings entstand ein großer Wasserschaden, sagte Christian Flatz, Sprecher der Universität Innsbruck, zur APA.

Wiener Börse schließt merklich tiefer

Wien - Die Wiener Börse hat am Freitag schwächer geschlossen. Der Leitindex ATX hatte den Handel zunächst freundlich aufgenommen, rutschte dann aber ins Minus und gab um 1,23 Prozent auf 3.605,76 Einheiten nach. Der heutige große Verfallstag, an dem an den Terminbörsen Futures und Optionen auf Indizes und einzelne Aktien auslaufen, dürfte hier seine Spuren hinterlassen haben. Wienerberger büßten 6,13 Prozent ein. Flughafen Wien schlossen 4,35 Prozent fester.

